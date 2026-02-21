Nefis terbiyesinde Ramazan mührü: Oruç bir kalkandır

On bir ayın sultanı Ramazan'ın üçüncü gününde, milyonlarca Müslüman oruç ibadetini yerine getirmeye devam ediyor. Sadece bedenin aç kaldığı değil, ruhun ve iradenin de terbiye edildiği bu mübarek ayda, "Oruç kalkandır" hadis-i şerifi büyük bir önem taşıyor. Uzman isimler konuya ilişkin A Haber'de yayınlanan "Sahur Vakti" programında önemli değerlendirmelerde bulundu.

"ORUÇ BİR İRADE EĞİTİMİDİR"

Ramazan ayının hem gönül dünyasını hem de sosyal çevreyi kuşatan bir iklim olduğunu belirten İZÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, "Oruçlu olduğumuz zaman bizim kendi irademize verdiğimiz mesajlar var. Nelere öfke duyacağız, nelere sabredeceğiz? 'Oruç kalkandır' hadis-i şerifi, iradi olarak kendimizi koruma altına aldığımız ve Allah'ın koruması altında olduğumuz düsturunun birleşmesidir. Orucun en çok öne çıkan özelliği irade eğitimidir. Oruçluyken içimizdeki problemleri aşma ve insanlarla münasebetlerde ölçülü olma adına dikkat etmeliyim" ifadelerini kullandı. Yılmaz, orucun diğer ibadetler arasında "ihsan" kıvamını, yani Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etme halini en çok öne çıkaran eylem olduğunu dile getirdi.