Kışlada Ramazan coşkusu: İşte Mehmetçiğin zengin sahur menüsü

Ramazan-ı Şerif'in bereketi kışlaya, sahurun heyecanı Mehmetçiğin sofrasına taşındı. Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda kalk borusu bu kez sahur için çaldı, dualar hep bir ağızdan vatan ve millet için edildi. Ailelerinden uzakta olmanın hüznünü vatan nöbetinin gururuyla harmanlayan kahramanların sahur menüsündeki zenginlik dikkat çekerken, kışladan yükselen dua ve selamlar bütün Türkiye'nin gönlünü fethetti.

Türkiye'nin huzur ve güvenliği için yurdun dört bir yanında, sınır hatlarında ve kışlalarda her türlü zorlu koşula göğüs geren kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i büyük bir coşkuyla karşılıyor. A Haber ekibi, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'na konuk olarak Mehmetçiğin sahur heyecanına ortak oldu. Ailelerinden uzakta olsalar da silah arkadaşları ve komutanlarıyla omuz omuza sahur sofrasına oturan kahramanlar, dosta güven düşmana korku salmaya devam ederken, kışladaki Ramazan bereketini bütün Türkiye'ye selam göndererek paylaştı.

KIŞLADA SAHUR BEREKETİ: MENÜDE NE VAR? Gecenin ilerleyen saatlerinde kışlada yankılanan kalk borusuyla uyanan askerler, her zamanki askeri disiplinle yemekhaneye geçti. Mehmetçiğin sahur sofrasındaki zenginliği ve kışladaki atmosferi yerinde takip eden A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'ndaki Mehmetçiklerimiz nizami bir şekilde yemekhaneye gelerek sahur yemeklerini alıyorlar. Menü oldukça zengin" ifadelerini kullandı.

Mehmetçiğin Sahur Menüsünde Neler Var? Sıcak Yemekler Kahvaltılıklar Ekstralar Çorba Beyaz Peynir Haşlanmış Yumurta Bulgur Pilavı Siyah/Yeşil Zeytin Çikolata Taze Fasulye Sosis Taze Ekmek MEHMETÇİĞİN ZENGİN SAHUR MENÜSÜ

MEHMETÇİĞİN DUALARI GÖKLERİ ÇINLATTI Yemeklerin alınmasının ardından bütün bölük aynı anda sofraya oturdu. Kışla yemekhanesinde hep bir ağızdan edilen yemek duası manevi atmosferi zirveye taşıdı. Kahraman askerlerimiz bölük komutanı eşliğinde, "Allah'ımıza hamdolsun, milletimiz var olsun, dikkat, afiyet olsun!" sözleriyle sahur yemeğine başladı. Duaların ardından silah arkadaşları ve komutanlarıyla aynı sofrayı paylaşan Mehmetçikler, vatan savunmasındaki kararlılıklarını bir kez daha gösterdi.

KAHRAMANLARDAN DUYGU DOLU MESAJLAR Sahur sofrasında A Haber mikrofonlarına konuşan askerler hem gururu hem de ailelerinden uzak olmanın verdiği hüznü bir arada yaşadı. Kışlada üç aydır görev yapan bir askerimiz, "Vatani borcumun ödenmesi için giydiğim bu şanlı üniforma ile Ramazan ayında burada olmaktan gurur duyuyorum. Ailemden ayrı geçireceğim ilk Ramazan ayında bizi yalnız bırakmayan komutanlarımız ile sahur yapacağım için mutluyum. Öncelikle ailemin ve yüce Türk milletinin Ramazan ayını kutlarım" sözleriyle duygularını aktardı.