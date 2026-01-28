CANLI YAYIN

TSKnın yeni muhafızı REX ve Ay'ın fatihi Cherry: Yerli robotlar göreve hazır!

ahaber.com.tr - Özel Haber
Türk savunma ve uzay teknolojilerinde çığır açan yerli projeler gün yüzüne çıktı. ODTÜ Robotik ve Yapay Zeka Merkezi tarafından geliştirilen, Türk Silahlı Kuvvetleri ve NATO envanterine girmeye hazırlanan yerli robot köpek REX ile 2029’da Ay’da görev yapacak CHERRY isimli roverlar, Mehmetçiğin sahadaki yeni muhafızı ve Türkiye’nin uzaydaki gözü olacak. Yapay zeka destekli, otonom karar verebilen bu yerli sistemler hem askeri hem sivil alanlarda Türkiye’ye stratejik üstünlük kazandıracak.

ODTÜ Robotik ve Yapay Zeka Merkezi (ROMER), Türk savunma sanayii ve teknoloji dünyasında çığır açacak projelerini tanıttı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve NATO envanterine girmeye hazırlanan yerli robot köpek REX ile 2029 yılında Ay yüzeyinde görev yapacak olan CHERRY isimli rover araçlar, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık vizyonunun en somut örnekleri olarak dikkat çekiyor.

TSK'NIN ROBOT KÖPEĞİ REX'İN ÖZELLİKLERİ NELER?

Mehmetçiğin sahadaki en büyük yardımcısı olması beklenen bu teknolojiler, hem askeri hem de sivil alanlarda Türkiye'ye stratejik üstünlük sağlayacak.

MEHMETÇİĞİN SAHADAKİ ELİ VE KOLU: REX

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak olan yerli robot köpek REX, zorlu arazi koşullarında askerlerimizin en büyük destekçisi olmaya hazırlanıyor. Projenin detaylarını paylaşan ODTÜ ROMER Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Mert Ankaralı, "Rex Türk Silahlı Kuvvetleri ve NATO envanterine giren bir robot. Bu noktada oldukça önemli çünkü Türk askerinin eli ve kolu olacak" ifadelerini kullandı.

Rex'in özellikle tehlikeli bölgelerde öncü bir rol üstleneceğini belirten Ankaralı, "Askerlerimizden önce kendileri girip görüntü alması, tehlikeli gaz var mı tespit etmesi amacıyla yaptığımız bir sistem" sözleriyle robotun kritik önemini vurguladı. 8 saatlik pil ömrüyle kesintisiz operasyon yeteneğine sahip olan REX, komuta bağı koptuğunda dahi yapay zeka desteğiyle başlangıç noktasına dönebilme kabiliyetine sahip.

AY YÜZEYİNDE BİR YENİ'CHERRY'

Türkiye'nin uzay vizyonu kapsamında geliştirilen ve 2029 yılında Ay'a gönderilmesi planlanan CHERRY isimli robotlar, göğsümüzü kabartıyor. Tamamen ODTÜ'nün öz kaynaklarıyla geliştirilen bu sistemlerin önemine değinen Doç. Dr. Mustafa Mert Ankaralı, "Ay'da görev yapacak iki adet Cherry isimli robotumuz var. Biz bunlara Yeniçeri diyoruz. Önden gidip orayı haritalayıp belgeleyecekler" dedi. Güneş panelleri sayesinde Ay yüzeyinde 45 gün boyunca otonom bir şekilde çalışabilecek olan CHERRY, Türkiye'nin uzaydaki gözü ve kulağı olacak.

SİVİL ALANLARDA VE ARAMA KURTARMADA KRİTİK ROL

Yerli robotların kullanım alanı sadece cephe hatlarıyla sınırlı kalmıyor. Yangınlardan depremlere, mağara operasyonlarından gaz kaçaklarına kadar pek çok riskli alanda bu robotlar hayat kurtaracak. Geliştirilen teknolojilerin çok yönlülüğüne dikkat çeken Doç. Dr. Ankaralı, "İnsanların girmesinin tehlikeli olduğu ama klasik tekerlekli robotların giremediği bölgelerde inanılmaz faydalı olabiliyorlar. Mağaralarda, yangınlarda veya deprem gibi alanlarda bu robotlar çok fazla kullanılabiliyor" ifadelerine yer verdi.

YAPAY ZEKA VE OTONOM KARAR MEKANİZMASI

ODTÜ bünyesinde geliştirilen bu robotlar, sadece uzaktan kumanda ile değil, sahip oldukları ileri düzey yapay zeka ile kendi kararlarını da verebiliyor. Zorlu arazi koşullarında otonom hareket kabiliyetinin önemine vurgu yapan Ankaralı, "Her robotu yapay zeka destekli otonomi, yani kendi karar verebilme ve haritalama gibi kabiliyetlerle donatıyoruz. Herhangi bir şekilde komut koptuktan sonra geri gidip eski yerini bulabiliyor ve operatörüne ulaşabiliyor" diyerek yerli yazılımın gücünü bir kez daha ortaya koydu.

