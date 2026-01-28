TSKnın yeni muhafızı REX ve Ay'ın fatihi Cherry: Yerli robotlar göreve hazır!
Türk savunma ve uzay teknolojilerinde çığır açan yerli projeler gün yüzüne çıktı. ODTÜ Robotik ve Yapay Zeka Merkezi tarafından geliştirilen, Türk Silahlı Kuvvetleri ve NATO envanterine girmeye hazırlanan yerli robot köpek REX ile 2029’da Ay’da görev yapacak CHERRY isimli roverlar, Mehmetçiğin sahadaki yeni muhafızı ve Türkiye’nin uzaydaki gözü olacak. Yapay zeka destekli, otonom karar verebilen bu yerli sistemler hem askeri hem sivil alanlarda Türkiye’ye stratejik üstünlük kazandıracak.
ODTÜ Robotik ve Yapay Zeka Merkezi (ROMER), Türk savunma sanayii ve teknoloji dünyasında çığır açacak projelerini tanıttı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve NATO envanterine girmeye hazırlanan yerli robot köpek REX ile 2029 yılında Ay yüzeyinde görev yapacak olan CHERRY isimli rover araçlar, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık vizyonunun en somut örnekleri olarak dikkat çekiyor.
Mehmetçiğin sahadaki en büyük yardımcısı olması beklenen bu teknolojiler, hem askeri hem de sivil alanlarda Türkiye'ye stratejik üstünlük sağlayacak.
MEHMETÇİĞİN SAHADAKİ ELİ VE KOLU: REX
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak olan yerli robot köpek REX, zorlu arazi koşullarında askerlerimizin en büyük destekçisi olmaya hazırlanıyor. Projenin detaylarını paylaşan ODTÜ ROMER Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Mert Ankaralı, "Rex Türk Silahlı Kuvvetleri ve NATO envanterine giren bir robot. Bu noktada oldukça önemli çünkü Türk askerinin eli ve kolu olacak" ifadelerini kullandı.
Rex'in özellikle tehlikeli bölgelerde öncü bir rol üstleneceğini belirten Ankaralı, "Askerlerimizden önce kendileri girip görüntü alması, tehlikeli gaz var mı tespit etmesi amacıyla yaptığımız bir sistem" sözleriyle robotun kritik önemini vurguladı. 8 saatlik pil ömrüyle kesintisiz operasyon yeteneğine sahip olan REX, komuta bağı koptuğunda dahi yapay zeka desteğiyle başlangıç noktasına dönebilme kabiliyetine sahip.