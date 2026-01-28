TSKnın yeni muhafızı REX ve Ay'ın fatihi Cherry: Yerli robotlar göreve hazır!

ODTÜ Robotik ve Yapay Zeka Merkezi (ROMER), Türk savunma sanayii ve teknoloji dünyasında çığır açacak projelerini tanıttı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve NATO envanterine girmeye hazırlanan yerli robot köpek REX ile 2029 yılında Ay yüzeyinde görev yapacak olan CHERRY isimli rover araçlar, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık vizyonunun en somut örnekleri olarak dikkat çekiyor.

Mehmetçiğin sahadaki en büyük yardımcısı olması beklenen bu teknolojiler, hem askeri hem de sivil alanlarda Türkiye'ye stratejik üstünlük sağlayacak.