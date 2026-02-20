Şeytanın aklına gelmeyecek yöntemleri polis bozdu! Nefes kesen operasyonun perde arkası A Haber'de

İstanbul’da zehir tacirlerine yönelik nefes kesen operasyon! Şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemler tek tek deşifre edildi. Son 48 saatte düzenlenen 5 ayrı baskında tonlarca uyuşturucu ve ham maddesi ele geçirildi. Kağıthane’de 28 kilogram ham maddeden 2.8 ton uyuşturucu üretileceği ortaya çıktı. Sarıyer’de ise bir tırın yakıt deposundan 184 kilogram sıvı metamfetamin çıktı. Detayları A Haber Özel Haber Şefi Mehmet Karataş aktardı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Son 48 saat içinde düzenlenen 5 ayrı operasyonda, şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemlerle yurda sokulmaya çalışılan tonlarca uyuşturucu ve ham maddesi ele geçirildi. Kağıthane'de 28 kilogramlık ham maddeden 2.8 ton uyuşturucu üretileceği tespit edilirken, Sarıyer'de durdurulan bir tırın yakıt deposu ikiye bölünerek gizlenmiş 184 kilogram sıvı metamfetamin bulundu. Bu önemli gelişmenin tüm detaylarını A Haber Özel Haber Şefi Mehmet Karataş, canlı yayında aktardı.

28 KİLOGRAM HAM MADDEDEN 2.8 TON ZEHİR ÜRETECEKLERDİ

Uyuşturucuyla mücadelenin sadece ünlülere yönelik operasyonlardan ibaret olmadığını, asıl mücadelenin perde arkasında baronlar ve sokak torbacılarıyla verildiğini belirten Mehmet Karataş, İstanbul polisinin son 48 saatte tam 5 başarılı operasyona imza attığını söyledi. Bu operasyonlardan ilkinin Kağıthane'de gerçekleştirildiğini belirten Karataş, ele geçirilen 18 paket halindeki 28 kilogramlık maddenin önemini, "Gözle baktığınızda fiziki olarak bunlar toplamda 28 kilogram gibi görünüyor. Ama bu aslında uyuşturucu maddenin ana ham maddesi ve bundan tam 2.8 ton uyuşturucu madde yapabiliyorsunuz" sözleriyle vurguladı. Karataş, eğer bu ham madde imalathaneye ulaştırılsaydı, bugün İstanbul'da 2.8 ton uyuşturucunun sokağa servis edileceğini ve yüz binlerce insanın zehirleneceğini belirtti.

ŞEYTANIN AKLINA GELMEZ YÖNTEM: YAKIT DEPOSUNDAN ZEHİR ÇIKTI!

En dikkat çekici operasyonun ise Sarıyer'de yaşandığını aktaran Karataş, zehir tacirlerinin akıl almaz yöntemini deşifre etti. İran'dan gelen bir tırın gece yarısı durdurulduğunu, ilk X-Ray taramasında bir şey bulunamadığını ancak hassas burunlu narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine polisin şüphelendiğini anlattı. İstihbarat çalışmalarıyla birleşen şüpheler sonucunda yapılan detaylı aramada gerçek ortaya çıktı. Mehmet Karataş, inanılmaz yöntemi, "Nerede buluyorlar biliyor musunuz? Yakıt deposunun içerisinde tam 184 kilogram uyuşturucu madde çıkıyor. Yakıt deposunun belli bir kısmını bölüyorlar, içeriden özel bir çalışma yapılıyor buna İran'dan. Bir tarafına tırın ilerleyebilmesi için yakıt dolduruluyor, ama bir diğer yanına da tam 184 kilogram uyuşturucu madde yerleştiriliyor" ifadeleriyle aktardı.

BAKAN'DAN NET MESAJ: "UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE BİRİNCİ ŞART"

Bu operasyonların ne kadar büyük bir dikkat ve istihbarat çalışması gerektirdiğinin altını çizen Karataş, göreve yeni başlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de konuya ilişkin net bir mesaj verdiğini hatırlattı. Karataş, Bakan Çiftçi'nin ilk açıklamalarından birinde, "İstikbalin temelini oluşturmanın birinci şartı uyuşturucuyla mücadeledir" dediğini ve bu kararlılığı sürdüreceklerinin mesajını verdiğini belirtti. Karataş, yapılan bu başarılı operasyonların da verilen mesajın ne kadar yerli yerinde olduğunu gösterdiğini sözlerine ekledi.

📊 ÖNE ÇIKANLAR

✅ 48 saatte 5 ayrı operasyon

✅ 28 kg ana ham madde

✅ 2.8 ton üretim potansiyeli

✅ 184 kg sıvı metamfetamin

✅ Uluslararası bağlantı şüphesi

❓ SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Operasyon kaç ilde yapıldı?

Operasyonlar İstanbul merkezli gerçekleştirildi.

Ele geçirilen 28 kilogram madde neden önemli?

Bu madde ana üretim ham maddesi olup 2.8 ton uyuşturucu üretim kapasitesine sahip.

Sarıyer'de uyuşturucu nasıl gizlenmişti?

Tırın yakıt deposu ikiye bölünerek özel bir gizli bölme oluşturulmuştu.

Uluslararası bağlantı var mı?

İran'dan gelen tır nedeniyle uluslararası bağlantı şüphesi değerlendiriliyor.

Operasyon No İlçe Ele Geçirilen Madde Miktar Tespit Edilen Potansiyel / Yöntem Açıklama 1 Kağıthane Uyuşturucu üretim ham maddesi 28 kg (18 paket) 2.8 ton uyuşturucu üretim potansiyeli Ana üretim girdisi, imalathaneye sevk edilmek üzereydi 2 Sarıyer Sıvı metamfetamin 184 kg Yakıt deposu ikiye bölünerek gizlenmiş İran'dan gelen tırda özel düzenekli saklama sistemi 3 İstanbul Çeşitli uyuşturucu maddeler Açıklanmadı 48 saat içinde toplam 5 ayrı operasyon Sokak dağıtım ağına yönelik çalışma 4 İstanbul Üretim ve dağıtım bağlantılı materyaller Açıklanmadı Uluslararası bağlantı şüphesi İstihbarat destekli operasyon 5 İstanbul Uyuşturucu sevkiyat ekipmanları Açıklanmadı Gizleme ve sevkiyat yöntemleri deşifre edildi Organize suç ağına darbe