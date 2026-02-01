Zulayı narkotik patlattı! TIR kasasından fışkıran zehir! A Haber'de dikkat çeken detaylar
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmadı. "Şeytanın bile aklına gelmez" dedirten iki ayrı operasyonla uyuşturucu çetelerine ağır darbe vuruldu. İran'dan gelen bir tırın özel olarak tasarlanmış ve açılması 24 saat süren dingil zulasından 54 kilogram, "çeyiz taşıyoruz" yalanıyla kamufle edilen bir panelvanda ise hurçların içinden 83 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Nefes kesen operasyonların tüm detaylarını A Haber muhabiri Mehmet Karataş, canlı yayında aktardı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen İstanbul Arnavutköy ve Yalova'da 1 iş yeri, 1 ikamet ve 2 araca yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda TIR'ın dingil bölümüne zulalanan uyuşturucu maddelerin, belirlenen noktada 3 şüpheli tarafından karşılanarak zuladan çıkarılmaya çalışıldığı esnada suçüstü yapıldı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde ve araçta yapılan aramalarda 19 kilo 400 gram kokain, 2 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca, 13 adet fişek ve 52 bin 235 lira nakit para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.
A Haber muhabiri Mehmet Karataş, güne damgasını vuran operasyonlara ilişkin, "Bir yandan dünyada farklı gelişmeler yaşanırken bir yandan da ülkemizde uyuşturucuyla mücadele de devam ediyor" sözleriyle son dakika bilgilerini paylaşmaya başladı. Karataş, yapılan bu mücadelelerde bazen miktardan ziyade kullanılan yöntemin ve operasyondaki kritik hamlelerin çok dikkat çektiğini belirtti.
"ŞEYTANIN BİLE AKLINA GELMEZ" DEDİRTEN TIR OPERASYONU
Karataş, ilk operasyonun akıllara durgunluk veren detaylarını aktarırken, "Bazen deriz ya hani 'şeytanın bile aklına gelmeyen' diye haberlere başlarız. Burada da şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yöntem, narkotik köpeğine yakalanıyor" ifadelerini kullandı.