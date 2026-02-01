Zulayı narkotik patlattı! TIR kasasından fışkıran zehir! A Haber'de dikkat çeken detaylar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen İstanbul Arnavutköy ve Yalova'da 1 iş yeri, 1 ikamet ve 2 araca yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda TIR'ın dingil bölümüne zulalanan uyuşturucu maddelerin, belirlenen noktada 3 şüpheli tarafından karşılanarak zuladan çıkarılmaya çalışıldığı esnada suçüstü yapıldı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde ve araçta yapılan aramalarda 19 kilo 400 gram kokain, 2 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca, 13 adet fişek ve 52 bin 235 lira nakit para ele geçirildi.



Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.