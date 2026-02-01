CANLI YAYIN

Zulayı narkotik patlattı! TIR kasasından fışkıran zehir! A Haber'de dikkat çeken detaylar

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmadı. "Şeytanın bile aklına gelmez" dedirten iki ayrı operasyonla uyuşturucu çetelerine ağır darbe vuruldu. İran'dan gelen bir tırın özel olarak tasarlanmış ve açılması 24 saat süren dingil zulasından 54 kilogram, "çeyiz taşıyoruz" yalanıyla kamufle edilen bir panelvanda ise hurçların içinden 83 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Nefes kesen operasyonların tüm detaylarını A Haber muhabiri Mehmet Karataş, canlı yayında aktardı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen İstanbul Arnavutköy ve Yalova'da 1 iş yeri, 1 ikamet ve 2 araca yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda TIR'ın dingil bölümüne zulalanan uyuşturucu maddelerin, belirlenen noktada 3 şüpheli tarafından karşılanarak zuladan çıkarılmaya çalışıldığı esnada suçüstü yapıldı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde ve araçta yapılan aramalarda 19 kilo 400 gram kokain, 2 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca, 13 adet fişek ve 52 bin 235 lira nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

A Haber muhabiri Mehmet Karataş, güne damgasını vuran operasyonlara ilişkin, "Bir yandan dünyada farklı gelişmeler yaşanırken bir yandan da ülkemizde uyuşturucuyla mücadele de devam ediyor" sözleriyle son dakika bilgilerini paylaşmaya başladı. Karataş, yapılan bu mücadelelerde bazen miktardan ziyade kullanılan yöntemin ve operasyondaki kritik hamlelerin çok dikkat çektiğini belirtti.

Karataş, ilk operasyonun akıllara durgunluk veren detaylarını aktarırken, "Bazen deriz ya hani 'şeytanın bile aklına gelmeyen' diye haberlere başlarız. Burada da şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yöntem, narkotik köpeğine yakalanıyor" ifadelerini kullandı.

İran plakalı bir TIR'ın, birçok X-Ray kontrolünden ve denetim noktasından geçerek Türkiye'ye giriş yaptığını belirten Karataş, aracın Şanlıurfa'ya giderek yasal yükünü indirdiğini ancak geri dönmek yerine boş bir şekilde İstanbul'a doğru yola çıkmasının narkotik polisinin dikkatini çektiğini söyledi. Takibe alınan TIR, İstanbul'da durduruldu. İlk aramalarda ve X-Ray cihazlarında hiçbir suç unsuruna rastlanmazken, narkotik köpeği ısrarla TIR'ın bir tekerleğinin olduğu bölgeye tepki vermeye başladı. Karataş, o anları, "Köpek ısrarla bu tekerleğin, bu lastiğin olduğu kısımda ısrarlı bir şekilde kalıyor. Çıkarıyorlar lastiği, bakıyorlar hiçbir şey yok" sözleriyle anlattı.

Ancak köpeğin ısrarına güvenen polis, daha detaylı bir çalışma başlattı. Karataş, ortaya çıkan inanılmaz zula yöntemini, "Tekerleğin hemen arkasında bulunan o dingilin özel bir şekilde İran'da hazırlanmış, özel bir dingil tasarlanmış. Hatta ondan önce özel bir kilit takmışlar. O kilit, tıdan önce İstanbul'a gelmiş. Yani sadece anahtarı olan kişi açabiliyor" sözleriyle deşifre etti. Polisin zulayı açmasının tam 24 saat sürdüğünü vurgulayan Karataş, dingilin içinden 108 paket halinde toplam 54 kilo uyuşturucu madde çıktığını belirtti.

İkinci operasyonun ise tamamen polisin tecrübesi ve içgüdüsüne dayandığını aktaran Mehmet Karataş, Sancaktepe'de şüphe üzerine durdurulan bir panelvanın detaylarını paylaştı. Araçtakilerin daha önce suç kaydı olmayan ve "hayalet" olarak tabir edilen kuryeler olduğunu söyleyen Karataş, şahısların polise, "Evi taşıyoruz, bunlar da çeyizlerimiz diyorlar" şeklinde yalan beyanda bulunduklarını aktardı.

Bu operasyonda ne bir ihbar ne de bir teknik takip olduğunu vurgulayan Karataş, "İşte burada da İstanbul polisinin, narkotik polisinin içgüdüsel gücü devreye giriyor" şeklinde konuştu. Polislerin, aracı gönderdikten kısa bir süre sonra şüphelerinden kurtulamayarak tekrar durdurma kararı aldığını ve yapılan detaylı aramada çeyiz hurçlarının içine gizlenmiş tam 83 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdiğini bildirdi.

Karataş, bu operasyonların uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılığı gösterdiğini belirterek, "Eğer siz, İran'da kusursuz bir şekilde düzenlenmiş bir düzeneğin içerisine bir uyuşturucu maddeyi bulabiliyorsanız, eğer siz İstanbul'un Sancaktepe sokaklarında tamamen hissiyatla hamleler yapıyorsanız zaten siz alanınızda çok iyisinizdir" sözleriyle İstanbul polisinin profesyonelliğine dikkat çekti.

Her iki operasyonda yakalanan şahısların "kurye" olduğunu, asıl zehir baronlarına ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Karataş, İstanbul polisinin bu başarılı operasyonlarla gençleri ve geleceği hedef alan terör örgütleri kadar tehlikeli olan uyuşturucu şebekelerine büyük bir darbe vurduğunu sözlerine ekledi.

