İstanbul’da dev narkotik operasyonu: 10 bin zehir hapı ele geçirildi!
İstanbul’da zehir tacirlerine büyük darbe vuruldu. Ataşehir ve Büyükçekmece’de düzenlenen narkotik operasyonlarında toplam 10 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti’nin titiz takibiyle gerçekleştirilen operasyonun detaylarını A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve ilçe ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda Ataşehir ve Büyükçekmece'de uyuşturucu tacirlerine yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi.
A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, 10 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirildiği ve zehir tacirlerine ağır darbe vurulan operasyonun detaylarını A Haber canlı yayınında özel görüntülerle aktardı.
ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT VERİLMİYOR
Türkiye genelinde uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden devam ederken, İstanbul'da polisin dikkati büyük bir sevkiyatı engelledi. Operasyonun detaylarını paylaşan Ramazan Almaçayır, "Ataşehir'de Yunus timleri, uygulama noktasında şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde araç içerisinde tam 10 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi" sözleriyle ilk darbenin nasıl vurulduğunu anlattı. Araçtaki 2 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından derinleştirilen soruşturma, polisi zehrin ana kaynağına ulaştırdı.
10 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
Ataşehir'deki yakalamanın ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip neticesinde uyuşturucuların tedarik edildiği adresi belirledi. Almaçayır süreci, "Polis ekipleri, Büyükçekmece'deki lüks bir mekanda uyuşturucuların depolandığını tespit etti. Savcılığın talimatıyla düzenlenen operasyonda, yine 10 bin adet uyuşturucu hap, sıvılaştırılmış uyuşturucu maddeler ve hassas teraziler ele geçirildi" ifadeleriyle aktardı. Operasyon kapsamında toplamda 5 şüphelinin gözaltına alındığı ve şüphelilerin uyuşturucu ticaretinden çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.