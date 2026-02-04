İstanbul’da dev narkotik operasyonu: 10 bin zehir hapı ele geçirildi!

(foto: ahaber.com.tr)

UYGULAMA VE OPERASYONLARLA UYUŞTURUCUYA DARBE

Zehir tacirlerinin ana hedef kitlesinin gençler olduğunu vurgulayan uzmanlar, ailelerin bu konuda çok daha dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Ramazan Almaçayır, "Özellikle ergenlik çağındaki çocukları olan ebeveynlerin, çocuklarının hal ve hareketlerindeki değişiklikleri 360 derece takip etmesi gerekiyor. Bu bela, çocukları beyin hücrelerini çökerterek monoton bir hayata sürüklüyor" diyerek ailelere uyarılarda bulundu. Operasyonların sokak satıcılarından tedarikçilere kadar tüm zinciri kırmaya yönelik olarak devam edeceği vurgulandı.