Batı’nın uç karakolları: Sözde aydınların karın ağrısı “Türkistan”

168 sözde aydının milli değerleri hedef alan laiklik bildirisinin asıl amacı neydi? Gazeteci Murat Özer, CHP’nin de alet olduğu bildirinin perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Maarif Modeli” ve “Türkistan” gibi milli adımlarından duyulan hazımsızlığa vurgu yapan Özer, “Onların gözünde Esad korunması gereken bir figürken, Türk ordusunun terörle mücadelesini 'işgalcilik' olarak niteleme cüretinde bulundular” dedi.

Türkiye, Ramazan ayının manevi iklimine girerken, karanlık vesayet odakları yeniden sahneye çıktı. Aralarında sözde yazar, sanatçı ve akademisyenlerin bulunduğu 168 kişi, 28 Şubat sürecini aratmayan bir "laiklik bildirisi" yayımlayarak milli iradeyi ve İslami değerleri hedef aldı. CHP'li isimlerin Kur'an kurslarına yönelik skandal sözleri ve okullardaki iftar etkinliklerinden duyulan rahatsızlık, "Eski Türkiye özlemi mi depreşti?" sorusunu akıllara getirdi. Gazeteci Murat Özer, A Haber canlı yayınında bu provokasyonun perde arkasındaki kirli planı bir bir deşifre etti. SÖZDE AYDINLARIN KARIN AĞRISI "TÜRKİSTAN" "ESAD'I KORURKEN TÜRK ORDUSUNA SALDIRDILAR" Türkiye'nin bağımsızlık adımlarından ve yerli eğitim modelinden rahatsız olan çevrelerin düğmeye bastığını belirten Gazeteci Murat Özer, "Bu bildiriye imza atanların ortak bir kanaati var; Türkiye'nin Ortadoğu bataklığına sürüklendiğini iddia ediyorlar ancak asıl bataklık kendilerinin zihin dünyasıdır" ifadelerini kullandı. Sözde aydınların geçmişteki tavırlarını hatırlatan Özer, "Bu adamlar, bir milyon insanı katleden Esad rejimine karşı tek bir kelime etmediler. Onların gözünde Esad korunması gereken bir figürken, Türk ordusunun terörle mücadelesini 'işgalcilik' olarak niteleme cüretinde bulundular" sözleriyle bu yapının ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi.

MAARİF MODELİ VE "TÜRKİSTAN" HAZIMSIZLIĞI Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni müfredat hamlesinin vesayetçi zihniyeti paniklettiğini vurgulayan Murat Özer, "Yeni Maarif Modeli ile artık 'Orta Asya' demiyoruz, 'Türkistan' diyoruz. İngilizlerin dayattığı kavramları değil, kendi ecdadımızın geldiği toprakların adını kullanıyoruz. Bu sözde aydınlar işte bu milli duruştan rahatsız oluyorlar" şeklinde konuştu. Özer, bu çevrelerin ne Atatürkçü ne de anti-emperyalist olduğunu dile getirerek, "Bulundukları konumu maskelemek için bu kavramların arkasına sığınıyorlar ama aslında Batı'nın bölgemizdeki birer uç karakolu gibi hareket ediyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

"ORHAN PAMUK EPSTEIN DOSYALARINA BAKSIN" Batı'nın Türkiye üzerindeki kültürel baskı araçlarını da eleştiren Özer, "Orhan Pamuk, Nobel alabilmek için 'Türkler bir milyon Ermeni'yi katletti' yalanına sarılmıştı. Şimdi de her Orta Doğulu erkekte cinsel sapkınlık olduğunu iddia ediyor. Oysa asıl sapkınlıkları biz Epstein dosyalarında, Ebu Gureyb cezaevinde Müslümanlara işkence eden Amerikan askerlerinde gördük" ifadelerini kullandı. Batı hayranı sözde aydınların kendi toplumlarına yabancılaştığını belirten Özer, "Siz bu coğrafyanın insanı değilsiniz; siz ancak çocukları katleden, insanlara tecavüz eden bir emperyalist zihniyetin buradaki temsilcisi olabilirsiniz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.