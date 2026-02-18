CHP ve sözde aydınlardan milli değerlere koordineli saldırı! 90'lı yılların karanlık zihniyeti hortladı: Hedefte Kur'an kursları ve ramazan var

Türkiye, Ramazan ayına sayılı günler kala yine provokasyonlarla karşı karşıya kaldı. CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş'ın Meclis çatısı altında Kur'an kurslarını hedef alarak "ne idüğü belirsiz yapılar" nitelendirmesinde bulunması, Eğitim-Sen'in okullardaki Ramazan etkinliklerini hedef alması ve 168 sözde aydın tarafından yayımlanan laiklik bildirisi, "90'lı yılların karanlık zihniyeti geri mi dönüyor?" sorusunu akıllara getirdi.

(foto:ahaber.com.tr)

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber canlı yayınında bu koordineli saldırıların perde arkasını ve milli değerleri hedef alan kirli planı deşifre etti.

90'LI YILLARIN SALDIRGAN ZİHNİYETİ HORTLADI

Türkiye'nin suni gündemlerle ve dini değerlere saldırılarla meşgul edilmek istendiğini belirten Emin Pazarcı, "90'lı yıllardan kalma bir alışkanlık, Ramazan öncesi provokasyon ama şunu da söylemek mümkün; 90'lı yıllarda bu kadar saldırgan değillerdi. O dönemde birtakım şeyleri kirletiyorlardı, çarpıtıyorlardı, algı operasyonları yapıyorlardı ama son dönemde bakıyorum direkt halkın bütün değerleriyle kavga halindeler." ifadelerini kullandı.

Pazarcı, muhalefetin ve belirli çevrelerin artık gizlenme gereği duymadan halkın inançlarına saldırdığını, "Dini değerlere saldırıyorlar, öbür taraftan bakıyorsunuz hukuku ayaklar altına alıyorlar. Onun dışında doğru haber yazan, doğruları halka aktaran gazetecilere 'sıçan' diyorlar, maalesef garip bir yapıyla karşı karşıyayız. Hiçbir değer bunlar için değer ifade etmiyor." sözleriyle aktardı.

SÖZDE LAİKLİK BİLDİRİSİ DEĞİL "DAYATMA" BELGESİ

168 sözde aydının yayımladığı bildirinin laiklik maskesi altında bir baskı aracı olduğunu vurgulayan Emin Pazarcı, "O bildiriye ben bir baktım; bunun laiklikle ilgisi yok, bunun insan haklarıyla ilgisi yok, bunun serbestlikle ilgisi yok. Bu tamamen bir dayatma. Yani siz dininizin gereklerini yerine getiremezsiniz, çocuklar dini konularda bilgi sahibi olmasınlar, aileler istedikleri gibi davranmasınlar, biz ne diyorsak siz bunu yapın diyorlar." şeklinde konuştu.