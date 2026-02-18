CHP ve sözde aydınlardan milli değerlere koordineli saldırı! 90'lı yılların karanlık zihniyeti hortladı: Hedefte Kur'an kursları ve ramazan var

CANLI YAYIN

Türkiye Ramazan ayını karşılamaya hazırlanırken, CHP, Eğitim-Sen ve bazı aydınların açıklamaları üzerinden yeni bir tartışma başladı. Kur’an kursları ve okullardaki manevi etkinliklere yönelik eleştiriler kamuoyunda farklı tepkilere yol açarken, yaşanan polemikler geçmiş dönemlerdeki yasak tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Gazeteci Emin Pazarcı, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede söz konusu çıkışların bir algı operasyonu niteliği taşıdığını savunarak, “Halkın değerleriyle açıkça kavga ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Türkiye, Ramazan ayına sayılı günler kala yine provokasyonlarla karşı karşıya kaldı. CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş'ın Meclis çatısı altında Kur'an kurslarını hedef alarak "ne idüğü belirsiz yapılar" nitelendirmesinde bulunması, Eğitim-Sen'in okullardaki Ramazan etkinliklerini hedef alması ve 168 sözde aydın tarafından yayımlanan laiklik bildirisi, "90'lı yılların karanlık zihniyeti geri mi dönüyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber canlı yayınında bu koordineli saldırıların perde arkasını ve milli değerleri hedef alan kirli planı deşifre etti.

CHP DİNİ KURUMLARI NEDEN TARTIŞIYOR?

90'LI YILLARIN SALDIRGAN ZİHNİYETİ HORTLADI

Türkiye'nin suni gündemlerle ve dini değerlere saldırılarla meşgul edilmek istendiğini belirten Emin Pazarcı, "90'lı yıllardan kalma bir alışkanlık, Ramazan öncesi provokasyon ama şunu da söylemek mümkün; 90'lı yıllarda bu kadar saldırgan değillerdi. O dönemde birtakım şeyleri kirletiyorlardı, çarpıtıyorlardı, algı operasyonları yapıyorlardı ama son dönemde bakıyorum direkt halkın bütün değerleriyle kavga halindeler." ifadelerini kullandı.

ZAMAN TÜNELİ | 28 ŞUBAT ZİHNİYETİ: DİNİ DEĞERLER NEDEN HEDEF ALINIYOR?

Pazarcı, muhalefetin ve belirli çevrelerin artık gizlenme gereği duymadan halkın inançlarına saldırdığını, "Dini değerlere saldırıyorlar, öbür taraftan bakıyorsunuz hukuku ayaklar altına alıyorlar. Onun dışında doğru haber yazan, doğruları halka aktaran gazetecilere 'sıçan' diyorlar, maalesef garip bir yapıyla karşı karşıyayız. Hiçbir değer bunlar için değer ifade etmiyor." sözleriyle aktardı.

KADRAJ |168 SÖZDE AYDINDAN SKANDAL LAİKLİK AÇIKLAMASI

SÖZDE LAİKLİK BİLDİRİSİ DEĞİL "DAYATMA" BELGESİ

168 sözde aydının yayımladığı bildirinin laiklik maskesi altında bir baskı aracı olduğunu vurgulayan Emin Pazarcı, "O bildiriye ben bir baktım; bunun laiklikle ilgisi yok, bunun insan haklarıyla ilgisi yok, bunun serbestlikle ilgisi yok. Bu tamamen bir dayatma. Yani siz dininizin gereklerini yerine getiremezsiniz, çocuklar dini konularda bilgi sahibi olmasınlar, aileler istedikleri gibi davranmasınlar, biz ne diyorsak siz bunu yapın diyorlar." şeklinde konuştu.

Pazarcı, bu tür yapıların laikliği bir özgürlük alanı değil, inançlı kesim üzerinde bir baskılama aracı olarak kullandığını, "Buna da birtakım hukuki gerekçeler buluyorlar, birtakım insani gerekçeler buluyorlar. Oysa bunların yaptıkları tam bir dayatma." ifadelerini kullandı.

FETÖ DÖNEMİNDEN KALMA DEĞER AŞINDIRMA OPERASYONU

Saldırıların FETÖ metotlarıyla benzerlik gösterdiğine dikkat çeken Pazarcı, "FETÖ döneminden beri çok ciddi anlamda saldırılarla karşı karşıyayız. Fetullah Gülen denilen bir adam çıktı, daha o dönemde maalesef insanlar peşinden gitti, şunu dedi: 'Cebrail gelse ben parti işlerine girmem, siyasete bulaşmam.' Yani açık ve net olarak 'Ben Allah'ı tanımıyorum' dedi. Cebrail sana niye gelsin? O günden itibaren maalesef Türkiye'deki bütün değerler aşındırılmaya çalışılıyor." sözlerini kullandı.

GERÇEKLERİ TERS YÜZ EDİP ALGI OPERASYONU YAPIYORLAR

Son dönemde yaşanan olayların ciddi bir yönlendirme içerdiğini belirten Emin Pazarcı, "Ciddi bir baskıyla, ciddi bir yönlendirmeyle karşı karşıyayız. Algı operasyonları yapıyorlar, gerçekleri ters yüz ediyorlar ve maalesef peşlerine takılan kitleler de buluyorlar. Adamın birisi kalkıyor, mahkemede kendisiyle ilgili hiçbir suçlamaya cevap vermiyor, başkasını suçluyor ama bunu da alkışlıyorlar. Gerçekten o bildiri de bunların attıkları adımlar da ciddi anlamda sorgulanması gerekiyor." ifadeleriyle tablonun vahametini ortaya koydu.

