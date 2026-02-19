CANLI YAYIN

Batı hayranı CHP zihniyeti yine iş başında! A Haber'de tokat gibi analiz: Seçim bitince cami kapısını unutanlar halkın değerlerine savaş açtı

Batı hayranı CHP zihniyeti yine iş başında! A Haber'de tokat gibi analiz: Seçim bitince cami kapısını unutanlar halkın değerlerine savaş açtı

Milli ve manevi değerler neden hedef alınıyor? CHP’li vekilin Kur’an kurslarını hedef alan skandal sözleri ve 168 sözde aydının kışkırtıcı laiklik bildirisi toplumu ayağa kaldırdı. Ramazan ayının manevi ikliminden ve çocukların dini eğitiminden rahatsız olan koroya tokat gibi cevap A Haber ekranlarında Tarihçi Sosyolog İsmail Öz’den geldi. Öz, 'Almanya’da bile olmayan laiklik dayatmasını Türkiye’de halka karşı silah olarak kullanıyorlar' sözleriyle kirli planı ifşa etti.

CHP'li vekilin Kur'an kurslarını hedef alan "ne idüğü belirsiz yapılar" şeklindeki skandal nitelendirmesi ve ardından 168 sözde aydının yayınladığı laiklik bildirisi, toplumda büyük infiale yol açtı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullardaki Ramazan etkinliklerini de hedef alan bu karanlık zihniyeti deşifre eden Tarihçi Sosyolog İsmail Öz, A Haber canlı yayınında bu çıkışların ardındaki Batı kompleksini ve yerli değerlere olan tahammülsüzlüğü çarpıcı sözlerle ortaya koydu.

CHP'DEN TUHAF ÇIKIŞ: KUR'AN KURSLARI BELİRSİZ YAPI!

MAARİFİN KALBİNDE RAMAZAN ETKİNLİKLERİNE TAM DESTEK

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü faaliyetlerin önemine değinen İsmail Öz, "Milli Eğitim Bakanlığımızın okullarda başlatmış olduğu hakikaten kendi inançlarımızı, tarihimizi, değerlerimizi, kültürümüzü hatırlatacak, o bir ay boyunca devam eden şenlikler çerçevesindeki değerlerimizi yeniden hatırlatacak görüntüler için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Okullardaki Ramazan ritüellerinin çocukların gelişimi üzerindeki etkisine dikkat çeken Öz, "Eski Ramazanlara dönebilmenin yolu aslında çocukların o Ramazan ritüellerini yaşatmasından, öğrenmesinden ve bunu ailesinden beklemesinden geçiyor" sözleriyle aktardı.

CHP'NİN "ÖTEKİLEŞTİREN" MERKEZİYETÇİ ZİHNİYETİ

CHP'nin yıllardır süregelen dışlayıcı tutumunu eleştiren İsmail Öz, "Türkiye'de ne yazık ki CHP hep kendisini o merkezde gördüğü için, kendisi dışındaki bütün zihniyetleri öteki gören, ötekileştiren bir anlayışla tevarüs edip geldiği için bugün bu arızayı hala yaşamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Öz, CHP zihniyetinin kendisini modernliğin yegane temsilcisi olarak gördüğünü belirterek, "Hala kendilerini çağdaşlığın, medeniyetin göbeğinde gören ve üstten bakarak kendilerinin dışındakilerin hepsine adeta onlara hizmet etmesi gereken, tarihin dışına ittikleri yapılar olarak bakıyorlar" şeklinde konuştu.

BATI TAKLİTÇİLİĞİ VE HAFIZA YARILMASI

Muhalefetin sergilediği tavrın bir eziklik göstergesi olduğunu vurgulayan Öz, "Görüyoruz ki bu anlayış aslında bir Batı kompleksiyle, bir ezikliğiyle, aslında bir Batı mukallitliğiyle, taklitçiliğiyle öne çıkmış bir anlayışın arızasıdır" ifadelerini kullandı. Komşu ülkelerdeki değişimleri örnek gösteren Öz, "Ermenistan Başbakanı bile tarih algılarını Rusların prizmasından şekillendirdiklerini itiraf ederek değişiyor, ama bizimkiler değişmiyor. Bu hafıza yarılması, bu tarihsel farklılaşma maalesef hala devam ediyor" sözleriyle CHP'nin statükocu yapısını eleştirdi.

AVRUPA ÖRNEĞİ: KİLİSE HASTANESİNDE TEDAVİ REDDEDİLMİYOR

Batı'daki laiklik uygulamaları ile Türkiye'deki dayatmacı anlayışı kıyaslayan İsmail Öz, "Almanya'da bir Alman görmedim ki, bu hastane kilisenin hastanesi, laik bir hastane değil, ben buradan tedavi almayı reddediyorum desin" ifadelerini kullandı. Benzer şekilde anaokullarında da kilise bağlantısının sorun edilmediğini belirten Öz, "Bu anaokulu kilisenin anaokulu, çocuğumu buraya göndermiyorum diyerek laiklik tartışması açan bir Alman yoktur" sözleriyle Türkiye'deki laiklik tartışmalarının yapaylığına dikkat çekti.

SEÇİM YAKLAŞINCA CAMİ VE TÜRBE ZİYARETLERİ BAŞLIYOR

CHP'nin dini değerleri siyasi çıkarları için kullandığını dile getiren Öz, "Seçimler yaklaşırken yine cami, türbe ziyaretlerine başlarlar, ekran yüzü olsun diye tesettürlü hanımefendileri partilerine transfer eder, yakalarına rozet takarlar" ifadelerini kullandı. Bu durumun bir algı operasyonu olduğunu belirten Öz, "Bu bir algı ile olgu meselesidir. Sırf görüntü olsun diye, biz buradayız demek için yapılan bu işlerin fıtratınızda yoksa ne kadar sırıtan haller olduğunu hep beraber görmedik mi?" sözleriyle CHP'nin tutarsızlığını vurguladı.

DİNİ DIŞLAYAN BİR TOPLUMUN BAŞARI ŞANSI YOK

Toplumsal birliğin harcının dini ve manevi değerler olduğunu savunan İsmail Öz, "İnançları küçümseyen, bu değerlerin toplumu yanlış yere götürdüğünü vehmeden anlayışlar yanılıyor. Ben tarihte dini dışlayan, dinin dışında kalan bir toplumun belli bir noktada kendisini ortaya koyup hareket edebildiğini hiçbir zaman görmedim" ifadelerini kullandı. Öz, toplumu bir arada tutan sembol ve değerlerin korunması gerektiğini belirterek, "Bizim birbirimizle konuşma imkanımızı elimizden alıyorlar. Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabilirler" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

