Batı hayranı CHP zihniyeti yine iş başında! A Haber'de tokat gibi analiz: Seçim bitince cami kapısını unutanlar halkın değerlerine savaş açtı
Milli ve manevi değerler neden hedef alınıyor? CHP’li vekilin Kur’an kurslarını hedef alan skandal sözleri ve 168 sözde aydının kışkırtıcı laiklik bildirisi toplumu ayağa kaldırdı. Ramazan ayının manevi ikliminden ve çocukların dini eğitiminden rahatsız olan koroya tokat gibi cevap A Haber ekranlarında Tarihçi Sosyolog İsmail Öz’den geldi. Öz, 'Almanya’da bile olmayan laiklik dayatmasını Türkiye’de halka karşı silah olarak kullanıyorlar' sözleriyle kirli planı ifşa etti.
CHP'li vekilin Kur'an kurslarını hedef alan "ne idüğü belirsiz yapılar" şeklindeki skandal nitelendirmesi ve ardından 168 sözde aydının yayınladığı laiklik bildirisi, toplumda büyük infiale yol açtı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullardaki Ramazan etkinliklerini de hedef alan bu karanlık zihniyeti deşifre eden Tarihçi Sosyolog İsmail Öz, A Haber canlı yayınında bu çıkışların ardındaki Batı kompleksini ve yerli değerlere olan tahammülsüzlüğü çarpıcı sözlerle ortaya koydu.
MAARİFİN KALBİNDE RAMAZAN ETKİNLİKLERİNE TAM DESTEK
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü faaliyetlerin önemine değinen İsmail Öz, "Milli Eğitim Bakanlığımızın okullarda başlatmış olduğu hakikaten kendi inançlarımızı, tarihimizi, değerlerimizi, kültürümüzü hatırlatacak, o bir ay boyunca devam eden şenlikler çerçevesindeki değerlerimizi yeniden hatırlatacak görüntüler için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Okullardaki Ramazan ritüellerinin çocukların gelişimi üzerindeki etkisine dikkat çeken Öz, "Eski Ramazanlara dönebilmenin yolu aslında çocukların o Ramazan ritüellerini yaşatmasından, öğrenmesinden ve bunu ailesinden beklemesinden geçiyor" sözleriyle aktardı.
CHP'NİN "ÖTEKİLEŞTİREN" MERKEZİYETÇİ ZİHNİYETİ
CHP'nin yıllardır süregelen dışlayıcı tutumunu eleştiren İsmail Öz, "Türkiye'de ne yazık ki CHP hep kendisini o merkezde gördüğü için, kendisi dışındaki bütün zihniyetleri öteki gören, ötekileştiren bir anlayışla tevarüs edip geldiği için bugün bu arızayı hala yaşamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Öz, CHP zihniyetinin kendisini modernliğin yegane temsilcisi olarak gördüğünü belirterek, "Hala kendilerini çağdaşlığın, medeniyetin göbeğinde gören ve üstten bakarak kendilerinin dışındakilerin hepsine adeta onlara hizmet etmesi gereken, tarihin dışına ittikleri yapılar olarak bakıyorlar" şeklinde konuştu.