Batı hayranı CHP zihniyeti yine iş başında! A Haber'de tokat gibi analiz: Seçim bitince cami kapısını unutanlar halkın değerlerine savaş açtı

CHP'li vekilin Kur'an kurslarını hedef alan "ne idüğü belirsiz yapılar" şeklindeki skandal nitelendirmesi ve ardından 168 sözde aydının yayınladığı laiklik bildirisi, toplumda büyük infiale yol açtı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullardaki Ramazan etkinliklerini de hedef alan bu karanlık zihniyeti deşifre eden Tarihçi Sosyolog İsmail Öz, A Haber canlı yayınında bu çıkışların ardındaki Batı kompleksini ve yerli değerlere olan tahammülsüzlüğü çarpıcı sözlerle ortaya koydu.

MAARİFİN KALBİNDE RAMAZAN ETKİNLİKLERİNE TAM DESTEK

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü faaliyetlerin önemine değinen İsmail Öz, "Milli Eğitim Bakanlığımızın okullarda başlatmış olduğu hakikaten kendi inançlarımızı, tarihimizi, değerlerimizi, kültürümüzü hatırlatacak, o bir ay boyunca devam eden şenlikler çerçevesindeki değerlerimizi yeniden hatırlatacak görüntüler için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.