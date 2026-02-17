CHP’li vekilden Kur’an kurslarına skandal sözler! CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş’ın TBMM’de 4-6 yaş Kur’an kurslarını hedef alan açıklamaları kamuoyunda tepki çekti. A Haber ekranlarında konuşan Gazeteci Ekrem Kızıltaş, söz konusu ifadelerin milli ve manevi değerlere yönelik bir saldırı olduğunu belirterek, CHP’nin kendi içindeki tartışmaları gölgelemek amacıyla bu çıkışı yaptığını savundu.

CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş'ın Meclis çatısı altında Kur'an kurslarını hedef alarak "ne idüğü belirsiz yapılar" nitelendirmesinde bulunması kamuoyunda büyük infiale yol açtı. Skandal sözleri A Haber ekranlarında yorumlayan Gazeteci Ekrem Kızıltaş, CHP'nin bu çıkışla asıl niyetinin milli ve manevi değerlerle kavga etmek olduğunu belirterek, partinin kendi içindeki taciz, tecavüz ve yolsuzluk gündemlerini örtbas etmeye çalıştığını vurguladı.

KUR'AN KURSLARINI HEDEF ALAN SKANDAL SÖZLER

CHP'nin "gölge bakanı" Suat Özçağdaş, TBMM'de yaptığı açıklamada evlatlarımızın dini eğitim aldığı kurumları hedef alarak, "4-6 yaş Kur'an kursu açmayı anaokulu açmaya tercih eden bir siyasal iktidar var" ifadelerini kullandı. Konuşmasının devamında dozajı artıran Özçağdaş, Kur'an kurslarını "ne idüğü belirsiz yapılar" olarak niteleyip, "Siz laik eğitime düşmansınız, siz Türkiye'nin laikliğine düşmansınız" sözleriyle İslam'ın en temel eğitimine olan tahammülsüzlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

"ASIL AMAÇ SKANDALLARIN ÜSTÜNÜ ÖRTMEK"

Özçağdaş'ın açıklamalarını A Haber'de değerlendiren Gazeteci Ekrem Kızıltaş, CHP'nin bu tavrının şaşırtıcı olmadığını belirterek, "Özellikle CHP içerisinde taciz, tecavüz vakalarının zirve yaptığı, yolsuzluk, rüşvet ve irtikap olaylarının her gün patlak verdiği bir dönemde, dikkatleri başka yöne çekmek için bu tür açıklamalar yapılıyor" dedi. Kızıltaş, halkın çocuklarına dinini, ahlakı ve helal-haramı öğretmek için gönderdiği kurumların hedef alınmasının CHP'nin genetik kodlarında olan bir durum olduğunu ifade ederek, "Milletin değerleriyle kavga etmeyi marifet sanan bir zihniyetle karşı karşıyayız" sözlerini kullandı.

"AVRUPA'DA BİLE DİN EĞİTİMİ VAR"

CHP'nin her fırsatta örnek aldığı Avrupa ülkelerindeki uygulamalara değinen Ekrem Kızıltaş, "En laik olduğu söylenen Fransa'da bile çocuklara küçük yaştan itibaren din eğitimi verildiğini, okulların yanında şapellerin bulunduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı. Kızıltaş, CHP'li isimlerin İslamiyet söz konusu olduğunda sergiledikleri tutumu eleştirerek, "Hristiyanlık ve Yahudilik konusunda bilgi sahibi olabilirler ama İslamiyet hakkında cahil düzeyinde olduklarını biliyoruz. 'Peygamberimizin ayetleri' veya 'Hac bu sene kurbana denk geldi' gibi literatürle alakası olmayan açıklamalarla cehaletlerini sergiliyorlar" şeklinde konuştu.

BELEDİYE KREŞLERİNDEKİ LGBT TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKTİ

CHP'nin Kur'an kurslarına karşı çıkarken arka planda neleri desteklediğine dikkat çeken Kızıltaş, "CHP'li belediyelerin açtığı kreşlerde, çocukların ahlakını bozacak şekilde LGBT ve benzeri güruhlara kapı açıldığını, buralarda dersler verdirildiğini unutmayalım" uyarısında bulundu. Kızıltaş, CHP zihniyetinin milletten oy almak için yaptığı "helalleşme" ve "başörtüsüne saygı" gibi hamlelerin samimiyetten uzak birer numara olduğunu belirterek, "Milletin inancıyla kavga eden bu zihniyet, halkın değerlerini öğrenmek yerine her fırsatta bu değerlere hakaret etmeyi tercih ediyor" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.