Ucu İmamoğlu’na uzanan 30 milyon dolarlık karanlık vurgun! Üçüncü denemede soydular | 9 şüpheliye tutuklama talebi

Kirli paranın aklanma yöntemlerine dair uyarılarda bulunan Ramazan Almaçayır, şebekelerin özellikle gençleri hedef aldığını vurgulayarak, "Üniversite öğrencileri üzerinden aylık 5 bin ila 10 bin lira gibi rakamlarla İBAN kiralama yoluna gidiliyor," ifadelerini kullandı.

Bu hesapların terörün finansmanından kara para aklamaya kadar birçok suçta kullanıldığını belirten Almaçayır, "Hesap sahipleri yakalandığında 'sadece hesabımı kullandılar' dese de, bu durum ağır hapis cezalarıyla karşı karşıya kalmalarına engel olmuyor," diyerek vatandaşları bu kirli çarka ortak olmamaları konusunda uyardı.

foto:ahaber.com.tr

KISA ANALİZ

A Haber'in özel haberine göre İstanbul Bakırköy'de ultra güvenlikli bir sitenin otoparkında gerçekleşen yaklaşık 30 milyon dolarlık soygun, sadece sıradan bir hırsızlık vakası olmaktan öteye geçiyor. Soygunun önce keşif, sonra pusu mantığıyla yürütüldüğü, olayın planlı ve organize bir şekilde gerçekleştirildiği aktarılıyor. Paranın bir döviz bürosu sahibine ait olduğu, yaklaşık 300 kilo ve 10 çuval halinde araçlara konulduğu, şüphelilerin gelişmiş yöntemlerle siteye girdikten sonra bu parayı çalarak kayıplara karıştığı belirtiliyor. Olayla ilgili polis ekiplerinin 11 kişiyi yakaladığı ve adliyeye sevk ettiği ifade edildi. Ayrıca MASAK'ın yasa dışı bahisten elde edilen 5 milyar liralık suç gelirine yönelik çalışması da operasyona eş zamanlı yürütülen önemli bir boyut olarak öne çıkıyor. Paranın bir kısmının akıbeti halen bilinmiyor ve güvenlik kameralarına müdahale edildiği tespit edildiği vurgulanıyor.

Başlık Detay Olay Yeri İstanbul – Bakırköy, lüks site otoparkı Soygun Tarihi 11 Şubat 2026 (yayın 17 Şubat 2026) Çalınan Miktar Yaklaşık 30 milyon dolar Para Ağırlığı ~300 kilogram (10 çuval) Soygun Süresi ~15 dakika Şüpheli Sayısı 11 kişi gözaltında Paranın Saklandığı Yer Araç bagajı Paranın Kaynağı (iddaa) Taç Döviz sahibine uzanan iz Ek Operasyon MASAK yasa dışı bahis gelirini engelledi Güvenlik Zafiyeti Kamera kayıtlarının silinmesi

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

1. 30 Milyon Dolar neden bankada değil de araç bagajındaydı?

Mağdur Bilal Durmaz, iş yerini taşıma sürecinde olduklarını ve siteyi güvenli gördüğü için parayı orada muhafaza ettiğini beyan etmiştir. Ancak miktarın büyüklüğü, paranın kayıt dışı olduğuna dair ciddi şüpheler uyandırmıştır.

2. Soygunu gerçekleştiren çete siteye nasıl girdi?

Şebeke, sitenin plaka tanıma sistemini aşmak için site sakini bir aracın hemen arkasından "tampon tampona" (çok yakın takip) yaparak bariyer kapanmadan içeri sızmıştır.

3. "Üçüncü deneme" detayı nedir?

Emniyetin yaptığı teknik incelemeye göre, şüpheliler daha önce iki kez lüks bir Jaguar araçla siteye gelip keşif yapmış ve soygunu denemiş, ancak üçüncü denemede paraları çalmayı başarmışlardır.

4. Kemal K.'nın evinde bulunan paralar için savunması ne oldu?

Şüpheli Kemal K., evindeki 1.6 milyon doların çalıntı para olmadığını, eşinin ziynet eşyalarını bozdurarak elde ettikleri ve kendi birikimleri olduğunu iddia etmiştir.

5. Olayın Ekrem İmamoğlu ile bağlantısı nedir?

İddialar, çalınan paranın sahibinin İBB'nin gizli kasası olduğu öne sürülen Atilla Durmaz olduğu yönündedir. Haber, bu paranın İBB içindeki ihale ve komisyon trafiğinden oluşan bir "ekosistem" parası olduğunu vurgulamaktadır.

6. Çalınan paraların tamamı bulundu mu?