CANLI YAYIN

Ucu İmamoğlu’na uzanan 30 milyon dolarlık karanlık vurgun! Üçüncü denemede soydular | 9 şüpheliye tutuklama talebi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ucu İmamoğlu’na uzanan 30 milyon dolarlık karanlık vurgun! Üçüncü denemede soydular | 9 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Bakırköy’de lüks bir sitenin otoparkında iki aracın bagajından çalınan 30 milyon dolarlık soygun Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü. Paranın izi Taç Döviz’in sahibi Atilla Durmaz’a kadar uzanırken, polis 11 şüpheliyi yakalayarak adalete teslim etti. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, yasa dışı bahis üzerinden dönen milyarlarca liralık kirli para trafiğine dikkat çekerek üniversite öğrencilerine yönelik “kiralık IBAN” tuzağı konusunda çarpıcı uyarılarda bulundu. MASAK’ın 5 milyar liralık suç gelirini sistem dışında bırakması ise operasyonun bir diğer kritik ayağı oldu. Soruşturma kapsamında 11 şüpheliden 9'u hakkında tutuklama talebi 2'si ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul Bakırköy'de akıllara durgunluk veren bir soygun gerçekleşti. Bir sitenin otoparkında iki lüks aracın bagajından çalınan 30 milyon dolar, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Paranın izi, İBB kasası olduğu iddia edilen Taç Döviz'in sahibi Atilla Durmaz'a kadar uzanırken; polis, 11 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak adalete teslim etti. Öte yandan MASAK, yasa dışı bahis üzerinden dönen 5 milyar liralık kirli paranın finansal sisteme girmesini engelleyerek dev bir operasyona imza attı.

30 MİLYON DOLARLIK SOYGUNUN YENİ DETAYLARI!

9 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye getirilen şüphelilerden aralarında 18 yaşından küçük 1 kişinin de bulunduğu 9 şüpheli tutuklama talebiyle, 2 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

30 MİLYON DOLAR NEDEN BAGAJDA SAKLANDI?

İstanbul'un en güvenli sitelerinden birinde gerçekleşen ve tam 15 dakika süren film gibi soygunun ardından gözler paranın sahibine çevrildi. Paraların sahibi Bilal Durmaz, polise verdiği ifadede parayı neden bankada değil de araç bagajında tuttuğuna dair, "İş yerini taşıma sürecindeydik, bu siteyi güvenli gördüğüm için paraları burada muhafaza ettim," ifadelerini kullandı. Neden banka hesabı kullanmadığı sorusuna ise Durmaz, "Banka işlemleri çok zahmetli olduğu için bu şekilde bir yöntemi tercih ettim," sözleriyle yanıt verdi. Yaklaşık 300 kilo ağırlığında ve 10 çuval içerisinde bulunan 30 milyon doların çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, 11 şüpheli Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

GÜVENLİK DUVARI VE SİLİNEN KAYITLAR

Soygunun gerçekleştiği 11 Şubat gecesi, şebekenin yüksek güvenlikli siteye nasıl sızdığına dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Site sakini bir aracın hemen arkasına yapışarak plaka tanıma sistemini devre dışı bırakan hırsızların, araçların kelebek camlarını kırarak içeri sızdığı tespit edildi. Operasyonun ikinci ayağında gözaltına alınan şüphelilerin, suç delillerini karartmak için sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını sildirdiği belirlendi. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri silinen kayıtları geri döndürmek için yoğun bir mesai harcarken, çalınan paranın büyük bir kısmının akıbeti hala gizemini koruyor.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

MASAK'TAN YASA DIŞI BAHSE 5 MİLYAR LİRALIK TOKAT

Sadece İstanbul'daki soygun değil, aynı zamanda yasa dışı bahis dünyasına yönelik yürütülen dev operasyon da dikkat çekti. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, dünya genelinde yasa dışı bahsin devasa boyutlara ulaştığını belirterek, "2023 rakamları 700 milyar doları aşarken, Türkiye'de bu rakamın 60 milyar doların üzerine çıktığı değerlendiriliyor," sözleriyle tablonun vahametini aktardı. MASAK'ın titiz çalışması sonucu, yasa dışı bahisten elde edilen yaklaşık 5 milyar liralık suç gelirinin finansal sistem içinde el değiştirmesinin önüne geçildi.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE "KİRALIK HESAP" TUZAĞI

Kirli paranın aklanma yöntemlerine dair uyarılarda bulunan Ramazan Almaçayır, şebekelerin özellikle gençleri hedef aldığını vurgulayarak, "Üniversite öğrencileri üzerinden aylık 5 bin ila 10 bin lira gibi rakamlarla İBAN kiralama yoluna gidiliyor," ifadelerini kullandı.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

Bu hesapların terörün finansmanından kara para aklamaya kadar birçok suçta kullanıldığını belirten Almaçayır, "Hesap sahipleri yakalandığında 'sadece hesabımı kullandılar' dese de, bu durum ağır hapis cezalarıyla karşı karşıya kalmalarına engel olmuyor," diyerek vatandaşları bu kirli çarka ortak olmamaları konusunda uyardı.

foto:ahaber.com.trfoto:ahaber.com.tr

KISA ANALİZ

A Haber'in özel haberine göre İstanbul Bakırköy'de ultra güvenlikli bir sitenin otoparkında gerçekleşen yaklaşık 30 milyon dolarlık soygun, sadece sıradan bir hırsızlık vakası olmaktan öteye geçiyor. Soygunun önce keşif, sonra pusu mantığıyla yürütüldüğü, olayın planlı ve organize bir şekilde gerçekleştirildiği aktarılıyor. Paranın bir döviz bürosu sahibine ait olduğu, yaklaşık 300 kilo ve 10 çuval halinde araçlara konulduğu, şüphelilerin gelişmiş yöntemlerle siteye girdikten sonra bu parayı çalarak kayıplara karıştığı belirtiliyor. Olayla ilgili polis ekiplerinin 11 kişiyi yakaladığı ve adliyeye sevk ettiği ifade edildi. Ayrıca MASAK'ın yasa dışı bahisten elde edilen 5 milyar liralık suç gelirine yönelik çalışması da operasyona eş zamanlı yürütülen önemli bir boyut olarak öne çıkıyor. Paranın bir kısmının akıbeti halen bilinmiyor ve güvenlik kameralarına müdahale edildiği tespit edildiği vurgulanıyor.

Başlık Detay
Olay Yeri İstanbul – Bakırköy, lüks site otoparkı
Soygun Tarihi 11 Şubat 2026 (yayın 17 Şubat 2026)
Çalınan Miktar Yaklaşık 30 milyon dolar
Para Ağırlığı ~300 kilogram (10 çuval)
Soygun Süresi ~15 dakika
Şüpheli Sayısı 11 kişi gözaltında
Paranın Saklandığı Yer Araç bagajı
Paranın Kaynağı (iddaa) Taç Döviz sahibine uzanan iz
Ek Operasyon MASAK yasa dışı bahis gelirini engelledi
Güvenlik Zafiyeti Kamera kayıtlarının silinmesi

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

1. 30 Milyon Dolar neden bankada değil de araç bagajındaydı?

  • Mağdur Bilal Durmaz, iş yerini taşıma sürecinde olduklarını ve siteyi güvenli gördüğü için parayı orada muhafaza ettiğini beyan etmiştir. Ancak miktarın büyüklüğü, paranın kayıt dışı olduğuna dair ciddi şüpheler uyandırmıştır.

2. Soygunu gerçekleştiren çete siteye nasıl girdi?

  • Şebeke, sitenin plaka tanıma sistemini aşmak için site sakini bir aracın hemen arkasından "tampon tampona" (çok yakın takip) yaparak bariyer kapanmadan içeri sızmıştır.

3. "Üçüncü deneme" detayı nedir?

  • Emniyetin yaptığı teknik incelemeye göre, şüpheliler daha önce iki kez lüks bir Jaguar araçla siteye gelip keşif yapmış ve soygunu denemiş, ancak üçüncü denemede paraları çalmayı başarmışlardır.

4. Kemal K.'nın evinde bulunan paralar için savunması ne oldu?

  • Şüpheli Kemal K., evindeki 1.6 milyon doların çalıntı para olmadığını, eşinin ziynet eşyalarını bozdurarak elde ettikleri ve kendi birikimleri olduğunu iddia etmiştir.

5. Olayın Ekrem İmamoğlu ile bağlantısı nedir?

  • İddialar, çalınan paranın sahibinin İBB'nin gizli kasası olduğu öne sürülen Atilla Durmaz olduğu yönündedir. Haber, bu paranın İBB içindeki ihale ve komisyon trafiğinden oluşan bir "ekosistem" parası olduğunu vurgulamaktadır.

6. Çalınan paraların tamamı bulundu mu?

  • Hayır. Operasyonlarda bir miktar para ele geçirilmiş olsa da, 30 milyon doların büyük bir kısmının ve çuvalların akıbeti hala araştırılmaktadır. Şüpheli Resul S.'nin bu konuda önemli itiraflarda bulunması bekleniyor.

30 MİLYON DOLARLIK ORGANİZE SOYGUN!

Ucu İmamoğlu’na uzanan 30 milyon dolarlık karanlık vurgun! Üçüncü denemede soydular | 9 şüpheliye tutuklama talebi - 5
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın