İstanbul Bakırköy'de akıllara durgunluk veren bir soygun gerçekleşti. Bir sitenin otoparkında iki lüks aracın bagajından çalınan 30 milyon dolar, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Paranın izi, İBB kasası olduğu iddia edilen Taç Döviz'in sahibi Atilla Durmaz'a kadar uzanırken; polis, 11 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak adalete teslim etti. Öte yandan MASAK, yasa dışı bahis üzerinden dönen 5 milyar liralık kirli paranın finansal sisteme girmesini engelleyerek dev bir operasyona imza attı.

30 MİLYON DOLAR NEDEN BAGAJDA SAKLANDI?

İstanbul'un en güvenli sitelerinden birinde gerçekleşen ve tam 15 dakika süren film gibi soygunun ardından gözler paranın sahibine çevrildi. Paraların sahibi Bilal Durmaz, polise verdiği ifadede parayı neden bankada değil de araç bagajında tuttuğuna dair, "İş yerini taşıma sürecindeydik, bu siteyi güvenli gördüğüm için paraları burada muhafaza ettim," ifadelerini kullandı. Neden banka hesabı kullanmadığı sorusuna ise Durmaz, "Banka işlemleri çok zahmetli olduğu için bu şekilde bir yöntemi tercih ettim," sözleriyle yanıt verdi. Yaklaşık 300 kilo ağırlığında ve 10 çuval içerisinde bulunan 30 milyon doların çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, 11 şüpheli Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.