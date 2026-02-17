CANLI YAYIN

ABD-İran Cenevre görüşmesi! Müzakere masasından savaş mı anlaşma mı çıkacak?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | ahaber.com.tr - Özel Haber
ABD-İran arasında karşılıklı açıklamalarla savaş gerilimi sürerken gözler bugün yapılacak müzakerelere çevrildi. Trump'ın Tahran yönetimine yönelik "Anlaşmaya varabiliriz" çıkışının ardından tehditlerini sürdürmesi "Cenevre'de savaş mı anlaşma mı görüşülecek?" sorularını akıllara getirdi. A Haber muhabirleri İrfan Sapmaz Washington'dan, Ekber Karabağ ise Tahran'dan bölgedeki son gelişmeleri ve müzakerelere ilişkin masaya yatırılacak konuları aktardı.

ABD-İran arasında aylardır süren savaş gerilimi her geçen gün yeni bir boyut kazanırken, iki ülkeden yapılan açıklamalarla tansiyon giderek yükseliyor. Geçtiğimiz hafta Umman'da başlayan nükleer müzakereler bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşecek. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimi ile anlaşma yapmak istediğini söylerken diğer yandan şartları kabul etmemesi halinde sonuçlarının çok ağır olacağını vurguladı. ABD kanadından ikinci uçak gemisi Orta Doğu'ya doğru yola çıkarken, İran ise Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikata başlayarak Beyaz Saray'a adeta gözdağı verdi.

ABD-İRAN MÜZAKERELERİ DÜŞMANLIKTAN ORTAKLIĞA MI DÖNÜŞECEK?

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, müzakerelerin öncesinde İran ile anlaşmanın zor olduğuna dikkat çekerken, iki ülke arasında gelişmeler A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında masaya yatırıldı. A Haber muhabirleri İrfan Sapmaz Washington'dan, Ekber Karabağ ise Tahran'dan bölgedeki son gelişmeleri aktarırken müzakerelere ilişkin masaya yatırılacak konuları ele aldı.

"TRUMP İRAN İLE SAVAŞ İSTEMİYOR"

Washington'daki sıcak havayı aktaran A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, İsrail medyasının Cenevre'ye İran'la yapılan görüşmelerde Trump'ın buna sabrı kalmadı iddialarını değerlendirirken "Kanal 14, Cenevre'ye İran'la yeniden uzun görüşmeler için gelmedik, Trump'ın buna sabrı kalmadı" sözlerini ABD'li bir yetkiliye dayandırarak aktardı. Trump'ın Netanyahu'nun umudunu bildiğini ancak savaşa mesafeli yaklaştığını belirten Sapmaz, "Donald Trump bu savaşı istemiyor, artık bunu herkes biliyor Amerika'da. Şu olsaydı ana kadar zaten Beyaz Saray'da toplardı durum yerinde, iki dudağının arasında en az belirlenmiş 8-10 hedefe vururlardı". Sapmaz ayrıca Trump'ın kendi istihbarat servislerine bile güvenmediğini, bu nedenle Gazze ve Ukrayna gibi kriz bölgelerinde Jared Kushner ve Steve Witkoff üzerinden arka kapı politikasını yürüttüğünü dile getirdi.

"TAHRAN YÖNETİMİNDE TRUMP İLE MASAYA OTURMA İÇERİSİNDE"

İrfan Sapmaz, İran ile ilgili özel bilgiler paylaşarak; "Devrim Muhafızları içerisindeki işte çeşitli proksi güçler dediğimiz vekil güçlerin çok özel bağlantıları var." dedi. Tahran'daki üst düzey isimlerin gerilimden yorulduğu belirterek, "Tahran yönetimi içindeki bazı üst düzey yerlerde bu durumdan yorulduklarını ve bir şekilde ABD ile Donald Trump'la masaya oturma içerisindeler." ifadelerini kullandı. Ne Pezeşkiyan'ın ne de Hamaney'in savaş istemediğini vurgulayan Sapmaz, İran'ın Amerikan derin yapısının içindeki CIA ve istihbarat bölümleriyle "vekil güçler" üzerinden özel bağlantılar olduğunu da sözlerine ekledi.

İRAN'DAN NÜKLEER TESİS VE URANYUM JESTİ

Tahran'ın hamlelerini yakından takip eden A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin açıklamalarına dikkat ederek, "Biz üzerimize düşen ne varsa yaptık artık top Amerikan sahasında" mesajının verildiği aktarıldı. Karabağ, İran'ın müzakerelere ilişkin hükümetin ifadelerini aktarırken "İran, bunu seyreltmeye hazırım ancak sıfırlamayacağım. Denetime açık bırakırım, artık top Amerika Birleşik Devletleri'nin sahasında" dediğini belirtti. Özellikle İsrail tarafından vurulan nükleer tesislerin denetime açılacağını belirten Karabağ, Ali Laricani'nin "Vurulan mülklerinde denetim yapımına izin verilmesine izin verildiği" şeklindeki yeni ve eleştirel açıklamasını paylaştı.

"İRAN MASADA ABD'YE EKONOMİK TEKLİFLERDE BULUNACAK"

İran'ın Trump'ı ikna etmek için ekonomik bir paket hazırladığını ifade eden Ekber Karabağ, "İran'ın bu masada Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik olarak çıkar sağlayacak bazı tekliflerde bulunacağını söylüyor. Örneğin; petrol, doğalgaz, madencilik, hatta şehircilik alanında ABD'nin faaliyet gösterme önerileri yapacaklar" dedi. 2018'de Trump'ın nükleer anlaşmadan ayrılma nedeninin, ABD'ye ekonomik çıkar sağlayacak bir düzenleme yapılmaması olduğunu İran tarafının raporlarına dayandırarak aktaran Karabağ, "O tarihte İran, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisini güçlendirecek teklifler sunmadı; ancak şimdi bunu yapmaya hazırız" yönünde açıklamalar bulunduğunu belirtti.

ABD-İRAN NEDEN GÖRÜŞÜYOR?

ABD ve İran yönetimi Tahran'ın uranyum zenginleştirmesine yönelik nükleer programını sona erdirmesi nedeniyle müzakereler gerçekleşiyor. Fakat İran, programı durdurmayacağını, azaltma politikasına gidebileceğini belirtmesine rağmen ABD tarafından saldırı tehdidiyle karşı karşıya kalıyor.

ABD-İRAN MÜZAKERELERİ NEREDE?

ABD-İran arasında geçtiğimiz yıllarda başlayan nükleer müzakereler, Haziran 2025'teki 12 gün savaşlarının ardından askıya alınmıştı. Dolaylı yollarla sürdürülen müzakereler yeniden 6 Şubat 2026 tarihinde Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılmış, ikinci görüşme ise İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşecek.

ABD-İRAN NEDEN SAVAŞACAK?

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da döviz kurlarına karşı ülkenin para biriminin kaybetmesine yönelik başlayan sokak protestolarının ardından provokasyon yapanlara seslenerek "Yardım çok yakında" demişti. Trump, İran halkına "Hükümeti devirin" çıkışı yaparak halka seslenmesinin ardından, USS Abraham Lincoln uçak gemisini bölgeye gönderdiğini açıklamıştı. Tahran yönetimi ise Hürmüz Boğazı'nda güvenlik gerekçesiyle askeri operasyon başlattı.

