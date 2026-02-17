ABD-İran Cenevre görüşmesi! Müzakere masasından savaş mı anlaşma mı çıkacak?
ABD-İran arasında karşılıklı açıklamalarla savaş gerilimi sürerken gözler bugün yapılacak müzakerelere çevrildi. Trump'ın Tahran yönetimine yönelik "Anlaşmaya varabiliriz" çıkışının ardından tehditlerini sürdürmesi "Cenevre'de savaş mı anlaşma mı görüşülecek?" sorularını akıllara getirdi. A Haber muhabirleri İrfan Sapmaz Washington'dan, Ekber Karabağ ise Tahran'dan bölgedeki son gelişmeleri ve müzakerelere ilişkin masaya yatırılacak konuları aktardı.
ABD-İran arasında aylardır süren savaş gerilimi her geçen gün yeni bir boyut kazanırken, iki ülkeden yapılan açıklamalarla tansiyon giderek yükseliyor. Geçtiğimiz hafta Umman'da başlayan nükleer müzakereler bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşecek. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimi ile anlaşma yapmak istediğini söylerken diğer yandan şartları kabul etmemesi halinde sonuçlarının çok ağır olacağını vurguladı. ABD kanadından ikinci uçak gemisi Orta Doğu'ya doğru yola çıkarken, İran ise Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikata başlayarak Beyaz Saray'a adeta gözdağı verdi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, müzakerelerin öncesinde İran ile anlaşmanın zor olduğuna dikkat çekerken, iki ülke arasında gelişmeler A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında masaya yatırıldı. A Haber muhabirleri İrfan Sapmaz Washington'dan, Ekber Karabağ ise Tahran'dan bölgedeki son gelişmeleri aktarırken müzakerelere ilişkin masaya yatırılacak konuları ele aldı.
"TRUMP İRAN İLE SAVAŞ İSTEMİYOR"
Washington'daki sıcak havayı aktaran A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, İsrail medyasının Cenevre'ye İran'la yapılan görüşmelerde Trump'ın buna sabrı kalmadı iddialarını değerlendirirken "Kanal 14, Cenevre'ye İran'la yeniden uzun görüşmeler için gelmedik, Trump'ın buna sabrı kalmadı" sözlerini ABD'li bir yetkiliye dayandırarak aktardı. Trump'ın Netanyahu'nun umudunu bildiğini ancak savaşa mesafeli yaklaştığını belirten Sapmaz, "Donald Trump bu savaşı istemiyor, artık bunu herkes biliyor Amerika'da. Şu olsaydı ana kadar zaten Beyaz Saray'da toplardı durum yerinde, iki dudağının arasında en az belirlenmiş 8-10 hedefe vururlardı". Sapmaz ayrıca Trump'ın kendi istihbarat servislerine bile güvenmediğini, bu nedenle Gazze ve Ukrayna gibi kriz bölgelerinde Jared Kushner ve Steve Witkoff üzerinden arka kapı politikasını yürüttüğünü dile getirdi.
"TAHRAN YÖNETİMİNDE TRUMP İLE MASAYA OTURMA İÇERİSİNDE"
İrfan Sapmaz, İran ile ilgili özel bilgiler paylaşarak; "Devrim Muhafızları içerisindeki işte çeşitli proksi güçler dediğimiz vekil güçlerin çok özel bağlantıları var." dedi. Tahran'daki üst düzey isimlerin gerilimden yorulduğu belirterek, "Tahran yönetimi içindeki bazı üst düzey yerlerde bu durumdan yorulduklarını ve bir şekilde ABD ile Donald Trump'la masaya oturma içerisindeler." ifadelerini kullandı. Ne Pezeşkiyan'ın ne de Hamaney'in savaş istemediğini vurgulayan Sapmaz, İran'ın Amerikan derin yapısının içindeki CIA ve istihbarat bölümleriyle "vekil güçler" üzerinden özel bağlantılar olduğunu da sözlerine ekledi.