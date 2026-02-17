ABD-İran Cenevre görüşmesi! Müzakere masasından savaş mı anlaşma mı çıkacak?

ABD-İran arasında aylardır süren savaş gerilimi her geçen gün yeni bir boyut kazanırken, iki ülkeden yapılan açıklamalarla tansiyon giderek yükseliyor. Geçtiğimiz hafta Umman'da başlayan nükleer müzakereler bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşecek. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimi ile anlaşma yapmak istediğini söylerken diğer yandan şartları kabul etmemesi halinde sonuçlarının çok ağır olacağını vurguladı. ABD kanadından ikinci uçak gemisi Orta Doğu'ya doğru yola çıkarken, İran ise Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikata başlayarak Beyaz Saray'a adeta gözdağı verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, müzakerelerin öncesinde İran ile anlaşmanın zor olduğuna dikkat çekerken, iki ülke arasında gelişmeler A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında masaya yatırıldı. A Haber muhabirleri İrfan Sapmaz Washington'dan, Ekber Karabağ ise Tahran'dan bölgedeki son gelişmeleri aktarırken müzakerelere ilişkin masaya yatırılacak konuları ele aldı.