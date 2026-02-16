İran'dan ABD ile müzakere öncesi kritik görüşme: Arakçi UAEA Başkanı Grossi ile bir araya geldi

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Arakçi, Grossi ile Cenevre'de görüştü. Görüşmede İran'ın nükleer programına ilişkin teknik meseleler ele alındı. UAEA Başkanı Grossi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından görüşmeye ilişkin paylaştığı mesajında, "Cenevre'de yarın yapılması planlanan önemli müzakereler öncesinde İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile kapsamlı teknik görüşmeleri az önce tamamladım." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi (X)



İran, Haziran 2025'te ABD ile müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD'nin saldırıları sonrasında UAEA ile işbirliğini askıya almıştı. Daha sonra eylülde İran, UAEA ile askıya alınan işbirliğinin yeniden başlatılması için Kahire'de anlaşmaya varmıştı.



Tahran'a BM yaptırımlarını kaldıran 2231 sayılı BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararında yer alan snapback mekanizmasının işletilmesinin ardından İran, anlaşmanın geçersiz olduğunu duyurmuştu.



İngiltere, Fransa ve Almanya'nın girişimiyle Tahran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının getirilmesinin ardından İran, işbirliği anlaşmasını feshetmişti.



İran ile ABD arasında dolaylı nükleer görüşmelerin ikinci turu yarın Cenevre'de yapılacak.