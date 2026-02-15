Trump’tan İran’a şok plan: Operasyon haftalarca sürebilir!

ABD ordusu, Başkan Donald Trump'ın bir saldırı emri vermesi halinde İran'a karşı haftalar sürebilecek uzun soluklu operasyonlar yürütme ihtimaline hazırlanıyor. Konuya yakın iki ABD'li yetkili bu bilgiyi Reuters'a verdi. Bu durum, iki ülke arasında daha önce görülenden çok daha ciddi bir çatışmaya dönüşebilecek bir senaryoya işaret ediyor.

Planlamaya ilişkin hassasiyet nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililerin bu açıklaması, ABD ile İran arasında süren diplomatik temasların önemini ve risklerini daha da artırdı. ABD'nin özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, salı günü Cenevre'de İran ile müzakereler yürütecek. Görüşmelerde Umman temsilcilerinin arabulucu olarak yer alması bekleniyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, cumartesi günü yaptığı açıklamada Trump'ın tercihinin Tahran ile bir anlaşmaya varmak olduğunu belirtirken, "Bunu yapmak çok zor" dedi.

TRUMP BÖLGEDE ASKERİ YIĞINAK YAPTI: YENİ UÇAK GEMİSİ SEVK EDİLİYOR Bu sırada Trump, bölgede askeri güç biriktirerek yeni bir askeri eylem ihtimaline dair endişeleri artırdı. ABD'li yetkililer cuma günü, Pentagon'un Orta Doğu'ya ilave bir uçak gemisi göndereceğini açıkladığını belirtti. Bu sevkiyat kapsamında bölgeye binlerce ek asker, savaş uçakları, güdümlü füze destroyerleri ve saldırı ile savunma kabiliyeti bulunan diğer askeri unsurlar gönderiliyor. Trump, Kuzey Karolina'daki Fort Bragg üssünde düzenlenen askeri etkinlik sonrası cuma günü yaptığı konuşmada, İran'da hükümet değişikliği ihtimalini açık şekilde gündeme getirdi. Trump, bunun "olabilecek en iyi şey" gibi göründüğünü söyledi. İran'da kimin yönetimi devralmasını istediğine ilişkin soruya ise isim vermeden, "insanlar var" yanıtını verdi. Trump ayrıca, "47 yıldır konuşup duruyorlar, konuşup duruyorlar, konuşup duruyorlar." dedi.

HAVA VE DENİZ UNSURLARI ÖN PLANDA Trump, uzun süredir İran'a kara birlikleri gönderilmesine karşı şüpheci bir tutum sergiliyor. Geçen yıl, "Yapmak isteyeceğiniz en son şey kara gücü kullanmaktır" demişti. Şu ana kadar Orta Doğu'da konuşlandırılan ABD askeri gücü, saldırı seçeneklerinin ağırlıklı olarak hava ve deniz unsurlarıyla yürütüleceğini gösteriyor. Ancak Trump, Venezuela örneğinde, özel operasyon kuvvetlerini kullanmaya da istekli olduğunu ortaya koymuştu. Trump, geçen ay yapılan bir baskında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu ele geçirmek için özel kuvvetlere dayanmayı tercih etti.

BEYAZ SARAY: "TRUMP'IN İRAN KONUSUNDA TÜM SEÇENEKLERİ MASADA" Reuters'ın, haftalar sürebilecek ABD operasyonlarına ilişkin hazırlıklarla ilgili yorum istemesi üzerine Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, şu açıklamayı yaptı: "Başkan Trump'ın İran'la ilgili tüm seçenekleri masada." Kelly ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Herhangi bir konuda çeşitli bakış açılarını dinler, ancak nihai kararı ülkemiz ve ulusal güvenliğimiz için en iyi olana göre verir." Pentagon ise konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.