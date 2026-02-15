CANLI YAYIN
Trump’tan İran’a şok plan: Operasyon haftalarca sürebilir!

ABD ordusu, Başkan Donald Trump'ın bir saldırı emri vermesi halinde İran'a karşı haftalar sürebilecek uzun soluklu operasyonlar yürütme ihtimaline hazırlanıyor. Konuya yakın iki ABD'li yetkili bu bilgiyi Reuters'a verdi. Bu durum, iki ülke arasında daha önce görülenden çok daha ciddi bir çatışmaya dönüşebilecek bir senaryoya işaret ediyor.

Planlamaya ilişkin hassasiyet nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililerin bu açıklaması, ABD ile İran arasında süren diplomatik temasların önemini ve risklerini daha da artırdı. ABD'nin özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, salı günü Cenevre'de İran ile müzakereler yürütecek. Görüşmelerde Umman temsilcilerinin arabulucu olarak yer alması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, cumartesi günü yaptığı açıklamada Trump'ın tercihinin Tahran ile bir anlaşmaya varmak olduğunu belirtirken, "Bunu yapmak çok zor" dedi.

TRUMP BÖLGEDE ASKERİ YIĞINAK YAPTI: YENİ UÇAK GEMİSİ SEVK EDİLİYOR

Bu sırada Trump, bölgede askeri güç biriktirerek yeni bir askeri eylem ihtimaline dair endişeleri artırdı. ABD'li yetkililer cuma günü, Pentagon'un Orta Doğu'ya ilave bir uçak gemisi göndereceğini açıkladığını belirtti.

Bu sevkiyat kapsamında bölgeye binlerce ek asker, savaş uçakları, güdümlü füze destroyerleri ve saldırı ile savunma kabiliyeti bulunan diğer askeri unsurlar gönderiliyor.

Trump, Kuzey Karolina'daki Fort Bragg üssünde düzenlenen askeri etkinlik sonrası cuma günü yaptığı konuşmada, İran'da hükümet değişikliği ihtimalini açık şekilde gündeme getirdi.

Trump, bunun "olabilecek en iyi şey" gibi göründüğünü söyledi.

İran'da kimin yönetimi devralmasını istediğine ilişkin soruya ise isim vermeden, "insanlar var" yanıtını verdi.

Trump ayrıca, "47 yıldır konuşup duruyorlar, konuşup duruyorlar, konuşup duruyorlar." dedi.

HAVA VE DENİZ UNSURLARI ÖN PLANDA

Trump, uzun süredir İran'a kara birlikleri gönderilmesine karşı şüpheci bir tutum sergiliyor. Geçen yıl, "Yapmak isteyeceğiniz en son şey kara gücü kullanmaktır" demişti.

Şu ana kadar Orta Doğu'da konuşlandırılan ABD askeri gücü, saldırı seçeneklerinin ağırlıklı olarak hava ve deniz unsurlarıyla yürütüleceğini gösteriyor.

Ancak Trump, Venezuela örneğinde, özel operasyon kuvvetlerini kullanmaya da istekli olduğunu ortaya koymuştu. Trump, geçen ay yapılan bir baskında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu ele geçirmek için özel kuvvetlere dayanmayı tercih etti.

BEYAZ SARAY: "TRUMP'IN İRAN KONUSUNDA TÜM SEÇENEKLERİ MASADA"

Reuters'ın, haftalar sürebilecek ABD operasyonlarına ilişkin hazırlıklarla ilgili yorum istemesi üzerine Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, şu açıklamayı yaptı:

"Başkan Trump'ın İran'la ilgili tüm seçenekleri masada."

Kelly ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Herhangi bir konuda çeşitli bakış açılarını dinler, ancak nihai kararı ülkemiz ve ulusal güvenliğimiz için en iyi olana göre verir."

Pentagon ise konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

GEÇEN YIL İKİ UÇAK GEMİSİ GÖNDERİLMİŞTİ, BU KEZ PLAN DAHA KARMAŞIK

ABD, geçen yıl İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiği dönemde bölgeye iki uçak gemisi göndermişti.

Ancak haziran ayında yapılan "Midnight Hammer" operasyonu esasen tek seferlik bir saldırıydı. Bu operasyonda, ABD'den havalanan gizli bombardıman uçakları İran'daki nükleer tesisleri vurmuştu.

İran ise buna karşılık olarak Katar'daki bir ABD üssüne çok sınırlı bir misilleme saldırısı düzenlemişti.

Yetkililer, bu kez yürütülen planlamanın çok daha karmaşık olduğunu söyledi.

UZMANLAR UYARIYOR: İRAN'IN MİSİLLEMESİ BÖLGESEL SAVAŞI TETİKLEYEBİLİR

Uzmanlar, İran'ın büyük bir füze cephaneliğine sahip olması nedeniyle böyle bir operasyonun ABD güçleri açısından çok daha büyük risk taşıyacağını belirtiyor.

İran'ın misilleme saldırıları, aynı zamanda bölgesel bir çatışma riskini de artırıyor.

Aynı ABD'li yetkili, ABD'nin İran'ın misilleme yapmasını kesin olarak beklediğini ve bunun zamanla karşılıklı saldırılar ve misillemelerle devam edecek bir sürece dönüşebileceğini söyledi.

Beyaz Saray ve Pentagon ise misilleme riskleri veya bölgesel savaş ihtimaline ilişkin sorulara yanıt vermedi.

TRUMP'TAN "ÇOK TRAVMATİK OLUR" UYARISI

Trump, İran'ın nükleer ve balistik füze programı ile ülkedeki iç muhalefeti bastırmasına atıfta bulunarak İran'ı defalarca bombalamakla tehdit etmişti.

Perşembe günü yaptığı açıklamada ise diplomatik bir çözümün alternatifinin "çok travmatik, çok travmatik" olacağını söyledi.

İran Devrim Muhafızları ise İran topraklarına yönelik bir saldırı olması halinde, ABD'nin askeri üslerine karşı misilleme yapılabileceği uyarısında bulundu.

NETANYAHU WASHINGTON'DA TRUMP'LA GÖRÜŞTÜ: "ANLAŞMA İSRAİL İÇİN HAYATİ UNSURLARI İÇERMELİ"

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, çarşamba günü Washington'da Trump'la görüşmeler gerçekleştirdi.

Netanyahu, İran'la bir anlaşmaya varılması halinde bunun "İsrail için hayati olan unsurları içermesi gerektiğini" söyledi.

İRAN: "NÜKLEER PROGRAMI KONUŞURUZ AMA FÜZELER GÜNDEMDE OLAMAZ"

İran ise yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programına yönelik kısıtlamaları görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

Ancak İran, bu konunun füze programıyla ilişkilendirilmesini reddetti.

