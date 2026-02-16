CANLI YAYIN

IBAN mağdurlarına müjde! Yeni yargı paketi geliyor: 300 bin hesap mercek altında

Hesaplarını başkasına kullandıran ve bu sebeple 'İBAN mağduru' haline gelen binlerce kişiyi ilgilendiren kritik bir adım atılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, A Haber'de 12. Yargı Paketi ile bu konuda yeni bir düzenlemenin hayata geçirileceğini duyurdu. Yaklaşık 300 bin hesabın dolandırıcılık amaçlı kullanıldığı ve 50 bin kişinin ceza aldığı tahmin edilen bu sürece dair hukukçulardan hayati uyarılar gelirken, yeni düzenlemenin mağduriyetleri gidermesi bekleniyor. Konuya dair detayları Avukat Sedef Selçuk A Haber'de açıkladı.

Dolandırıcılık şebekelerinin ağına düşen ve İBAN bilgilerini paylaşarak bilmeden suça ortak olan vatandaşlar için yasal düzenleme yolda.

Geçtiğimiz günlerde A Haber'de konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarıyla gündeme gelen 12. Yargı Paketi, "IBAN mağdurları" olarak bilinen binlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor.

Konunun detaylarını A Haber'de paylaşan Avukat Sedef Selçuk, "Biz bu durumu Türk Ceza Kanunu'nun 157. ve 158. maddelerinde görüyoruz. Kart mağdurlarına ilişkin eylemler bilişim yoluyla işlendiği için 158. madde kapsamındadır ve yargılama sonunda 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile adli para cezası öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

Selçuk ayrıca, suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin kanun gereğince bu kişilerin vergi sorumluluğu ve MASAK incelemesiyle de karşı karşıya kaldığını belirtti.

10 YILA KADAR HAPİS RİSKİ MEVCUT
Düzenleme kapsamında mağduriyetin nasıl giderileceği henüz netleşmese de yargılamaların ciddiyeti korunmaya devam ediyor.

Avukat Sedef Selçuk, "Bir kişinin tahsil etmesi gereken bedelin farklı bir hesabına aktarılması suç kapsamında değerlendiriliyor. Bu noktada yargı, mağdurun suçsuzluğunu ispat etmesini zorunlu kılıyor" sözleriyle mevcut durumdaki hukuki zorluklara dikkat çekti.

Yeni paketle birlikte, iyi niyetli olduğu tespit edilen vatandaşların cezai sorumluluklarının yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.

DOLANDIRICILARIN TUZAĞINA DÜŞMEMEK İÇİN BU ÖNLEMLERE DİKKAT
Hukukçular, düzenleme yürürlüğe girene kadar vatandaşların çok daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Olası bir mağduriyetten kaçınmanın yollarını anlatan Selçuk, "Kartını kullanmak isteyen biriyle karşılaşan kişi mutlaka sebebini sorsun ve gerçekliğini teyit etsin. Hesabının bloke olduğunu söyleyenlerin bu durumunu mutlaka doğrulatın" uyarısında bulundu.

Güvenlik önlemlerinin altını çizen Selçuk, "Şifrenizi asla paylaşmayın, İBAN paylaşılıyorsa bile gelen parayı bankadan çekerek teslim makbuzuyla muhatabına verin. Hatta bu hesabın kimin tarafından kullanıldığını ve sorumluluk kabul etmediğinizi belirten küçük bir sözleşme düzenleyerek ileride doğabilecek mağduriyetlerin önüne geçebilirsiniz" tavsiyelerini aktardı.

