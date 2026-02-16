IBAN mağdurlarına müjde! Yeni yargı paketi geliyor: 300 bin hesap mercek altında

Dolandırıcılık şebekelerinin ağına düşen ve İBAN bilgilerini paylaşarak bilmeden suça ortak olan vatandaşlar için yasal düzenleme yolda.

Konunun detaylarını A Haber'de paylaşan Avukat Sedef Selçuk, "Biz bu durumu Türk Ceza Kanunu'nun 157. ve 158. maddelerinde görüyoruz. Kart mağdurlarına ilişkin eylemler bilişim yoluyla işlendiği için 158. madde kapsamındadır ve yargılama sonunda 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile adli para cezası öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

Selçuk ayrıca, suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin kanun gereğince bu kişilerin vergi sorumluluğu ve MASAK incelemesiyle de karşı karşıya kaldığını belirtti.