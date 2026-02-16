Kuzenine IBAN verdi, hayatı karardı! Gençliğinin baharında hapse düştü

Adana'da terzilik yapan 22 yaşındaki Arzu Aydın, 2023 yılında kuzenine güvenerek IBAN numarasını vermesinin bedelini ağır ödüyor. Adına açılan 15 dava ve kesinleşen hapis cezası sonrası cezaevine düşen genç kadın, engelli annesi ve hasta kardeşini büyük bir mağduriyetle baş başa bıraktı.

Adana'da terzilik yapan 22 yaşındaki Arzu Aydın'ın kuzenine IBAN numarası vermesiyle başlayan trajik hikayesi cezaevine düşmesiyle sonuçlandı.

28 Ekim 2025'te cezaevine giren Aydın'ın 14 ayrı dosyasının bulunduğu, 3 yıl 2 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldığı belirtiliyor.

Genç kadının 44 yaşındaki kas erimesi nedeniyle yüzde 50 fiziksel engelli annesi Türkan Budak ise kızını kurtarmak istiyor. Peki, Arzu Aydın'ın başından ne geçti?

"KUZENİNE IBAN VERDİ, CEZAEVİNE GİRDİ"

Kızının iyi niyetinin kurbanı olduğunu öne süren anne Budak, şunları kaydetti:

"Benim kızım 2023 yılında kuzenine güvenip IBAN'ını verdi. Kızımın adına o IBAN nedeniyle tam 15 dava açıldı.

Bir davadan 3 yıl 2 ay ceza aldı. Evden alıp götürdüler. 1 ay Tarsus Kapalı Cezaevi'nde kaldı. Şu an Karataş Kadın Cezaevi'nde yatıyor.

Çok zor süreçlerden geçiyorum. Küçük kızım lupus, ben ise kas hastasıyım. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz."

"BU GENÇLERE YAZIK OLMASIN"

Kızının istinafta da 2 yıl 2 ay cezası olduğunu ifade eden anne Budak, şu ifadeleri kullandı:

" O da olursa artık ben kaldıramam. Bu gençlere yazık olmasın.

Kızımın adına dolandırıcılık yapılmış. Büyük mağduriyetler yok. Zararı olanlar yüksek miktar istemelerine rağmen yolladım.

Borç içine girdim ama yeter ki kızım kurtulsun."

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Arzu Aydın neden cezaevine girdi? Arzu Aydın 2023 yılında IBAN numarasını kullanması için kuzenine vermiş, bu hesap üzerinden dolandırıcılık işlemleri yapıldığı gerekçesiyle hakkında açılan davalar sonucu mahkum edilmiştir.

Arzu Aydın'ın toplam cezası kaç yıl? Genç kadının şu an kesinleşen 3 yıl 2 ay 3 gün hapis cezası bulunmaktadır. Ayrıca 14 ayrı dosyası ve istinaf aşamasında olan 2 yıl 2 aylık bir başka cezası daha mevcuttur.

Bu olay, "IBAN kiralama" veya "hesap ödünç verme" gibi eylemlerin hukuki sonuçlarının ne kadar ağır olabileceğini gösteren acı bir örnektir. Türk Ceza Kanunu'nda banka hesaplarının başkasına kullandırılması, dolandırıcılık suçuna iştirak olarak değerlendirilebilmektedir. 22 yaşındaki bir gencin ve bakıma muhtaç ailesinin içine düştüğü bu durum, dijital finansal güvenliğin hayati önemini bir kez daha kanıtlıyor.