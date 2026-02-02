Kiralık IBAN tuzağına dikkat! Masum görünen teklifin sonu 10 yıl hapis

"Kolay para" vaadiyle kurulan dijital pusuya düşmeyin. Masum bir transfer sandığınız o işlem; sizi terörün finansmanından kara para aklamaya kadar dev bir suç ağının parçası yapabilir. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, öğrenci sıralarından cezaevi koridorlarına uzanan o kirli tuzağı tüm çıplaklığıyla deşifre etti.

MASUM TEKLİF, BÜYÜK TEHLİKE

Son dönemde artan şikayetlerle gündeme gelen hesap kiralama yöntemi, aslında organize bir suç şebekesinin ilk adımı olarak işliyor. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, konunun ciddiyetini, "Gökhan bana sorarsan son yılların en tehlikeli gelişmelerinden bir tanesi. Aslında kolay para kazanma ya da 'ihtiyacım olduğu için böyle bir işe yeltendim' bahanesinin hapis cezasıyla karşılaşıldığı olayların başında gelmeye başladı" sözleriyle aktardı.

Suç şebekelerinin özellikle üniversite öğrencileri gibi paraya ihtiyacı olan kesimleri hedef aldığını belirten Almaçayır, sistemin işleyişini, "Ben sana IBAN'ımı veriyorum ama bunun karşılığında para transferi sırasında sen de bana IBAN'ımı kullandığın için 2.000 lira, 3.000 lira bir ücret ödüyorsun. Aynen sistem bu şekil işliyor" ifadeleriyle özetledi.