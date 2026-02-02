Kiralık IBAN tuzağına dikkat! Masum görünen teklifin sonu 10 yıl hapis
Kolay para kazanma vaadiyle özellikle gençleri ve üniversite öğrencilerini hedef alan "hesap kiralama" tuzağı, son yılların en büyük tehlikelerinden biri haline geldi. Masum bir para transferi gibi görünen bu işlem, arkasında yasa dışı bahis, terörün finansmanı ve kara para aklama gibi ağır suçları barındırıyor. IBAN'ını kiralayan kişiler, farkında olmadan kendilerini 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya bulabiliyor. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, vatandaşları anbean tuzağa çeken ve sonu adliyede biten bu kirli sistemin tüm detaylarını A Haber canlı yayınında deşifre etti.
"Kolay para" vaadiyle kurulan dijital pusuya düşmeyin. Masum bir transfer sandığınız o işlem; sizi terörün finansmanından kara para aklamaya kadar dev bir suç ağının parçası yapabilir. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, öğrenci sıralarından cezaevi koridorlarına uzanan o kirli tuzağı tüm çıplaklığıyla deşifre etti.
MASUM TEKLİF, BÜYÜK TEHLİKE
Son dönemde artan şikayetlerle gündeme gelen hesap kiralama yöntemi, aslında organize bir suç şebekesinin ilk adımı olarak işliyor. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, konunun ciddiyetini, "Gökhan bana sorarsan son yılların en tehlikeli gelişmelerinden bir tanesi. Aslında kolay para kazanma ya da 'ihtiyacım olduğu için böyle bir işe yeltendim' bahanesinin hapis cezasıyla karşılaşıldığı olayların başında gelmeye başladı" sözleriyle aktardı.
Suç şebekelerinin özellikle üniversite öğrencileri gibi paraya ihtiyacı olan kesimleri hedef aldığını belirten Almaçayır, sistemin işleyişini, "Ben sana IBAN'ımı veriyorum ama bunun karşılığında para transferi sırasında sen de bana IBAN'ımı kullandığın için 2.000 lira, 3.000 lira bir ücret ödüyorsun. Aynen sistem bu şekil işliyor" ifadeleriyle özetledi.
PARANIN İZİ SUÇ ÖRGÜTLERİNE ÇIKIYOR
Hesabını kiralayan kişinin en büyük hatası, transfer edilen paranın kaynağını ve amacını bilmemesi oluyor. Almaçayır, bu paraların yurt dışı merkezli suç örgütleri tarafından kontrol edildiğini vurgulayarak, "Sanal kumar, yasa dışı bahis, ya da takibinin yapılamaması istenilen, kaynağının tespit edilememesi istenilen paraların izinin kaybettirilmesinde ya da terörün finansmanında kullanılıyor" diyerek tehlikeli ağa işaret etti. Suçluların, paranın izini kaybettirmek için tek bir hesapla yetinmediğini, zincirleme bir sistemle parayı birinci, ikinci ve üçüncü hesaplar arasında dolaştırdığını belirtti.
1 SANİYE BİLE YETİYOR: 10 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR
Peki, hesabını bilmeden suçlulara kullandıran kişiyi nasıl bir hukuki süreç bekliyor? Almaçayır, paranın hesaba girdiği andan itibaren sistemin devreye girdiğini ve geri dönüşün olmadığını söyledi. Hesabın sadece kısa bir süreliğine kullanılmasının bir mazeret olamayacağını belirten Almaçayır, "1 saniye bile bu hesapta görüldüğü an sisteme düştüğü için sistem bu paranın sorgulamasına düşüyor. Eğer savcılık bir soruşturma başlatırsa bu paranın kaynağıyla ilgili olarak MASAK devreye girebiliyor, Mali Suçlar ile ilgili ekipler devreye girebiliyor" uyarısında bulundu.
Bu durumun sonunda vatandaşların "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç gelirlerinin aklanması" gibi ağır suçlamalarla 10 yıla kadar hapis cezası alabileceğini, "10 yıla kadar hapis cezası çünkü ağır ceza sınıfına giriyor" sözleriyle vurguladı.