Batı’nın ikiyüzlülüğü tescillendi I Alman yargısından soykırımcı İsrail’e silah vizesi

İsrail'in Gazze'deki katliamlarına silah taşıyan Alman şirketlerine karşı hukuk mücadelesi başlatan bir Filistin vatandaşının itirazı, Alman Federal Anayasa Mahkemesi tarafından geri çevrildi. Sürecin detaylarını aktaran A Haber Almanya Muhabiri Fatih Yılmaz, "Başvuruyu yapan Filistinli bir vatandaş, tanklar için şanzıman üreten bir Alman şirketine hükümetin verdiği ihracat iznini yargıya taşımıştı. Ancak mahkeme, bu konuda bireysel bir başvuru yapılamayacağına hükmederek hukuki açıdan itirazın yolunu tamamen kapadı. Bu karar, en üst mahkeme nezdinde Alman hükümetinin İsrail'e silah sevkiyatının hukuka uygun olduğu anlamına geliyor" sözleriyle hukuki skandalı aktardı.

Berlin yönetiminin İsrail'e verdiği sınırsız destek, Alman toplumunda da büyük bir çatlağa yol açmış durumda. Yapılan kamuoyu araştırmalarındaki çarpıcı rakamları paylaşan Yılmaz, "Alman toplumunun yüzde 82'si İsrail'e yönelik askeri desteği reddediyor, yüzde 73'ü ise daha fazla diplomatik baskı uygulanmasını talep ediyor. Olaf Scholz döneminde Temmuz 2025'te tepkiler üzerine silah satışı durdurulmuştu ancak bu yasak sadece 3 ay sürdü. Mahkeme yoluyla hukuken itiraz yolu kapatılmış olsa da vatandaşın nezdinde halkın büyük çoğunluğu bu sevkiyata hâlâ karşı çıkıyor" ifadelerini kullandı.

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

NATO MÜTTEFİKİ TÜRKİYE'YE AMBARGO İSRAİL'E SINIRSIZ DESTEK

Almanya'nın soykırımcı İsrail'e gösterdiği müsamaha, Türkiye'ye yönelik takınılan engelleyici tavırla taban tabana zıt bir görüntü çiziyor. Batı'nın bu ikiyüzlü tutumuna dikkat çeken A Haber Sunucusu, "İsrail'e bazı yapmacık ambargolar uyguladılar ama çok geçmeden geri adım attılar. O Almanya, NATO müttefiki olan Türkiye'nin terörle mücadele operasyonları nedeniyle milli güvenliğimiz için yaptığı harekatlarda ambargo koymuştu. Soykırım yapan ve uluslararası hukuku çiğneyen İsrail'e ise hem maddi hem manevi sınırsız bir destek veriliyor" diyerek yaşanan çifte standardı vurguladı.

EUROFIGHTER ENGELİ YENİ DÖNEMDE AŞILDI

Almanya'nın Türkiye'nin savunma sanayii hamlelerine karşı çıkardığı engeller, ancak hükümet değişikliğiyle esnemeye başladı. Uzun süredir bekletilen uçak krizine değinen Fatih Yılmaz, "Türkiye'ye çok fazla ambargo uygulandı ve Eurofighter uçakları için bir türlü ihracat izni verilmemişti. Yeni Başbakan Friedrich Merz'in gelmesiyle birlikte bu yasak nihayet kaldırıldı ve Türkiye yakında Eurofighter uçaklarına kavuşacak" ifadeleriyle savunma sanayiindeki son gelişmeleri aktardı.