TBMM'de CHP rezaleti! Yemin törenindeki provokasyonun perde arkası: Başkan Erdoğan'ın iradesine saldırı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | ahaber.com.tr - Özel Haber
Başkan Erdoğan tarafından göreve getirilen Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Genel Kurulu'nda yemin edecekleri sırada CHP'lilerin provokasyona uğradı. Türkiye'nin gündemini sarsan skandala tepkiler peş peşe gelirken mecliste yaşananlar A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında ele alındı. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, TBMM'deki provokasyonun ayrıntılarını aktarırken böylesi bir skandala ilk kez şahit olduğunu belirterek "Bu sadece bakanın yemin etmemesi değil aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da iradesine yönelik bir tepkiydi" dedi.

CHP, Keçiören Belediye Başkanı Özaslan'a yönelik hakaret ve tehdit olayıyla çalkalanırken, TBMM'de büyük bir skandala imza atarak sınırları aştı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından göreve gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Genel Kurulu'nda yemin edecekleri sırada CHP'liler kürsüyü işgal ederek provokasyon soyundu. AK Partili milletvekilleri yemin töreni sırasında Gürlek ve Çiftçi'nin etrafında adeta etten duvar örerken, mecliste tansiyon yükseldi.

CHP'DEN PLANLI PROVOKASYON! TBMM'DEKİ GİRİŞİM NASIL ENGELLENDİ?

CHP'lilerin provokasyonuna siyasilerden tepkiler peş peşe gelirken ana muhalefetin TBMM'de yaptıkları skandallar ve olayın perde arkası A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında ele alındı. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu CHP'lilerin yemin töreninin engelleme çalıştıkları anları aktarırken Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ve Akademisyen ve İran Uzmanı Doç. İsmail Sarı çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

A Haber - Ekran Görüntüsü

"PROVOKASYON SIR GİBİ SAKLANDI"

Meclis'te daha önce benzeri görülmemiş bir skandala imza atan CHP'nin, yemin törenini engellemek için hazırlanan provokasyonun ayrıntılarını paylaşan A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, "Akın Gürlek'in Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Adalet Bakanı olduğunun açıklanmasının ardından CHP'de gece yarısından itibaren hareketlilik yaşandı. CHP'lilerin Genel Kurul'da olmaları istendi bu eylemi gerçekleştirmeleri için. Ne eylem yapacaklarını da belli bir saate kadar sır gibi sakladılar aslında. "Kürsü işgali" yapacakları bilgisi en sonunda yemin saati yaklaşırken. Ve kuşkusuz AK Parti de bunu öğrendi ve hazırlıklar yapıldı karşılıklı olarak." dedi.

A Haber - Ekran Görüntüsü

"CHP RADİKAL TEPKİ GÖSTERME KARARI ALARAK PROVOKASYONU GERÇEKLEŞTİRDİ"

CHP'lilerin Akın Gürlek'i İBB'deki rüşvet ve yolsuzluk soruşturması nedeniyle hedef aldığını hatırlatan Ağaoğlu; "Akın Gürlek'e tepkisini biliyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nin; yolsuzluk soruşturması, rüşvet soruşturması. Yolsuzluk, rüşvet soruşturması, uyuşturucu soruşturmaları. Aslında CHP son dönemde bir hayli sıkıntılı zamanlar yaşıyor. Keçiören Belediye Başkanı ile ilgili bir sıkıntı, siyasette küfür tartışması ve bir süre önce Cumhuriyet Halk Partisi artık Genel Kurul'da radikal tepki gösterileceği yönünde karar almış durumda. İşte bu radikal tepki de bugün gündeme gelmiş durumda." ifadelerine yer verdi.

A Haber - Ekran Görüntüsü

"BÖYLESİ BİR OLAYA İLK KEZ ŞAHİT OLUYORUM"

Tülay Ağaoğlu, TBMM'deki çoğu zaman kavgaların olduğunu fakat bakanların yemin töreninde ilk kez böylesi bir provokasyonun gerçekleştiğini belirterek; "Bugüne kadar pek çok olay yaşandı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Çok daha şiddetli kavgalar oldu, yaralanan milletvekilleri oldu ancak ilk kez bir yemin töreninde böylesi bir tepkiye şahit oluyorum. Yani bir bakana yemin ettirmeme yönünde ilk kez bir tepki görüyorum. Bugün bakanlar yeminlerini sonuç olarak yaptılar. Zaten gerçekleştirmemeleri de mümkün değil. Bu sadece bakanın yemin etmemesi değil aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da iradesine yönelik bir tepkiydi Cumhuriyet Halk Partisi'nin." dedi.

A Haber - Ekran Görüntüsü

"DİĞER ANA MUHALEFET PARTİLERİ PROVOKASYONU ELEŞTİREREK OLAYA KARŞI ÇIKTI"

Ağaoğlu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de yemin törenine geldiği anlarda provokasyondan etkilendiğini vurgularken, diğer ana muhalefet partilerinin CHP'li vekillerin yaptığı skandal olaya tepki göstererek yapılanın yanlış olduğunu belirttiğini ifade etti.

"Bu arada şunu da söyleyelim; tabii İçişleri Bakanlığı'na yönelik bir eylem söz konusu değildi muhalefet tarafından ancak yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de nasibini almış oldu. Ailesi de Meclis Genel Kurulu'ndaydı ki ailesinin de son derece üzüldüğünü gördük yemin ederken bakan. Diğer muhalefet partileri ve Yeni Yol Partisi CHP'nin TBMM'de yaptığı tavrı eleştirdi. Yapılanın yanlış olduğunu belirterek kesinlikle olaya karışmadılar. " şeklinde konuştu.

A Haber - Ekran Görüntüsü

YOLSUZLUK DOSYALARININ HAZIMSIZLIĞI: NEDEN AKIN GÜRLEK?

CHP'nin Akın Gürlek'i hedef alarak gerçekleştirdikleri eyleme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, "Akın Gürlek ismi, yolsuzlukla iştigal edenlerin vücut kimyalarını bozan bir isimdir. İddianame kamuya açıklanalı epey bir zaman oldu, Cumhuriyet Halk Partisi şu ana kadar tek satır cevap verebilmiş değil. Hala dertleri "siyasidir" demek ve burada da işte gürültü çıkarıyorlar. Niye Akın Gürlek oraya gelmesini istemediler? Hatırlayın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ağza alınmayacak laflarla, yani bence bırakın bir genel başkanı sıradan bir insana bile yakışmayacak laflarla yüklenmeye falan çalışmıştı."

A Haber - Ekran Görüntüsü

CHP'lilerin "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Adalet Bakanı olamaz" şeklindeki iddialarına değinen Kızıltaş, "Anayasa'da son derece açık; kabineyi Cumhurbaşkanı oluşturur. "Cumhuriyet Başsavcısı Bakan olamaz." diye bir şey denilemez. Gürlek 2022-2024 arasında Adalet Bakan Yardımcısıydı, yani İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olmadan önce. Problem ne? Olup bitenlere bakıldığında fikri takip anlayışı, davayı takip anlayışı son derece net olan bir ismin Adalet Bakanı olduğunda İstanbul'la sınırlı olmayan birtakım şeyler yapılabileceğini adları gibi bildikleri için "Acaba bir ümit mani olabilir miyiz?" şeklinde yaklaşıyorlar. Bugün CHP'nin saçma sapan girişimi olmasaydı olması gereken bakanların yemin etme töreni olacaktı. Her ne olursa olsun CHP'lilere rağmen Akın Gürlek yeminini ederek göreve başladı." ifadelerini kullandı.

A Haber - Ekran Görüntüsü

"SİYASET DEĞİL ŞİDDET VE HUKUK DIŞILIK KONUŞTU"

Meclis'teki şiddet olaylarının demokratik kültürle bağdaşmadığını vurgulayan Akademisyen ve İran Uzmanı Doç. İsmail Sarı, "Kendi tabanı olsun veya olmasın, yasa yapan parlamentoda bu tip norm dışı durumların yaşanması şık değil. Siyasal kültürümüzün yerleşmediğini gösteren bir tablo ile karşı karşıyayız" ifadesini kullandı. CHP'nin tepki biçimini eleştiren Sarı, "Eğer bir tepkiniz varsa konuşacağınız yer kürsüdür, yumrukların veya seslerin konuşacağı bir alan değildir. Hangi gerekçeyle olursa parlamentodaki bu kavgaları norm dışı görüntüler." sözleriyle meclis vakarına yapılan saldırıyı kınadı.

