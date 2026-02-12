TBMM'de CHP rezaleti! Yemin törenindeki provokasyonun perde arkası: Başkan Erdoğan'ın iradesine saldırı

A Haber - Ekran Görüntüsü

CHP'lilerin "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Adalet Bakanı olamaz" şeklindeki iddialarına değinen Kızıltaş, "Anayasa'da son derece açık; kabineyi Cumhurbaşkanı oluşturur. "Cumhuriyet Başsavcısı Bakan olamaz." diye bir şey denilemez. Gürlek 2022-2024 arasında Adalet Bakan Yardımcısıydı, yani İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olmadan önce. Problem ne? Olup bitenlere bakıldığında fikri takip anlayışı, davayı takip anlayışı son derece net olan bir ismin Adalet Bakanı olduğunda İstanbul'la sınırlı olmayan birtakım şeyler yapılabileceğini adları gibi bildikleri için "Acaba bir ümit mani olabilir miyiz?" şeklinde yaklaşıyorlar. Bugün CHP'nin saçma sapan girişimi olmasaydı olması gereken bakanların yemin etme töreni olacaktı. Her ne olursa olsun CHP'lilere rağmen Akın Gürlek yeminini ederek göreve başladı." ifadelerini kullandı.

"SİYASET DEĞİL ŞİDDET VE HUKUK DIŞILIK KONUŞTU"

Meclis'teki şiddet olaylarının demokratik kültürle bağdaşmadığını vurgulayan Akademisyen ve İran Uzmanı Doç. İsmail Sarı, "Kendi tabanı olsun veya olmasın, yasa yapan parlamentoda bu tip norm dışı durumların yaşanması şık değil. Siyasal kültürümüzün yerleşmediğini gösteren bir tablo ile karşı karşıyayız" ifadesini kullandı. CHP'nin tepki biçimini eleştiren Sarı, "Eğer bir tepkiniz varsa konuşacağınız yer kürsüdür, yumrukların veya seslerin konuşacağı bir alan değildir. Hangi gerekçeyle olursa parlamentodaki bu kavgaları norm dışı görüntüler." sözleriyle meclis vakarına yapılan saldırıyı kınadı.