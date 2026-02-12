TBMM'de CHP rezaleti! Yemin törenindeki provokasyonun perde arkası: Başkan Erdoğan'ın iradesine saldırı
Başkan Erdoğan tarafından göreve getirilen Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Genel Kurulu'nda yemin edecekleri sırada CHP'lilerin provokasyona uğradı. Türkiye'nin gündemini sarsan skandala tepkiler peş peşe gelirken mecliste yaşananlar A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında ele alındı. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, TBMM'deki provokasyonun ayrıntılarını aktarırken böylesi bir skandala ilk kez şahit olduğunu belirterek "Bu sadece bakanın yemin etmemesi değil aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da iradesine yönelik bir tepkiydi" dedi.
CHP, Keçiören Belediye Başkanı Özaslan'a yönelik hakaret ve tehdit olayıyla çalkalanırken, TBMM'de büyük bir skandala imza atarak sınırları aştı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından göreve gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Genel Kurulu'nda yemin edecekleri sırada CHP'liler kürsüyü işgal ederek provokasyon soyundu. AK Partili milletvekilleri yemin töreni sırasında Gürlek ve Çiftçi'nin etrafında adeta etten duvar örerken, mecliste tansiyon yükseldi.
CHP'lilerin provokasyonuna siyasilerden tepkiler peş peşe gelirken ana muhalefetin TBMM'de yaptıkları skandallar ve olayın perde arkası A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında ele alındı. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu CHP'lilerin yemin töreninin engelleme çalıştıkları anları aktarırken Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ve Akademisyen ve İran Uzmanı Doç. İsmail Sarı çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
"PROVOKASYON SIR GİBİ SAKLANDI"
Meclis'te daha önce benzeri görülmemiş bir skandala imza atan CHP'nin, yemin törenini engellemek için hazırlanan provokasyonun ayrıntılarını paylaşan A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, "Akın Gürlek'in Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Adalet Bakanı olduğunun açıklanmasının ardından CHP'de gece yarısından itibaren hareketlilik yaşandı. CHP'lilerin Genel Kurul'da olmaları istendi bu eylemi gerçekleştirmeleri için. Ne eylem yapacaklarını da belli bir saate kadar sır gibi sakladılar aslında. "Kürsü işgali" yapacakları bilgisi en sonunda yemin saati yaklaşırken. Ve kuşkusuz AK Parti de bunu öğrendi ve hazırlıklar yapıldı karşılıklı olarak." dedi.
"CHP RADİKAL TEPKİ GÖSTERME KARARI ALARAK PROVOKASYONU GERÇEKLEŞTİRDİ"
CHP'lilerin Akın Gürlek'i İBB'deki rüşvet ve yolsuzluk soruşturması nedeniyle hedef aldığını hatırlatan Ağaoğlu; "Akın Gürlek'e tepkisini biliyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nin; yolsuzluk soruşturması, rüşvet soruşturması. Yolsuzluk, rüşvet soruşturması, uyuşturucu soruşturmaları. Aslında CHP son dönemde bir hayli sıkıntılı zamanlar yaşıyor. Keçiören Belediye Başkanı ile ilgili bir sıkıntı, siyasette küfür tartışması ve bir süre önce Cumhuriyet Halk Partisi artık Genel Kurul'da radikal tepki gösterileceği yönünde karar almış durumda. İşte bu radikal tepki de bugün gündeme gelmiş durumda." ifadelerine yer verdi.