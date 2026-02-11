CANLI YAYIN

ahaber.com.tr Haber Merkezi
TBMM'de CHP'den provokasyon! Kürsü işgali ile törene engel olmaya çalıştılar

Adalet Bakanlığına getirilen Akın Gürlek, görevi Yılmaz Tunç'tan, İçişleri Bakanlığı görevine atanan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ise görevi Ali Yerlikaya'dan devraldı. 2 yeni bakan bugün TBMM'de ant içerek göreve başladı. Bakan Gürlek ve Çiftçi'nin TBMM'de yemin töreni sırasında CHP'liler provokasyona soyunarak 2 yeni bakanın yemini engellenmeye çalıştı. Başta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik olmaz üzere AK Parti'den peş peşe tepkiler geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi, bugün TBMM Genel Kurulunda ant içti. CHP'nin kürsü işgaline rağmen Gürlek ve Çiftçi, AK Partili vekillerin arasında yemin ederek görevlerine resmen başladı.

İLETİŞİM BAŞKANI: DEVLET CİDDİYETİNDEN YOKSUN BİR SAYGISIZLIK

İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından CHP'nin Meclis'teki saygısızlığına "CHP grubunun, Adalet ve İçişleri Bakanlarımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etmesini engellemeye yönelik girişimi; demokratik teamüllerle bağdaşmayan, devlet ciddiyetinden yoksun bir saygısızlıktır. Bu sorumluluktan uzak yaklaşımı kınıyorum." dedi.

 

Duran'ın açıklaması şu şekilde:

Gazi Meclisimizin vakarını ve demokratik ortamını korumak tüm siyasi partilerimizin görevidir. Meşru süreçleri sabote etmeye çalışmak siyasi rekabet değil, demokrasimize saldırıdır. Hiçbir girişim, millî iradenin tecelligâhı olan Gazi Meclis'imizin çalışmalarını gölgelememelidir.

SÖZCÜ ÇELİK: CHP YETERSİZLİKLE MALULDÜR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin mecliste kabineye katılan iki yeni bakanın yemin terönindeki provokatif saldırılarına ilişkin açıklama yaparak şunları söyledi:

"CHP grubunun Adalet ve İçişleri bakanlarımızın Yüce Meclis'te yemin etmesini engellemeye çalışması, demokrasimize saldırıdır. Hükümetimizin üyelerine ve Yüce Meclis'e dönük bu saygısızlığı kınıyoruz. Demokratik ilkeleri ve Meclis'in mehabetini korumak siyaset kurumunun tüm unsurlarının görevidir. Bugün CHP grubu tam tersi yönde hareket etmiştir.

 

CHP'nin siyasi muhalefet ile demokrasi karşıtlığını birbirinden ayırması gerekir. CHP zihniyeti, siyasi muhalefet konusunda yetersizlikle maluldür. Demokrasi karşıtlığı ise bir CHP tabelası haline gelmiştir."

 

C.B YARDIMCISI YILMAZ'DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gazi Meclisimizde İçişleri ve Adalet Bakanlarımızın yemin töreni sırasında CHP Grubu tarafından ortaya konan provokatif yaklaşımı kınıyorum." ifadesini kullandı. Yılmaz, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi'nin TBMM Genel Kurulunda yemin etmesi öncesinde yaşanan arbedeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Gazi Meclisimizde İçişleri ve Adalet Bakanlarımızın yemin töreni sırasında CHP Grubu tarafından ortaya konan provokatif yaklaşımı kınıyorum. Ana muhalefetin bu tavrı demokratik ve hukuki bir tutum olmadığı gibi, siyaset kurumunun ciddiyetiyle de bağdaşmamaktadır. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun aziz milletimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu tür görüntüleri hak etmiyor. Bu tip yaklaşımlar demokratik atmosfere zarar vermekte, Meclisimizin mehabetine ve İçtüzüğe açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Meclis çatısı altında siyaset yapan tüm aktörleri, aziz milletimizi temsil ettiklerinin bilinciyle saygın ve sorumlu bir üslupla hareket etmeye davet ediyorum."

AK PARTİ'DEN A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMA!

Yeni atanan Bakanların yemin törenini engellemek için kürsü işgaline girişen CHP'li vekiller, Gazi Meclis'in ruhuna yakışmayan görüntüler sergiledi. Olayın canlı tanığı olan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, A Haber'e yaptığı özel açıklamalarda CHP'nin saldırgan tutumunu "sokak kabadayılığı" olarak nitelendirerek, milli iradenin asla teslim alınamayacağını vurguladı.

"CHP'NİN YAPTIĞI SUÇLULUK PSİKOLOJİSİ"

MİLLİ İRADEYE TAHAMMÜLLERİ YOK
Meclis'te yaşanan gerginliğin ardından sıcağı sıcağına açıklamalarda bulunan Bahadır Yenişehirlioğlu, CHP'nin son dönemdeki uzlaşmaz tavrına dikkat çekerek, "Bu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin her zaman, yani son dönemlerde takındığı tavırla alakalı. Asla uzlaşmacı bir tavır içinde değiller. Bütün hadise mevzuyu germek, Türkiye'yi daha gerginleştirmek ve bundan siyaset devşirmek." ifadelerini kullandı. Meclis'in kutsiyetine vurgu yapan Yenişehirlioğlu, "Gazi Meclisimizin çatısı altında bugün hep beraber gördük ki millet iradesine tahammülleri yok. Sandıkta alamadıkları neticeyi kürsü işgaliyle telafi etmeye çalışıyorlar." sözleriyle muhalefetin demokrasi hazımsızlığını gözler önüne serdi.

BAKAN AİLELERİNİN ZOR ANLARI

Meclis Genel Kurulu'ndan çıkıp yayına katılan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Daha önce pek çok kürsü işgaline tanık olduk ancak bir yemin töreninin, temsilî demokrasi çerçevesinde barbarlığa varan bir boyuta erişmiş olması hakikaten her açıdan üzücüydü" ifadelerini kullandı.

CHP’DEN KÜRSÜ İŞGALİ VE SİYASAL ANARŞİZM

Genel kurulda yüksek bir stres ve gerginlik ortamının hakim olduğunu belirten Müderrisoğlu, "Grup başkanvekilleri Meclis Başkanlığı'nın arkadaki çalışma bölümüne geçerek bir mutabakat tesis etmeye çalıştılar. Ancak CHP'nin kürsü işgali noktasında bir hazırlık yaptığına dair bilgiler basın locasına ulaştığında, biz de grup başkanvekillerinin tavırlarına odaklandık" sözleriyle süreci aktardı.

 

UZLAŞMA ÇABALARI SONUÇSUZ KALDI
Müderrisoğlu, Meclis çatısı altındaki gerilimin tırmandığı anlara dair gözlemlerini aktarırken, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül'ün başlangıçta kendi grubuna dönerek sakin olunması yönünde telkinde bulunduğunu kaydetti. Ancak muhalefet cephesinde tansiyonun düşmediğini vurgulayan Müderrisoğlu, "CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın kaşlarını kaldırarak uzlaşma yok anlamında kendi grubuna verdiği mesajla birlikte, Meclis'te ciddi bir kavganın yaşanabileceği izlenimi bizde de oluştu" şeklinde konuştu.

SİYASAL ANARŞİZM VE DEMOKRASİ MÜCADELESİ
Yemin töreni sırasında yaşananları sert bir dille eleştiren Okan Müderrisoğlu, "Açıkçası siyasal anarşizmle temsilî demokrasi arasındaki mücadeleye tanık olduk" ifadelerini kullandı. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın süreci çok olgun bir şekilde yönettiğini ifade eden Müderrisoğlu, "Sayın Bozdağ, yemin etmenin anayasal ve prosedürel bir zorunluluk olduğunu, yemin töreninin engellenemeyeceğini güçlü bir şekilde vurguladı. Ancak CHP'li vekillerin anayasa kitapçığı fırlatması ve ıslıklarla töreni sabote etmeye çalışması, Türk demokrasi tarihi bakımından üzücü bir tabloya sahne oldu" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

 

Olayların insani boyutuna da dikkat çeken Müderrisoğlu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ailesinin de izleyici locasında bu kaosa tanıklık ettiğini belirtti. Müderrisoğlu, "Sayın Bakanın eşi, kızı ve oğlu locadaydı. Hanımefendinin gözlerinin dolduğunu ve bu tablodan büyük bir hüzün duyduğunu bizzat hissettik. Bir bakanın, bir milletvekili koruma zinciri altında yemin etmek zorunda kalması ve ailesinin bu şiddet görüntülerine tanık olması hakikaten çok sarsıcıydı" dedi.

"HESAPLAŞMA SINIRI AŞILDI"
11 Şubat 2026 tarihinin Türk demokrasi tarihi açısından unutulmayacak bir gün olduğunu söyleyen Müderrisoğlu, "Siyasal mücadele ve hesaplaşmanın siyasal anarşizm sınırına vardığı bir tabloyu izledik. CHP'nin özellikle Sayın Akın Gürlek üzerinden oluşturmaya çalıştığı siyasal duruş, ne yazık ki kürsü işgali ve şiddet görüntüleriyle başka bir aşamaya taşındı" ifadelerini kullanarak değerlendirmelerini noktaladı.

CHP'DEN SKANDAL KÜRSÜ İŞGALİ!

Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı olarak atanan Mustafa Çitfçi, TBMM Genel Kurulu'nda, yemin etti. Yemin töreni sırasında CHP provokasyona soyunarak skandala imza attı.

 

TBMM Genel Kurulu, trafik düzenlemelerini içeren, 'Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmek üzere Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, teklife ilişkin görüşmeler öncesinde yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yemin etti. Yemin öncesi söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'in bakanlık görevine atanması anayasaya aykırıdır. Kendisi İstanbul'da yargıyı siyasallaştırmıştır" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ise atamanın anayasaya aykırı olmadığını belirterek, "Anayasa ve İç Tüzük hükmü açıktır. Atanan bakanların milletin huzurunda yemin etmesi gerekir. Bize bu yetkiyi milletimiz vermiştir. Yüzde 53 oy aldık. Murat Bey, 'Bu yetkiyi nereden aldınız?' diyor. Bu yetkiyi anayasadan, milletin verdiği helal oylardan alıyoruz" diye konuştu.

 

"USUL TARTIŞMASI AÇMANIZI TALEP EDİYORUM"

Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ, Anayasa ve İç Tüzük hükümlerini okudu ve yemin töreni işleminin aykırı olmadığını söyledi. Bunun üzerine tekrar söz alan CHP'li Emir, "Anayasa uyarınca hakimler ve savcılar görevlerinden istifa etmedikleri sürece siyaset yapamazlar. Adalet Bakanlığı siyasi bir görev olduğuna göre ve şu halde başsavcılık görevinin devam edip etmediği konusunda tereddüt vardır. Görevden alındığı veya istifa ettiği yönünde bizde bir malumat yoktur. Bu nedenle usul tartışması açmanızı talep ediyorum" dedi.

 

AK Parti'li Gül, usul tartışmasının açılamayacağını ifade etti ve yemin törenine geçilmesini talep etti. Meclis Başkan Vekili Bozdağ da tutumunun yanlış olmadığını belirtti ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'i yemin etmek üzere kürsüye davet etti. Bunun üzerine CHP milletvekilleri kürsüye doğru hareket etti. AK Parti grubu da kürsüye yönelince milletvekilleri karşı karşıya geldi. Meclis Başkan Vekili Bozdağ, Bakan Gürlek'ten yemin etmesini isterken milletvekilleri arasında sözlü sataşmalar eşliğinde arbede yaşandı. Bu sırada AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ile CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, yumruk yumruğa kavga etti. Bunun üzerine Meclis Başkan Vekili Bozdağ, birleşime 15 dakika ara verdi.

 

PROVOKASYONA RAĞMEN YEMİN EDİLDİ

CHP'liler kürsü işgal etmeye çalıştı. AK Partili vekillerin kalkan oluşturarak 2 yeni bakanı koruduğu provokasyonda CHP'liler adeta bir skandala imza attı. Bakan Gürlek ve Çiftçi'nin TBMM'de yemin etmesi CHP'liler tarafından engellenmeye çalışıldı. CHP'li vekiller Adalet Bakanı Akın Gürlek'e müdahale etmeye çalışırken AK Partili vekil Osman Gökçek araya girip CHP'li vekilleri uzaklaştırdı.

Ara boyunca AK Parti'li milletvekilleri kürsüden ayrılmadı. Aranın ardından Genel Kurul yeniden toplandı. Meclis Başkan Vekili Bozdağ, Bakan Gürlek'i tekrar yemin etmek üzere kürsüye davet etti. Bakan Gürlek, AK Parti milletvekillerinin çevresinde toplandığı kürsüde yemin etti. Bu sırada CHP milletvekilleri anayasa kitapçığı fırlattı. Bakan Gürlek yeminini tamamladı. Daha sonra Bakan Çiftçi, yine AK Parti'li milletvekillerinin arasında yemin etti. Meclis Başkanvekili Bozdağ, birleşime 15 dakika ara verdi.

 

