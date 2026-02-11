TBMM'de CHP'den provokasyon! Kürsü işgali ile törene engel olmaya çalıştılar
Adalet Bakanlığına getirilen Akın Gürlek, görevi Yılmaz Tunç'tan, İçişleri Bakanlığı görevine atanan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ise görevi Ali Yerlikaya'dan devraldı. 2 yeni bakan bugün TBMM'de ant içerek göreve başladı. Bakan Gürlek ve Çiftçi'nin TBMM'de yemin töreni sırasında CHP'liler provokasyona soyunarak 2 yeni bakanın yemini engellenmeye çalıştı. Başta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik olmaz üzere AK Parti'den peş peşe tepkiler geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi, bugün TBMM Genel Kurulunda ant içti. CHP'nin kürsü işgaline rağmen Gürlek ve Çiftçi, AK Partili vekillerin arasında yemin ederek görevlerine resmen başladı.
İLETİŞİM BAŞKANI: DEVLET CİDDİYETİNDEN YOKSUN BİR SAYGISIZLIK
İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından CHP'nin Meclis'teki saygısızlığına "CHP grubunun, Adalet ve İçişleri Bakanlarımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etmesini engellemeye yönelik girişimi; demokratik teamüllerle bağdaşmayan, devlet ciddiyetinden yoksun bir saygısızlıktır. Bu sorumluluktan uzak yaklaşımı kınıyorum." dedi.
Duran'ın açıklaması şu şekilde:
Gazi Meclisimizin vakarını ve demokratik ortamını korumak tüm siyasi partilerimizin görevidir. Meşru süreçleri sabote etmeye çalışmak siyasi rekabet değil, demokrasimize saldırıdır. Hiçbir girişim, millî iradenin tecelligâhı olan Gazi Meclis'imizin çalışmalarını gölgelememelidir.
SÖZCÜ ÇELİK: CHP YETERSİZLİKLE MALULDÜR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin mecliste kabineye katılan iki yeni bakanın yemin terönindeki provokatif saldırılarına ilişkin açıklama yaparak şunları söyledi:
"CHP grubunun Adalet ve İçişleri bakanlarımızın Yüce Meclis'te yemin etmesini engellemeye çalışması, demokrasimize saldırıdır. Hükümetimizin üyelerine ve Yüce Meclis'e dönük bu saygısızlığı kınıyoruz. Demokratik ilkeleri ve Meclis'in mehabetini korumak siyaset kurumunun tüm unsurlarının görevidir. Bugün CHP grubu tam tersi yönde hareket etmiştir.
CHP'nin siyasi muhalefet ile demokrasi karşıtlığını birbirinden ayırması gerekir. CHP zihniyeti, siyasi muhalefet konusunda yetersizlikle maluldür. Demokrasi karşıtlığı ise bir CHP tabelası haline gelmiştir."
C.B YARDIMCISI YILMAZ'DAN TEPKİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gazi Meclisimizde İçişleri ve Adalet Bakanlarımızın yemin töreni sırasında CHP Grubu tarafından ortaya konan provokatif yaklaşımı kınıyorum." ifadesini kullandı. Yılmaz, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi'nin TBMM Genel Kurulunda yemin etmesi öncesinde yaşanan arbedeye ilişkin paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:
"Gazi Meclisimizde İçişleri ve Adalet Bakanlarımızın yemin töreni sırasında CHP Grubu tarafından ortaya konan provokatif yaklaşımı kınıyorum. Ana muhalefetin bu tavrı demokratik ve hukuki bir tutum olmadığı gibi, siyaset kurumunun ciddiyetiyle de bağdaşmamaktadır. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun aziz milletimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu tür görüntüleri hak etmiyor. Bu tip yaklaşımlar demokratik atmosfere zarar vermekte, Meclisimizin mehabetine ve İçtüzüğe açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Meclis çatısı altında siyaset yapan tüm aktörleri, aziz milletimizi temsil ettiklerinin bilinciyle saygın ve sorumlu bir üslupla hareket etmeye davet ediyorum."