TBMM'de CHP'den provokasyon! Kürsü işgali ile törene engel olmaya çalıştılar

Meclis Genel Kurulu'ndan çıkıp yayına katılan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Daha önce pek çok kürsü işgaline tanık olduk ancak bir yemin töreninin, temsilî demokrasi çerçevesinde barbarlığa varan bir boyuta erişmiş olması hakikaten her açıdan üzücüydü" ifadelerini kullandı.

Genel kurulda yüksek bir stres ve gerginlik ortamının hakim olduğunu belirten Müderrisoğlu, "Grup başkanvekilleri Meclis Başkanlığı'nın arkadaki çalışma bölümüne geçerek bir mutabakat tesis etmeye çalıştılar. Ancak CHP'nin kürsü işgali noktasında bir hazırlık yaptığına dair bilgiler basın locasına ulaştığında, biz de grup başkanvekillerinin tavırlarına odaklandık" sözleriyle süreci aktardı.

UZLAŞMA ÇABALARI SONUÇSUZ KALDI

Müderrisoğlu, Meclis çatısı altındaki gerilimin tırmandığı anlara dair gözlemlerini aktarırken, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül'ün başlangıçta kendi grubuna dönerek sakin olunması yönünde telkinde bulunduğunu kaydetti. Ancak muhalefet cephesinde tansiyonun düşmediğini vurgulayan Müderrisoğlu, "CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın kaşlarını kaldırarak uzlaşma yok anlamında kendi grubuna verdiği mesajla birlikte, Meclis'te ciddi bir kavganın yaşanabileceği izlenimi bizde de oluştu" şeklinde konuştu.

SİYASAL ANARŞİZM VE DEMOKRASİ MÜCADELESİ

Yemin töreni sırasında yaşananları sert bir dille eleştiren Okan Müderrisoğlu, "Açıkçası siyasal anarşizmle temsilî demokrasi arasındaki mücadeleye tanık olduk" ifadelerini kullandı. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın süreci çok olgun bir şekilde yönettiğini ifade eden Müderrisoğlu, "Sayın Bozdağ, yemin etmenin anayasal ve prosedürel bir zorunluluk olduğunu, yemin töreninin engellenemeyeceğini güçlü bir şekilde vurguladı. Ancak CHP'li vekillerin anayasa kitapçığı fırlatması ve ıslıklarla töreni sabote etmeye çalışması, Türk demokrasi tarihi bakımından üzücü bir tabloya sahne oldu" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Olayların insani boyutuna da dikkat çeken Müderrisoğlu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ailesinin de izleyici locasında bu kaosa tanıklık ettiğini belirtti. Müderrisoğlu, "Sayın Bakanın eşi, kızı ve oğlu locadaydı. Hanımefendinin gözlerinin dolduğunu ve bu tablodan büyük bir hüzün duyduğunu bizzat hissettik. Bir bakanın, bir milletvekili koruma zinciri altında yemin etmek zorunda kalması ve ailesinin bu şiddet görüntülerine tanık olması hakikaten çok sarsıcıydı" dedi.

"HESAPLAŞMA SINIRI AŞILDI"

11 Şubat 2026 tarihinin Türk demokrasi tarihi açısından unutulmayacak bir gün olduğunu söyleyen Müderrisoğlu, "Siyasal mücadele ve hesaplaşmanın siyasal anarşizm sınırına vardığı bir tabloyu izledik. CHP'nin özellikle Sayın Akın Gürlek üzerinden oluşturmaya çalıştığı siyasal duruş, ne yazık ki kürsü işgali ve şiddet görüntüleriyle başka bir aşamaya taşındı" ifadelerini kullanarak değerlendirmelerini noktaladı.