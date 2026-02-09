Gram altında 10 bin TL öncesi kaybetmeyin! İslam Memiş'ten net uyarı: Bu yılın şampiyonları belli
Finans piyasalarında dalgalanmanın arttığı bir dönemde yatırımcılara yönelik yeni uyarılar gündeme geldi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2026 yılının ağırlıklı olarak “kazanç” değil, “mevcut varlıkları koruma” yılı olacağını ifade etti. Memiş, altın, gümüş ve bakır başta olmak üzere emtia piyasalarında manipülatif hareketlere dikkat çekerek, özellikle endüstriyel metallerde görülen hızlı ve sert yükselişlerin sağlıklı olmadığını belirtti. Gram altında 10 bin lira seviyesinin piyasalarda konuşulduğu bu süreçte, yatırımcıların ikinci dalga riskine karşı daha temkinli hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2026 yılını "manipülasyon yılı" ilan ederek yatırımcıyı bekleyen büyük tehlikelere karşı uyardı.
Gram altında 10 bin lira hedefinin masada kalmaya devam ettiğini belirten Memiş, özellikle gümüş ve bakır piyasasında "operasyon" yapıldığının altını çizdi. Uzman isim, finansal piyasalarda "para kazanma değil, varlıkları koruma" dönemine girildiğini vurguladı.
GRAM ALTINDA 5 HANELİ RAKAMLAR KAPIDA
Piyasalardaki sert dalgalanmaların ardından yeni yol haritasını açıklayan İslam Memiş, "İkinci dalga yükselişe hazır olun. İlk yarıda yine yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Ons altında hedefimiz 5880, devamında 6000 dolar seviyesi. Gram altın tarafında ise asıl radarımızda 10.000 lira seviyesi, yani beş haneli rakamlar var" sözleriyle yatırımcıya kritik eşiği işaret etti.
Şu anki seviyelerin bir "altın vuruş" olmadığını belirten Memiş, "Altın vuruş geldiği zaman yine uyaracağız ancak o vakte kadar sessizce elinde varlığı bulunan yatırımcı bu seviyelere odaklanmalı" ifadelerini kullandı.