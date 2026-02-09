CANLI YAYIN

Gram altında 10 bin TL öncesi kaybetmeyin! İslam Memiş'ten net uyarı: Bu yılın şampiyonları belli

ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi
Finans piyasalarında dalgalanmanın arttığı bir dönemde yatırımcılara yönelik yeni uyarılar gündeme geldi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2026 yılının ağırlıklı olarak “kazanç” değil, “mevcut varlıkları koruma” yılı olacağını ifade etti. Memiş, altın, gümüş ve bakır başta olmak üzere emtia piyasalarında manipülatif hareketlere dikkat çekerek, özellikle endüstriyel metallerde görülen hızlı ve sert yükselişlerin sağlıklı olmadığını belirtti. Gram altında 10 bin lira seviyesinin piyasalarda konuşulduğu bu süreçte, yatırımcıların ikinci dalga riskine karşı daha temkinli hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2026 yılını "manipülasyon yılı" ilan ederek yatırımcıyı bekleyen büyük tehlikelere karşı uyardı.

İSLAM MEMİŞ'TEN VATANDAŞLARA UYARI!

Gram altında 10 bin lira hedefinin masada kalmaya devam ettiğini belirten Memiş, özellikle gümüş ve bakır piyasasında "operasyon" yapıldığının altını çizdi. Uzman isim, finansal piyasalarda "para kazanma değil, varlıkları koruma" dönemine girildiğini vurguladı.

GRAM ALTINDA 5 HANELİ RAKAMLAR KAPIDA

Piyasalardaki sert dalgalanmaların ardından yeni yol haritasını açıklayan İslam Memiş, "İkinci dalga yükselişe hazır olun. İlk yarıda yine yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Ons altında hedefimiz 5880, devamında 6000 dolar seviyesi. Gram altın tarafında ise asıl radarımızda 10.000 lira seviyesi, yani beş haneli rakamlar var" sözleriyle yatırımcıya kritik eşiği işaret etti.

Şu anki seviyelerin bir "altın vuruş" olmadığını belirten Memiş, "Altın vuruş geldiği zaman yine uyaracağız ancak o vakte kadar sessizce elinde varlığı bulunan yatırımcı bu seviyelere odaklanmalı" ifadelerini kullandı.

"2026 PARA KAZANMA DEĞİL, KORUMA YILIDIR"

Yatırımcıların psikolojik bir buhran yaşadığına dikkat çeken Memiş, "Para sessizliği sever. 2026 yılı para kazanma yılı değil, varlıkları koruma yılıdır. Yatırımcıların elindeki varlıklara sahip çıkıp onları korumasını şahsen öneriyorum" dedi.

Emtia piyasasındaki agresif yükselişlerin yıllık getiriyi şimdiden verdiğini hatırlatan uzman, "Hiçbir şey sonsuza kadar yükselmez. Yılın ilk yarısında altın, gümüş, platin, paladyum ve bakır gibi emtia grubunda vedalaşma zamanının geldiğini düşünüyorum. Risk alma algısını tekrar göz önünde bulundurmak lazım" uyarısında bulundu.

GÜMÜŞ VE BAKIRDA "SİLKELEME" OPERASYONU

Özellikle son dönemde popüler hale getirilen bakır ve gümüş yatırımlarına dair çarpıcı iddialarda bulunan Memiş, "Herkes konuştuğu zaman orayı terk etmek lazım. Herkes gümüşçü oldu ya, o beni korkuttu. Orada ciddi bir operasyon yaptılar. Gümüşü, kripto para piyasasındaki yatırımcılar gibi bildiğiniz silkeleyecekler" şeklinde konuştu.

Bakır piyasasının ise sahte raporlarla köpürtüldüğünü dile getiren uzman, "Bir takipçimiz 15 bin liralık borcuna karşılık bakır teklif edildiğini yazmış. İş buraya kadar gelmiş. Bakır tarafına dikkat edin, orayı bilerek parlattılar. En büyük şoku bu varlıkları bozmaya geldiğinizde yaşayacaksınız" sözleriyle vatandaşları uyardı.

BORSALAR VE BITCOIN RADARDA

Değerli metallerde temkinli bir duruş sergilediğini ifade eden İslam Memiş, 2026 yılının favori yatırım araçlarını değiştirerek, "2026 yılında şampiyonum altın ve gümüş değil; Borsa ve Bitcoin olacak. Benim yakından takip edeceğim yer burası. Ayrıca yılın ikinci yarısında Euro tarafını da önemsiyorum" değerlendirmesini yaptı.

ABD'den gelecek enflasyon ve istihdam verilerinin küresel piyasaları manipüle etmek için bahane olarak kullanılacağını belirten Memiş, "Teknik ve mantık arayan bu yıl kaybeder, ana trende odaklanın" ifadelerini kullandı.

