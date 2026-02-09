Gram altında 10 bin TL öncesi kaybetmeyin! İslam Memiş'ten net uyarı: Bu yılın şampiyonları belli

Yatırımcıların psikolojik bir buhran yaşadığına dikkat çeken Memiş, "Para sessizliği sever. 2026 yılı para kazanma yılı değil, varlıkları koruma yılıdır. Yatırımcıların elindeki varlıklara sahip çıkıp onları korumasını şahsen öneriyorum" dedi.

Emtia piyasasındaki agresif yükselişlerin yıllık getiriyi şimdiden verdiğini hatırlatan uzman, "Hiçbir şey sonsuza kadar yükselmez. Yılın ilk yarısında altın, gümüş, platin, paladyum ve bakır gibi emtia grubunda vedalaşma zamanının geldiğini düşünüyorum. Risk alma algısını tekrar göz önünde bulundurmak lazım" uyarısında bulundu.

GÜMÜŞ VE BAKIRDA "SİLKELEME" OPERASYONU

Özellikle son dönemde popüler hale getirilen bakır ve gümüş yatırımlarına dair çarpıcı iddialarda bulunan Memiş, "Herkes konuştuğu zaman orayı terk etmek lazım. Herkes gümüşçü oldu ya, o beni korkuttu. Orada ciddi bir operasyon yaptılar. Gümüşü, kripto para piyasasındaki yatırımcılar gibi bildiğiniz silkeleyecekler" şeklinde konuştu.

Bakır piyasasının ise sahte raporlarla köpürtüldüğünü dile getiren uzman, "Bir takipçimiz 15 bin liralık borcuna karşılık bakır teklif edildiğini yazmış. İş buraya kadar gelmiş. Bakır tarafına dikkat edin, orayı bilerek parlattılar. En büyük şoku bu varlıkları bozmaya geldiğinizde yaşayacaksınız" sözleriyle vatandaşları uyardı.