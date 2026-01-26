Çin'i sarsan iddia: Şi Cinping'in en kıdemli generali Zhang Youxia ABD'ye mi çalışıyor? Nükleer sırları Washington'a satmış
ABD merkezli Wall Street Journal'ın (WSJ) aktardığı çarpıcı iddialar, Çin ordusunun tepe noktasını hedef aldı. Bir dönem Devlet Başkanı Şi Cinping'in ordudaki en güvendiği isim olarak görülen General Zhang Youxia'nın, Çin'in nükleer silah programına ait kritik verileri ABD'ye sızdırdığı öne sürülüyor. Peki sistem nasıl işlemiş? İşte o çarpıcı iddialar...
Wall Street Journal'ın, üst düzey bir askeri brifinge katılan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun en kıdemli generali Zhang Youxia hakkında son derece ağır suçlamalar gündemde.
Cumartesi sabahı, ordunun en üst kademesindeki isimlerin katıldığı gizli bir toplantıda, Zhang'ın Çin'in nükleer silahlarına ilişkin temel teknik verileri ABD'ye aktardığı iddia edildi. Haberde, bu bilginin brifingde dile getirilen en sarsıcı suçlama olduğu vurgulandı.
Bu kapalı toplantıdan kısa süre sonra Çin Savunma Bakanlığı, Zhang hakkında "parti disiplinini ve devlet yasalarını ağır şekilde ihlal ettiği" gerekçesiyle resmi soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ancak bakanlık açıklamasında nükleer sızıntı iddiasına doğrudan yer verilmedi.
Şİ CİNPİNG'İN "EN GÜVENDİĞİ ASKER"Dİ
Zhang Youxia, yalnızca Çin ordusunun değil, aynı zamanda Devlet Başkanı Şi Cinping'in de en yakın askeri müttefiklerinden biri olarak biliniyordu.
Her iki ismin de "prensler" olarak anılan devrimci elit ailelerden gelmesi dikkat çekiyor. Zhang'ın babası ile Şi'nin babası, Çin İç Savaşı'nda Mao Zedong saflarında birlikte savaşmış, 1949'da komünist iktidarın kurulmasının ardından üst düzey görevlere yükselmişti.
Bu nedenle WSJ'ye konuşan analistler, Zhang'ın hedef alınmasını "Şi Cinping'in kendi çevresine yönelik şimdiye kadarki en sert darbe" olarak nitelendiriyor.
RÜŞVET, TERFİ PAZARLIKLARI VE SAVUNMA BAKANLIĞI BAĞLANTISI
WSJ'nin aktardığı bilgilere göre soruşturma yalnızca nükleer sırlarla sınırlı değil. Zhang'ın, Çin ordusunun silah tedariki ve savunma sanayii alımlarından sorumlu dev bütçeli yapıyı denetlerken sistematik rüşvet ağı kurduğu iddia ediliyor.
Brifinge katılan kaynaklar, Zhang'ın resmi terfiler karşılığında çok büyük meblağlarda para aldığı, bu süreçte bazı subayları kritik görevlere taşıdığı bilgisini paylaştı.
Bu isimler arasında eski Savunma Bakanı Li Shangfu da bulunuyor.
SAVUNMA BAKANI NASIL "BİR GECEDE" GÖZDEN DÜŞTÜ?
Habere göre Zhang, Li Shangfu'nun savunma bakanlığına yükselmesinde kilit rol oynadı. İddialara göre bu destek, yüksek miktarlı rüşvetler karşılığında sağlandı.
Li Shangfu, 2023 yılında aniden kamuoyundan kaybolmuş, ardından görevden alınmıştı. Çin Komünist Partisi, Li'yi 2024'te yolsuzluk gerekçesiyle partiden ihraç etmişti.
WSJ, Li'nin düşüşünün artık Zhang dosyasıyla doğrudan bağlantılı görüldüğünü yazıyor.
ABD'YE NÜKLEER SIZINTI ZİNCİRİNİN DİĞER HALKASI: ÇİN ULUSAL NÜKLEER ŞİRKETİ
Zhang'a yönelik ihanet suçlamaların bir kısmının, Çin Ulusal Nükleer Şirketi'nin eski genel müdürü Gu Jun üzerinden ortaya çıktığı belirtiliyor.
Gu hakkında da geçtiğimiz hafta, parti disiplinini ağır şekilde ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı.