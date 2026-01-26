Çin'i sarsan iddia: Şi Cinping'in en kıdemli generali Zhang Youxia ABD'ye mi çalışıyor? Nükleer sırları Washington'a satmış

WSJ'ye göre yetkililer, Gu soruşturması sırasında Çin'in nükleer sektöründe ciddi bir güvenlik ihlali yaşandığını ve bu ihlalin Zhang ile bağlantılı olabileceğini tespit etti. Ancak ihlalin kapsamı ve hangi bilgilerin sızdırıldığına dair ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılmadı.

ŞENYANG'A ÖZEL EKİP, SUBAYLARA TELEFON OPERASYONU

Soruşturmanın derinliği, sahaya inen özel ekiplerle daha da netleşiyor. WSJ'nin aktardığına göre Şi Cinping, Zhang'ın 2007–2012 yılları arasında komutanlık yaptığı Shenyang Askeri Bölgesi için özel bir inceleme ekibi görevlendirdi.

Ekip, askeri üsler yerine sivil otellerde konaklamayı tercih etti. Bu tercihin, Zhang'ın bölgedeki olası destek ağlarından kaçınmak amacıyla yapıldığı ifade ediliyor.

Ayrıca Zhang'la birlikte yükselen çok sayıda subayın cep telefonlarına el konulduğu, binlerce askerin potansiyel soruşturma kapsamına girebileceği belirtiliyor.