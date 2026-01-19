İspanya’dan İstanbul’a uzanan zehir ağı! Mersin Limanı’ndaki uyuşturucu operasyonunda FETÖ izi

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesine yaptığı çalışmada bir gemi ile yüklü miktarda kokain geleceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Mersin Limanı'na ulaşan yasal yükü yer fıstığı olan gemiye operasyon düzenlendi.

A Haber muhabiri Mehmet Karataş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'nın geçtiğimiz günlerde paylaştığı Mersin Limanı'ndaki uyuşturucu operasyonuna ilişkin önemli ayrıntıları aktardı. Karataş, 298 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirilmesinin operasyonun sadece görünen kısmı olduğunu vurgulayarak, asıl çarpıcı gerçeğin soruşturmanın derinleştirilmesiyle ortaya çıktığını söyledi.

Ele geçirilen 298 kilogram kokainle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. A Haber ekranlarına yansıyan operasyonun detaylarına ulaşan muhabirimiz Mehmet Karataş ile Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek , soruşturmaya ilişkin önemli bilgilere ulaştı.

A Haber muhabiri Mehmet Karataş ile Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, operasyona ilişkin yeni detaylara ulaştı. (ahaber.com.tr-ekran görüntüsü)

FETÖ'NÜN YENİ FİNANS KAYNAĞI UYUŞTURUCU MU?

Yurt dışından "yer fıstığı" yüklü olarak getirilen konteynerde 298 kilogram kokain ele geçirildiğini hatırlatan Karataş, emniyet birimlerinin konteynerin nihai adresine ilişkin iz sürmeye başladığını belirtti. Yapılan takip sonucunda, uyuşturucunun arkasında bir baron yerine FETÖ bağlantılı bir ismin çıktığını ifade etti.

Soruşturma kapsamında, daha önce FETÖ üyeliği nedeniyle işlem görmüş H.Ş. isimli şahsın uyuşturucu sevkiyatını organize ettiği belirlendi. Şüphelinin İstanbul'da ikamet etmesine rağmen sevkiyatın Mersin Limanı üzerinden yapılması, organizasyonda aracılık eden kişi ve yapıları da gündeme getirdi. H.Ş.'nin eşiyle birlikte gözaltına alındığı bildirildi.

Karataş, söz konusu ismin FETÖ'nün iş dünyası yapılanması olarak bilinen TUSKON ile bağlantılı olduğuna dikkat çekerek şu soruyu gündeme taşıdı:

"FETÖ'nün yeni finans kaynağı uyuşturucu mu?"