İspanya’dan İstanbul’a uzanan zehir ağı! Mersin Limanı’ndaki uyuşturucu operasyonunda FETÖ izi

15 Ocak’ta Mersin Limanı’nda düzenlenen operasyonda 298 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında, ele geçirilen zehirin bir FETÖ üyesine ait olduğu belirlendi. Öte yandan, İspanya’nın Kanarya Adaları açıklarında bir gemiye düzenlenen operasyonda 10 ton kokain ele geçirildi. Atlantik’te yakalanan geminin ardından İstanbul merkezli başlatılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında, “baron” olarak anılan Çetin Gören’in de bulunduğu öğrenildi. Operasyonlara ilişkin detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş ile Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek aktardı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesine yaptığı çalışmada bir gemi ile yüklü miktarda kokain geleceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Mersin Limanı'na ulaşan yasal yükü yer fıstığı olan gemiye operasyon düzenlendi.

Mersin Limanı'nda düzenlenen operasyonda yer fıstığı yüklü gemide 298 kilogram kokain ele geçirildi (İHA)

Operasyonda Brezilya'dan gönderilen konteynerde yapılan aramada 298 kilogram kokain ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 2 şüphelinin gözaltına alındığı adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

258 KİLOGRAM UYUŞTURUCU FETÖ ÜYESİNE AİT ÇIKTI

298 KİLOGRAM KOKAİNLE İLGİLİ ÇARPICI DETAYLAR A HABER'DE

Ele geçirilen 298 kilogram kokainle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. A Haber ekranlarına yansıyan operasyonun detaylarına ulaşan muhabirimiz Mehmet Karataş ile Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, soruşturmaya ilişkin önemli bilgilere ulaştı.

A Haber muhabiri Mehmet Karataş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın geçtiğimiz günlerde paylaştığı Mersin Limanı'ndaki uyuşturucu operasyonuna ilişkin önemli ayrıntıları aktardı. Karataş, 298 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirilmesinin operasyonun sadece görünen kısmı olduğunu vurgulayarak, asıl çarpıcı gerçeğin soruşturmanın derinleştirilmesiyle ortaya çıktığını söyledi.

A Haber muhabiri Mehmet Karataş ile Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, operasyona ilişkin yeni detaylara ulaştı.

FETÖ'NÜN YENİ FİNANS KAYNAĞI UYUŞTURUCU MU?

Yurt dışından "yer fıstığı" yüklü olarak getirilen konteynerde 298 kilogram kokain ele geçirildiğini hatırlatan Karataş, emniyet birimlerinin konteynerin nihai adresine ilişkin iz sürmeye başladığını belirtti. Yapılan takip sonucunda, uyuşturucunun arkasında bir baron yerine FETÖ bağlantılı bir ismin çıktığını ifade etti.

Soruşturma kapsamında, daha önce FETÖ üyeliği nedeniyle işlem görmüş H.Ş. isimli şahsın uyuşturucu sevkiyatını organize ettiği belirlendi. Şüphelinin İstanbul'da ikamet etmesine rağmen sevkiyatın Mersin Limanı üzerinden yapılması, organizasyonda aracılık eden kişi ve yapıları da gündeme getirdi. H.Ş.'nin eşiyle birlikte gözaltına alındığı bildirildi.

Karataş, söz konusu ismin FETÖ'nün iş dünyası yapılanması olarak bilinen TUSKON ile bağlantılı olduğuna dikkat çekerek şu soruyu gündeme taşıdı:
"FETÖ'nün yeni finans kaynağı uyuşturucu mu?"

A Haber muhabiri Mehmet Karataş ile Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, operasyona ilişkin yeni detaylara ulaştı.

MERSİN MERKEZLİ OPERASYONDA FETÖ İZİ: SEVKİYATIN ARKASINDAKİ KİŞİ KİM?

Operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Abdurrahman Şimşek, sevkiyatın Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildiğini, firmanın son adresinin İstanbul'da bulunan Destan Dış Ticaret Gıda Sanayi Limited Şirketi olduğunu ve firma sahibinin H.Ş. olduğunu aktardı.

Şimşek, FETÖ'nün geçmişte Afrika ve Avrupa hattında ticaret, yer altı kaynakları ve madenler üzerinden finans sağladığını, gelinen noktada ise uyuşturucu ticaretine yönelmiş olabileceğini ifade etti. Bu ölçekte bir organizasyonun tek başına yapılmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Soruşturma dosyasına göre H.Ş.'nin, 2016'daki darbe girişimine kadar FETÖ'nün mütevelli heyeti içinde faaliyet yürüttüğü, TUSKON üyeliği bulunduğu, 2018–2019 yılları arasında cezaevinde kaldığı ve örgütle irtibatının devam ettiği tespit edildi.

Karataş, yaklaşık 300 kilogram kokainin piyasa değerinin milyon dolarlarla ifade edildiğini, bunun önemli bir kısmının örgütün Türkiye içindeki yapılanmasına aktarılmasının söz konusu olabileceğini belirterek, operasyonun terörün finansmanı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

A Haber muhabiri Mehmet Karataş ile Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, operasyona ilişkin yeni detaylara ulaştı.

ULUSLARARASI ZEHİR AĞI NASIL DEŞİFRE EDİLDİ?

Öte yandan Şimşek, İspanya'da gerçekleştirilen ayrı bir operasyona da dikkat çekti. Brezilya'dan İspanya'ya "tuz" yüklü olarak gelen bir gemide yapılan aramada, tuz yığınlarının altından 10 ton kokain ele geçirildiğini, dört mürettebatın Türk olduğu gemiyle ilgili İstanbul Emniyeti'nin hızlı bir istihbarat çalışması yürüttüğünü aktardı.

Soruşturma kapsamında, sevkiyatın organizatörü olduğu belirlenen Çetin Gören ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı, 4 şüpheli hakkında ise firari olarak arama başlatıldı. Bilgilerin İspanya polisi ve ABD DEA ile paylaşıldığı bildirildi.

Programda yapılan değerlendirmelerde, FETÖ'nün her başarılı narkotik ve organize suç operasyonu sonrası algı çalışmaları yürüttüğüne dikkat çekilerek, örgütle mücadelenin kesintisiz sürdürülmesinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

