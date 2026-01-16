17 Ocak 2026, Cumartesi
Haberler Özel Haber Haberleri Suriye'de operasyon başladı! Dünya televizyonlarda ilk: A Haber çatışmanın ortasında

Suriye'de operasyon başladı! Dünya televizyonlarda ilk: A Haber çatışmanın ortasında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.01.2026 23:12 Güncelleme: 16.01.2026 23:53
Suriye’de operasyon başladı! Dünya televizyonlarda ilk: A Haber çatışmanın ortasında

Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'nin işgal ettiği Deyr Hafir bölgesinde operasyon başlattı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, AA Ortadoğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz ve kameraman Mehmet Ali Bağ, operasyonun ilk anlarını bölgeden anbean aktarırken, teröristlerin attığı havan topu saldırısına uğradı. Deyr Hafir'deki çatışma anları dünya televizyonlarında ilk kez sadece A Haber farkıyla ekrana geldi.

Suriye ordusu YPG/SDG'nin işgal ettiği terör mevzilerini temizleme çalışmalarını sürdürürken, Deyr Hafir bölgesinde operasyon başlattı. Suriye ordusunun açıkladığı teröristlerin üs olarak kullandığı noktalar hedef alınırken, A Haber ekibi sıcak bölgede operasyonun başladığı anları anbean aktardı.

A HABER DEYR HAFİR'DE! ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDI

A HABER EKİBİ ÇATIŞMANIN ORTASINDA

Suriye ordusunun başlattığı operasyonda YGP/SDG'li teröristler ile yoğun çatışma yaşanırken A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, AA Ortadoğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz ve kameraman Mehmet Ali Bağ terör örgütünün attığı havan topu saldırısının ortasında kaldı. A Haber ekibinin bulunduğu noktada saldırılar artarken, patlama anları dünya televizyonlarında ilk kez A Haber farkıyla ekrana geldi.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

DÜNYA TELEVİZYONLARINDA İLK!

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, çatışma anlarını aktararak; "Bulunduğumuz noktaya şuanda çok sayıda havan topu gönderdi teröristler. Havan topları birbiri ardında bulunduğumuz noktaya düşüyor. Suriye ordusu tarafından terör mevzileri vuruluyor. Havan toplarının düştüğü yerlerde patlamaları görüyoruz."

Suriye’de operasyon başladı! Dünya televizyonlarda ilk: A Haber çatışmanın ortasında

Geçgel saldırıların oldukça arttığını ve 25-30'a yakın bombalama seslerinin duyulduğunu belirterek; "Buraya fırlatılan havanlar çok yakınımıza düştü. Çok güçlü patlamalar var. Deyr Hafir'deki teröristler bu noktaya havan ve dron saldırıları gerçekleştiriyor. Bulunduğumuz yerde binalar sallanıyor." dedi.

ABD askerleri Deyr Hafir’deABD askerleri Deyr Hafir’de ABD ASKERLERİ DEYR HAFİR'DE
Terör örgütü Deyr Hafir’de köşeye sıkıştı!Terör örgütü Deyr Hafir’de köşeye sıkıştı! TERÖR ÖRGÜTÜ DEYR HAFİR'DE KÖŞEYE SIKIŞTI!
Teröristler Deyr Hafir’de sivillere ateş açıyor!Teröristler Deyr Hafir’de sivillere ateş açıyor! TERÖRİSTLER DEYR HAFİR'DE SİVİLLERE ATEŞ AÇIYOR!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Suriye’de operasyon başladı! Dünya televizyonlarda ilk: A Haber çatışmanın ortasında Suriye’de operasyon başladı! Dünya televizyonlarda ilk: A Haber çatışmanın ortasında Suriye’de operasyon başladı! Dünya televizyonlarda ilk: A Haber çatışmanın ortasında
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör