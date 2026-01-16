Suriye’de operasyon başladı! Dünya televizyonlarda ilk: A Haber çatışmanın ortasında

A Haber - Ekran Görüntüsü

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, çatışma anlarını aktararak; "Bulunduğumuz noktaya şuanda çok sayıda havan topu gönderdi teröristler. Havan topları birbiri ardında bulunduğumuz noktaya düşüyor. Suriye ordusu tarafından terör mevzileri vuruluyor. Havan toplarının düştüğü yerlerde patlamaları görüyoruz."

Geçgel saldırıların oldukça arttığını ve 25-30'a yakın bombalama seslerinin duyulduğunu belirterek; "Buraya fırlatılan havanlar çok yakınımıza düştü. Çok güçlü patlamalar var. Deyr Hafir'deki teröristler bu noktaya havan ve dron saldırıları gerçekleştiriyor. Bulunduğumuz yerde binalar sallanıyor." dedi.