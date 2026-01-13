Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek A Haber'de! "Mansur Yavaş Büyükşehir'e küçük geliyor"

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki yönetim kadrolarında yaşanan istikrarsızlığın hizmetlere yansıdığını belirten Melih Gökçek, "Düşünebiliyor musunuz Mansur Yavaş göreve geleli 7 sene oluyor, tam 11 tane Genel Müdür muavini değiştirdi. Yani konuya vakıf olmayan insanlar devamlı olarak burada yer alınca bu sorunlar da bu hale geldi. Vasıfsız, bilgisiz, çapsız bir ekip Ankara'yı bu hale getirdi." ifadelerini kullandı.

Ankara'da son dönemde tırmanan su kesintileri ve içinden çıkılmaz hale gelen trafik sorunu Başkentlileri isyan noktasına getirdi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek , yaşanan bu kaosu A Haber 'e verdiği özel röportajda değerlendirdi. Mevcut yönetimi beceriksizlik ve çaprazlıkla suçlayan Gökçek, Ankara'nın bir "yönetim zafiyeti" ile karşı karşıya olduğunu vurguladı. Mansur Yavaş için "Büyükşehir'e küçük geliyor, o bir kasaba belediye başkanı" ifadelerini kullanan Gökçek, krizin formülünü anlatmak için yaptığı davetin reddedildiğini de ilk kez açıkladı.

(foto:ahaber.com.tr)

ÇAMLIDERE BARAJI'NDAKİ İHMAL: "KAYNAKLARI YOK ETTİLER"

Başkent'in su kaynaklarının plansızlık nedeniyle kurutulduğunu iddia eden Gökçek, krizin önlenebilir olduğunu savundu ve "Bakın Kesikköprü'den senelerden beri su gelebilme imkanı var. Şimdi sadece son 2 sene içerisinde günde 200 metreküp su vermiş olsaydı, şu anda Çamlıdere barajında 130 milyon metreküp su biriktirebilirdi. Bunu yapmadı. Yani Çamlıdere kaynaklarını yok etti. Şu anda Ankara'daki susuzluğun hiç tartışmasız tek nedeni Mansur Yavaş ve ekibidir." dedi.

POLATLI İHALESİNDE MALİYET SKANDALI: "O PARAYA BARAJ YAPILIRDI"

Polatlı hattındaki gecikmelere ve artan maliyetlere dikkat çeken Gökçek, liyakat vurgusunu yineleyerek, "Polatlı'yı 549 milyon liraya ihale etti, 2 buçuk milyar para ödedi. Halbuki o 2 buçuk milyara bir baraj yapsaydı, 60 milyon dolar demektir bu. Ben 40 milyon dolara Kavşakkaya barajını yaptım. Sen de 60 milyon dolara bir baraj yapsaydın bu sıkıntılar giderdi." sözleriyle aktardı.