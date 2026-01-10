CANLI YAYIN

Kara para çarkına neşter! Altın kaçakçılığı neden arttı?

ahaber.com.tr - Özel Haber
Kara para çarkına neşter! Altın kaçakçılığı neden arttı?

Jandarmadan altın kaçakçılığına dev darbe. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, milyarlarca liralık kara para ağını yönettiği öne sürülen şirketlere eş zamanlı baskın yapıldı. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, suç gelirlerinin “altın-nakit-kripto” üçgeniyle aklandığını, soruşturmanın yeni dalgalarla genişleyebileceğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dev altın kaçakçılığı soruşturmasında sular durulmuyor. Jandarma ekipleri, milyarlarca liralık kara para trafiğini yönettiği iddia edilen 7 büyük şirkete eş zamanlı baskın düzenledi. Aralarında kritik isimlerin de bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonla, suç gelirlerinin aklanma yöntemleri bir bir deşifre edildi.

Paranın izini kaybettirmek için kullanılan "altın-nakit-kripto" üçgenindeki kirli ağın detaylarını A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.

ATIN KAÇAKÇILIĞINDA DEV VURGUN DEŞİFRE OLDU!

SUÇ GELİRLERİ NASIL AKLANIYOR? İŞTE O KİRLİ YÖNTEM

Operasyonun sadece altın kaçakçılığı değil, aynı zamanda terörün finansmanı ve yasa dışı bahis gibi suçlarla doğrudan bağlantılı olduğunu belirten Ramazan Almaçayır, "Bu operasyonun öncesi de var; hem emniyet mali şube hem de jandarma ekiplerinin yürüttüğü bir süreç bu. Savcılık bürosu, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik soruşturma yürütüyor. Terörizmin finansmanı, yasa dışı bahis ve kara para aklama başlıkları üzerinde duruluyor. Özellikle paranın izini kaybettirmek için ya altına ya da nakit paraya çevriliyor, en son safhada ise kripto paralara, o soğuk cüzdan dediğimiz takibi zor sistemlere dönüştürülerek yurt dışına transferleri yapılıyor." sözleriyle kirli çarkın nasıl işlediğini anlattı.

SAHİBİ ÇIKMAYAN MİLYARLAR: "KAYNAĞINI AÇIKLAYAMIYORLAR"

Operasyonlarda ele geçirilen devasa miktardaki altın ve nakit paraların akıbetine dikkat çeken Almaçayır, "Karakol ve operasyon görüntülerine yansıyan bu paraların sahibi ortaya çıkmıyor. Eğer dürüst bir ticaretin kazancı olsa sahibi çıkar 'bu benim' der. Ancak kaynağı açıklanamayan, yasa dışı bahis veya kara para olduğu için kimse bu paralara ve kasalardaki altınlara sahip çıkamıyor. Bu da halihazırda paranın nereden geldiği konusundaki soru işaretlerini artırıyor. Son dönemde 14 ilde 80 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı ve 40'tan fazla isim tutuklandı." ifadelerini kullandı.

KAPALIÇARŞI ESNAFI İLE SUÇ ÖRGÜTÜ AYRIMI

Operasyonların dürüst esnafı etkilemediğinin altını çizen Almaçayır, "Kapalıçarşı denildiğinde oradaki işinde gücünde olan dürüst esnafla ilgili bir algı oluşmamalı. Buradaki operasyonlar, şahsi veya karavan hesaplar üzerinden yasa dışı para transferi yapan şirketlere yönelik. MASAK raporları, mali şube ve jandarma ekipleri çok titiz bir çalışma yürütüyor. Her gözaltı ve incelenen dijital materyal bizi yeni delillere ve yeni isimlere götürüyor." açıklamasında bulundu.

4. DALGA OPERASYONU YOLDA MI?

Soruşturmanın her geçen gün genişlediğini ve yeni bulgulara ulaşıldığını vurgulayan Ramazan Almaçayır,"Yapılan her materyal incelemesinde yeni delillere rastlanıyor. Bu yüzden jandarma operasyonlarında yeni gözaltılar gelebilir. Milyonlarca, hatta milyarlarca liralık bir paradan bahsediyoruz. Devletin bu yasa dışı gelirlerin üzerine gitmesi, paranın kaynağının ve yurt dışındaki baronlarla bağlantısının sorgulanması açısından hayati önem taşıyor." sözleriyle operasyonların kararlılıkla süreceğini belirtti.

