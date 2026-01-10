Kara para çarkına neşter! Altın kaçakçılığı neden arttı?

(foto: ahaber.com.tr)

Paranın izini kaybettirmek için kullanılan "altın-nakit-kripto" üçgenindeki kirli ağın detaylarını A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.

SUÇ GELİRLERİ NASIL AKLANIYOR? İŞTE O KİRLİ YÖNTEM

Operasyonun sadece altın kaçakçılığı değil, aynı zamanda terörün finansmanı ve yasa dışı bahis gibi suçlarla doğrudan bağlantılı olduğunu belirten Ramazan Almaçayır, "Bu operasyonun öncesi de var; hem emniyet mali şube hem de jandarma ekiplerinin yürüttüğü bir süreç bu. Savcılık bürosu, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik soruşturma yürütüyor. Terörizmin finansmanı, yasa dışı bahis ve kara para aklama başlıkları üzerinde duruluyor. Özellikle paranın izini kaybettirmek için ya altına ya da nakit paraya çevriliyor, en son safhada ise kripto paralara, o soğuk cüzdan dediğimiz takibi zor sistemlere dönüştürülerek yurt dışına transferleri yapılıyor." sözleriyle kirli çarkın nasıl işlediğini anlattı.