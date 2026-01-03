Elif Kumal’ın sır dolu kayboluşu: 300 kişilik ekip bölgede! Telefonu kamp alanında kapatıldı

Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü

"ELİF'İN ARACI BAŞKASI TARAFINDAN KULLANILARAK GÖTÜRÜLEBİLİR "

Burada kuvvetle muhtemel araçtan ayrılan, kavga eden Elif'in belki de darp edilerek orman içine doğru çekildiğini düşünüyorum. Şu anda 6 gün geçmiş; araba yok, Elif yok. Dolayısıyla araziyi çok iyi bilen bir kişi var. Bu kişi bir de neden aramalara katılmamış? Neden bu kadar bölgeyi iyi bildiği halde? Yani insan sevgilisini aramaz mı yani? Tartışmış olabilirsiniz, bir şey olabilir, insan arar yani. Ve bu bölgeyi iyi biliyorsunuz siz. Arazide ve birçok noktada birçok bilginiz var arazi konusunda. Sizin hatta birçok elemanlara, oradaki kurtarma ekiplerine, bizim gönüllülerimize öncülük etmeniz lazım. Hani orada nerelere çekilmiş? Ama kuvvetle muhtemel yine kamp alanına yakın bir yerden ben bir şekilde çıkma ihtimalini yüksek görüyorum. Arabanın da yani başkası tarafından kullanılıp istenilen yere götürülebilir. Yani arabayı Elif'in kullandığı düşüncesini biraz geride bırakalım bundan sonraki süreçte. Yani arabayı bıraktı, Elif'i birisi darp etti ve bunu nereye götürdü? Ormanın içine doğru çekti, bir yere sakladı veya gömdü diyelim yani.