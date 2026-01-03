Elif Kumal'ın sır dolu kayboluşu: 300 kişilik ekip bölgede! Telefonu kamp alanında kapatıldı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde erkek arkadaşıyla tartışıp kamp alanından ayrılan Elif Kumal'dan 6 gündür haber alınamıyor. 300 kişilik arama kurtarma ekibi seferber edilmesine rağmen genç kadından herhangi bir iz bulunamadı. A Haber'de Aklın Yolu programına katılan Arama Kurtarma Uzmanı Murat Uzan ve A Haber muhabiri Mehmet Karataş, Elif Kumal vakasına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Murat Uzan, Kumal'ın biri tarafından başka bir alana götürülebileceğine dikkat çekerken Mehmet Karataş ise telefonun son sinyalinin kamp alanında kesildiğini belirtti.
Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaparken erkek arkadaşı Enis G. (37) ile yaşadığı tartışmanın ardından aracıyla bölgeden ayrıldığı öne sürülen Elif Kumal'dan (34), 6 gündür haber alınamıyor. 239 personel, 48 araçla sahada görev yaparken, 7 dron ve jandarmanın iz takip köpeği de ekiplere destek veriyor.
GENÇ KADININ ARACI BULUNAMADI
Elif Kumal, erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla 27 Aralık'ta, Kapıdağ Yarımadası'ndaki Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmaya gitti. 28 Aralık saat 12.09'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Enis G., kız arkadaşı Elif Kumal ile aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından Kumal'ın 16 ATB 289 plakalı aracıyla gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını ve haber alamadığını söyledi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal'ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Jandarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı.
KURBAĞA ADAMLAR İLE SAK TİMLERİ DENİZDE ARADI
Çanakkale ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı 'kurbağa adamlar' bölgeye sevk edilirken, Yukarıyapıcı Göleti'nde yapılan dalışlardan sonuç alınamadı. Deniz polisi ile Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timleri (SAK) göletteki aramalarını sürdürürken, Kapıdağ Yarımadası'nın sahiliyle, denizde de arama çalışması başlatıldı.
ARAMALAR DEVAM EDİYOR
Elif Kumal'ı arama çalışmaları 6'ncı gününde de karadan, denizden ve havadan dron desteği ile devam ediyor. Kumal'ın ağabeyi ve yengesi ile onların 2 arkadaşının da arama çalışmalarını bölgede takip ettiği öğrenildi. Bandırma'da tavuk fabrikasında yönetici olduğu öğrenilen Elif Kumal'ın cep telefonundan kaybolduğu günden sonra hiçbir sinyal alınamazken, kullandığı otomobile ait olduğu değerlendirilen ve Kapıdağ Yarımadası'nda bulunan ön tampon parçası üzerinde yapılan incelemede, tamponun araca ait olmadığı belirlendi.
SEVGİLİSİ SERBEST BIRAKILDI
Erdek Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen ve gizlilik kararı alınan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ifadesinde, kavga ettiği kız arkadaşı Elif'in, otomobiline binip, kamp alanından ayrıldığını söyleyen Enis G. dün adliyeye sevk edildi. Yüzünde tırnak izleri olduğu da iddia edilen Enis G., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Arama Kurtarma Uzmanı Murat Uzan ve A Haber muhabiri Mehmet Karataş, Elif Kumal olayına ilişkin uzman görüşlerini A Haber'de Haktan Uysal'ın sunduğu Aklın Yolu programında ele aldı.
Arama Kurtarma Uzmanı Murat Uzan'ın açıklamalarından satır başları...
"ELİF'İN ARACI BAŞKASI TARAFINDAN KULLANILARAK GÖTÜRÜLEBİLİR "
Burada kuvvetle muhtemel araçtan ayrılan, kavga eden Elif'in belki de darp edilerek orman içine doğru çekildiğini düşünüyorum. Şu anda 6 gün geçmiş; araba yok, Elif yok. Dolayısıyla araziyi çok iyi bilen bir kişi var. Bu kişi bir de neden aramalara katılmamış? Neden bu kadar bölgeyi iyi bildiği halde? Yani insan sevgilisini aramaz mı yani? Tartışmış olabilirsiniz, bir şey olabilir, insan arar yani. Ve bu bölgeyi iyi biliyorsunuz siz. Arazide ve birçok noktada birçok bilginiz var arazi konusunda. Sizin hatta birçok elemanlara, oradaki kurtarma ekiplerine, bizim gönüllülerimize öncülük etmeniz lazım. Hani orada nerelere çekilmiş? Ama kuvvetle muhtemel yine kamp alanına yakın bir yerden ben bir şekilde çıkma ihtimalini yüksek görüyorum. Arabanın da yani başkası tarafından kullanılıp istenilen yere götürülebilir. Yani arabayı Elif'in kullandığı düşüncesini biraz geride bırakalım bundan sonraki süreçte. Yani arabayı bıraktı, Elif'i birisi darp etti ve bunu nereye götürdü? Ormanın içine doğru çekti, bir yere sakladı veya gömdü diyelim yani.
"3 GÜN RİSKLİ"
Murat Uzan, arama kurtarma çalışmalarında ilk 3 günün son derece kritik olduğuna dikkat çekerek; "Biz üç günü kendimize kesin bir gün olarak elde etmiyoruz. Orası çok soğuk şu anda. Ciddi manada dışarıda yaşam çok zor. Bana kalırsa bir buçuk gün bile fazladır normalde ama üç günü kendimize arama kurtarma veya bulma kollarında, arazideki meydana gelecek olan kırılan dökülen dallardan yola çıkmak gibi bazı yakaladığımız şeyler var, sürdüğümüz izler var. Bu izler üç gün içerisinde bir şekilde kendini ortaya çıkartıyor. Fakat üç günden sonra orada birçok işte doğal hayvanlar geçiyor, birçok olaylar yaşanıyor orada. Ki orada da fırtına oluyor vesaire. İyice bozuluyor durum. Artık sizin aradığınız şeyi 3 günden sonra bulamıyorsunuz." ifadelerini kullandı.
"PLANLI CİNAYETE KURBAN GİTME İHTİMALİ YÜKSEK"
A Haber muhabiri Mehmet Karataş, kayıp Elif Kumal'ın cep telefonundaki Bul uygulamasının kapalı olduğunu belirterek, ihtimaller üzerinde durulan trafik kazası durumunun ise düşük olduğunu vurguladı. Öte yandan Karataş ekiplerin canhıraş çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederken planlı bir cinayet ihtimaline kurban gidebileceğini belirtti.
"Siber Suçlar birimleri IMEI numarasından belirledikleri cihazı "Bul" uygulaması kapatılmış. Özellikle kapalı olduğu biliniyor. Özel olarak kapatılmış da olabilir deniyor. Şarjı bitse bile gizli yedek pille iPhone uygulamasında arka planda belli bir süre çalışır ve buna ulaşma şansınız var. Yani şu anda artık planlı bir cinayete kurban gidebilir ihtimali de yüksek. Çünkü eğer ki bir kaza olsaydı bu kadar süre mutlaka bir izine, bir şeye rastlanırdı. Araç düşmüş olsa bulunurdu."
"ELİF'İN TELEFON SİNYALİ OLAY YERİNDE KAPATILMIŞ"
Elif Kumal'ın cep telefon sinyalinin bulunabilmesi için ilk kez ABD merkezli telefon markasının kayıp vakasına ilişkin destek verdiğini belirterek Siber Suçlar birimleri tarafından telefonun son sinyalinin olay yerinde görüldüğünü vurguladı
"İlk kez bu Amerikan şirket aramalara bu şekilde destek veriyor ve hızlı bir şekilde dönüş yapıyor. Ve yapılan bu aramalarda da, bu kayıp vakasına verdiği destekte de şunu söylüyor: Başsavcılık bu bilgiyi bu anlamda biz de teyit ettik. Diyor ki: Telefonu orada kapatılmış, kapanmış. Olay yerinde." dedi.
