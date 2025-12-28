Ünlü sanatçının ölümünde sis perdesi aralanıyor! Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız ilk kez A Haber’de

28 Aralık 2025, Pazar
Özel Haber
Giriş: 28.12.2025 21:01 Güncelleme: 28.12.2025 22:04
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde yüksekten düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili sis perdesi aralanıyor. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayla ilgili olarak, ünlü şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter, A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk oldu. Tuğberk Yağız Gülter, programda kamuoyunun merak ettiği tüm sorulara yanıt veriyor.

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Gül Tut'un (Güllü) ölümü, Türkiye'yi derinden sarstı.

TUĞBERK İFADEYE ÇAĞRILMIŞTI

Gül Tut'un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadeye çağrıldı. Soruşturma dosyasında, Tuğberk'in yaptığı sigorta başvurusu şüpheli bulundu.

Tuğberk, ifadesinde ablasının hayatındaki erkek için her şeyi yapabilecek bir karaktere sahip olduğunu öne sürdü. "'Hadi görüşürüz' sözünü söyleyen kişinin annem olduğunu düşünüyorum ancak bundan çok da emin değilim" şeklindeki beyanı da dosyaya girdi.

"KERVAN İÇİN ANNEMİ ÖLDÜREBİLİR"

Ablası Tuğyan'ın eski nişanlısı Kervan için annesini dahi öldürebileceğini düşündüğünü belirten Tuğberk, "Ablam hayatındaki erkek için etrafını siler. Kervan'ı çok seviyordu. Annem, Kervan'ın evli olması ve amcasıyla yaşadığı diyalog nedeniyle bu ilişkiye karşıydı. Tuğyan, Kervan için her şeyi yapabilir. Onun uğruna yapamayacağı hiçbir şey yoktur." ifadelerini kullanmıştı

POLİS İSTANBUL'DA YAKALADI

Teknik ve fiziki takip sonucu, daha önce alınan üç ifadesinde çelişkili beyanlar verdiği belirlenen Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, bavullarla gittikleri İstanbul'da polis ekipleri tarafından yakalanarak Yalova'ya getirilmişti.

Şüphelilerden Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verildi.

GÜLLÜ'NÜN OĞLU TUĞBERK A HABER'DE

Soruşturmada yaşanan bu gelişmelerin ardından, Gül Tut'un oğlu Tuğberk Yağız Gülter, A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk oldu.

Tuğberk Yağız Gülter, programda kamuoyunun merak ettiği tüm sorulara yanıt verirken, olayla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunuyor.

İşte Tuğberk'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Annemle her zaman aramız iyiydi. Tuğyan, annemin konuşmadığı kişilerle konuşurdu.

Bu zamana kadar susmak istiyordum ancak bundan sonra merak edilen ne varsa yanıtlayacağım.

Ben hastaneye giderken aklımda hiçbir şüphe yoktu. Bu bir kaza demiştim. Özellikle ablamın bayılmasını falan gördüğümde bu olayın bir kaza olduğunu düşünüyordum.

Annemin yanındayken bana intihar haberleri olduğu söylendi. Bir açıklama yapılması gerektiği ifade edilince, 'Bir metin hazırlayın, verin; ben anlatayım' dedim.

01.42'de ablam annemin öldüğü haberini vermek için beni aradığında çığlık atıyordu. Daha sonra yola çıkarak 03.10'da ise Çınarcık'a vardım.

Ablam ile annem arasında, her anne–kız ilişkisinde olabileceği gibi zaman zaman tartışmalar yaşanırdı.

Herkesin istediği gibi ben de gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum. Ablamın bunları yapıp yapmadığının herkes gibi benim de açıklığa kavuşmasını istiyorum.

Ablam ilişkiler konusunda duygusal ve kırılgan bir yapıya sahiptir. Hayatındaki insanlar için kolaylıkla kavga edebilecek biridir. Kimseye iftira atmak ya da vebal almak istemem; ancak böyle bir şeyi yapabilecek bir karakteri de vardır.

Bu cinayette uzaktan yakına her kimin parmağı varsa şikayetçiyim.

Annem, ablamın birlikte olduğu kişi olan Kervan'dan hoşlanmazdı. Bir keresinde Ablam, Kervan'ı görmek için aşağı indiğinde annem ona engel olmak istedi ve aralarında ciddi bir tartışma yaşanmıştı.

Annemin sigortalarından uzaktan yakına bilgim yoktu. Bu işlerle Rahmi abi bakardı. Ayrıca bankalardan gelen belgelerde annemin sigortası yoktu.

Annem genelde yeşil çantasını her zaman yanında taşırdı. Nakit parayı pek üzerinde tutmaz, eline geçen parayı hemen altına yatırırdı.

Ablam katilse bunu Kervan için yapmıştır.

EVDE NEDEN GÜVENLİK KAMERASI VARDI?

Annem teknolojiye bayılan bir insandır. Annem Allah'tan başka kimseden korkmazdı. Olay günü salon kamerasının fişi çekilmiş.

