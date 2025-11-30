Papa’nın Türkiye ziyareti ne anlama geliyor? Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş A Haber’de

Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş A Haber'de

PAPALIK NASIL ÇALIŞIYOR?

Hristiyanlık tabii Hz. İsa'nın doğumuyla tarihlendirilen bir inançtır. Sıfır olarak kabul edilir. Miladi diyoruz, bu Miladi, Hz. İsa'nın doğumu demektir. Hz. İsa'nın isminden doğan bir inançtır. Onlar Mesih karşılığında "Christ" kelimesini kullanırlar. Kur'an-ı Kerim "Mesih" kavramını da kullanır, İsa ismini defalarca kullanır. Oradan hareketle "Hristiyanizm", yani İsa'nın yolunda olan, Mesih'in yolunda olanlar demektir.

"ROMALILARDAN VE YAHUDİLERDEN ZULÜM GÖRDÜLER"

Hz. İsa hakikaten kısa denilebilecek bir hayata sahiptir. 30 küsur yaşlarında peygamberliğe başladı, öyle söyleyelim rivayetlerden bunu öğreniyoruz. Hristiyanların inancına göre; Hz. İsa'yı Yahudiler yakalayarak onu Roma'nın Kudüs valisi Pontus Pilatus'a teslim ederler ve onlar yine Hristiyanların anlatmasına göre, İncillerin anlatmasına göre çarmıha gererler. Daha sonraki süreçlerde Romalıların büyük bir baskısı altında 300 sene boyunca Hristiyanlar zulüm görürler. Kimden görürler zulmü? Romalılardan ve Yahudilerden görürler. İncillerde şöyle bir ifade var; İnciller, Hz. İsa'ya zulmeden ve o dönemin İsa havarilerine zulmeden Yahudiler için "Peygamber katilleri", "İki yüzlü Ferisiler" tarzında o derece eleştiriler getirir ki... Çünkü onlar Yahudilere, o dönemin Yahudilerine Peygamber katilleri olarak, hatta Hz. İsa'yı teslisin üç unsurundan birisi olarak kabul ettikleri için... Yani Hristiyanlıkta Baba, Oğul, Kutsal Ruh diye üçlü tanrı anlayışı vardır. Bu üçlü tanrı anlayışından birisi olarak kabul ederler. İslam bunu reddeder. İslam "Meryem oğlu İsa üçün üçüncüsüdür diyenler küfre girdiler" diye Kur'an-ı Kerim bunu tashih eder. Kur'an-ı Kerim'e göre Hz. İsa, ülü'l-azm bir peygamberdir.

İZNİK NEDEN ÖNEMLİ?

Ama onun isminden türetilen Mesihilik inancıyla 313 yılına kadar büyük bir baskı ve zulüm altında gelirler. 313 yılında Roma İmparatoru Konstantin'in bir özgürlük bildirisiyle, buna Milano Fermanı deniliyor, Milano Fermanı ile Hristiyanlara özgürlük tanındı. Tabii 313'ten sonra 325 yılında bir konsil gerçekleştirildi. Nerede? İznik'te. İznik tabii o zamanlar önemli bir şehir, önemli bir merkez. Başkent Roma ama İznik de Roma'nın en önemli şehirlerinden birisi.