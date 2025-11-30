Papa'nın Türkiye ziyareti ne anlama geliyor? Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş A Haber'de
Papa ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yaptı. Vatikan ziyaretinde neler konuşuldu? Hristiyanlık tarihi için Türkiye'nin önemi ne? Papa'nın asli görevi ne? Papalık nasıl çalışıyor? Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
VATİKAN ZİYARETİ
Geçen yıl Nisan ayında önceki Papa tabii o vefat etti, onu ziyaretimiz olmuş idi. Bu ziyaretimizin amacı; Filistin'de, Gazze'de bir soykırım yaşanıyor. Bu soykırıma bütün insanlığın dikkatini çekmek için faaliyetler yapıyoruz, etkinlikler yapıyoruz, konuşmalarımız oluyor. Orada bebekler öldürülüyor. Siyonist Yahudiler, Siyonist işgalciler tarafından... Herkesin buna ses çıkarması lazım. Bu amaçla Vatikan'ı ziyaret ettik. Önceki Papa'yı, vefat eden Papa'yı yerinde ziyaret ettik ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da mektubunu kendisine takdim etmiş idik. Bu mektupta da katliamın, Gazze'deki katliamın, Filistin'deki bu zulmün son bulması için Hristiyan dünyasının da harekete geçmesi; orada sadece camiler değil kiliseler yıkılıyor, insanların inançlarına bakılmadan yukarıdan atılan bombalarla insanlar öldürülüyor. Bunun son bulması için bütün Hristiyan dünyasının harekete geçmesi gerekir diye bir görüşme yapmış idik Papa Fransuva ile.
Tabii ondan sonra Fransuva hastalandı bir müddet sonra. Hatta şu andaki Papa 14. Leo'nun gerçekleştirmiş olduğu ziyareti, eğer vefat etmemiş olsaydı Papa Fransuva gerçekleştirecekti, o zaman söylemişti. Neden? Çünkü Hristiyanlıkta kendileri açısından çok önemli buldukları 325 yılındaki İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü bu yıl, 2025 yılı. 325'ten itibaren 1700 yıl geçmiş. Onlar açısından önemli. Biraz sonra belki İznik Konsili'nin, 325 yılındaki yapılan konsille ilgili birkaç şey söyleyebiliriz.
YENİ PAPA'YA ÇAĞRI: GAZZE'Yİ GÖRMEZDEN GELMEMESİ LAZIM
Ancak tabii biz o görüşmemizden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın mektubunu da Papa'ya okuyarak Gazze'ye yönelik, Filistin'e yönelik bir farkındalık oluşturulmasını arzu etmiştik. Tabii ki önemli farkındalıklar oluştu. İnancına bakmadan; farklı inançlardan, farklı kültürlerden dünyada pek çok yerde Gazze'ye yönelik, Gazze'ye sahip çıkmak, Filistin'e sahip çıkmak ve oradaki akan kanı durdurmak, soykırımı durdurmak için çok büyük etkinlikler oldu. Biz bundan sonra da, ben buradan çağrıda bulunuyorum; yeni Papa'nın da bu çağrıda bulunması lazım. Yani Gazze'yi görmezden gelmemesi lazım. Filistin'deki baskıyı, Filistin'deki zulmü görmezden gelmemesi lazım. Çünkü bu insanlığın sorunu, sadece Müslümanların sorunu değil. Nerede bir soykırım varsa, nerede bir zulüm varsa orada ölen insanların inancına bakılmaz, dinine bakılmaz, mezhebine bakılmaz, ırkına bakılmaz. Bu farkındalığı bizim bütün insanlık olarak oluşturmamız lazım.
Hem kiliseden, hem Katolik kilisesinden, hem Ortodoks kilisesinden, hem Protestan kilisesinden ricamız şudur: Gazze'deki işgale son verilmesi lazım. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın mektubunda da İsrail'in 1967 sınırlarını kabul ederek başkenti Kudüs olan bir Filistin'i artık kabul etmesi lazım. Bütün devletlerin bunu kabul etmesi ve Filistin devletinin, özgür Filistin devletinin bir an önce kurulması lazım. Bizim oradaki ziyaretimizin amacı bu idi.
PAPALIK NASIL ÇALIŞIYOR?
Hristiyanlık tabii Hz. İsa'nın doğumuyla tarihlendirilen bir inançtır. Sıfır olarak kabul edilir. Miladi diyoruz, bu Miladi, Hz. İsa'nın doğumu demektir. Hz. İsa'nın isminden doğan bir inançtır. Onlar Mesih karşılığında "Christ" kelimesini kullanırlar. Kur'an-ı Kerim "Mesih" kavramını da kullanır, İsa ismini defalarca kullanır. Oradan hareketle "Hristiyanizm", yani İsa'nın yolunda olan, Mesih'in yolunda olanlar demektir.
"ROMALILARDAN VE YAHUDİLERDEN ZULÜM GÖRDÜLER"
Hz. İsa hakikaten kısa denilebilecek bir hayata sahiptir. 30 küsur yaşlarında peygamberliğe başladı, öyle söyleyelim rivayetlerden bunu öğreniyoruz. Hristiyanların inancına göre; Hz. İsa'yı Yahudiler yakalayarak onu Roma'nın Kudüs valisi Pontus Pilatus'a teslim ederler ve onlar yine Hristiyanların anlatmasına göre, İncillerin anlatmasına göre çarmıha gererler. Daha sonraki süreçlerde Romalıların büyük bir baskısı altında 300 sene boyunca Hristiyanlar zulüm görürler. Kimden görürler zulmü? Romalılardan ve Yahudilerden görürler. İncillerde şöyle bir ifade var; İnciller, Hz. İsa'ya zulmeden ve o dönemin İsa havarilerine zulmeden Yahudiler için "Peygamber katilleri", "İki yüzlü Ferisiler" tarzında o derece eleştiriler getirir ki... Çünkü onlar Yahudilere, o dönemin Yahudilerine Peygamber katilleri olarak, hatta Hz. İsa'yı teslisin üç unsurundan birisi olarak kabul ettikleri için... Yani Hristiyanlıkta Baba, Oğul, Kutsal Ruh diye üçlü tanrı anlayışı vardır. Bu üçlü tanrı anlayışından birisi olarak kabul ederler. İslam bunu reddeder. İslam "Meryem oğlu İsa üçün üçüncüsüdür diyenler küfre girdiler" diye Kur'an-ı Kerim bunu tashih eder. Kur'an-ı Kerim'e göre Hz. İsa, ülü'l-azm bir peygamberdir.
İZNİK NEDEN ÖNEMLİ?
Ama onun isminden türetilen Mesihilik inancıyla 313 yılına kadar büyük bir baskı ve zulüm altında gelirler. 313 yılında Roma İmparatoru Konstantin'in bir özgürlük bildirisiyle, buna Milano Fermanı deniliyor, Milano Fermanı ile Hristiyanlara özgürlük tanındı. Tabii 313'ten sonra 325 yılında bir konsil gerçekleştirildi. Nerede? İznik'te. İznik tabii o zamanlar önemli bir şehir, önemli bir merkez. Başkent Roma ama İznik de Roma'nın en önemli şehirlerinden birisi.
Esasında 313 yılına kadar Romalıların baskısından, zulmünden başını kaldıramayan Hristiyanların 313 yılında böyle bir konsil toplaması imkansız idi. Bu konsili Roma İmparatoru Konstantin topladı. Yani Papa bile o zaman o konsile katılmadı. Papa, bugünkü Papa 267. Papa'dır. İlk Papa Petrus'tur. Yani Hz. İsa'nın en önemli havarisi olarak kabul edilen Petrus'tur. O Petrus da Roma'da katledilmiştir. Katleden de Romalılardır. Yani Hristiyanlara göre o şehit kabul edilir. Bugün Vatikan'da hemen o Vatikan şehir devletinin bahçesinde bir kilise vardır; San Pietro Kilisesi. O Petrus demektir. Petrus adına yapılan, yani Hz. İsa'nın havarisi Petrus'un adına yapılan bir kilisedir o kilise.
"İZNİK KONSİLİ AYRILIĞIN BAŞLANGICI OLDU"
İşte 325 yılında yapılan bu konsilde, esasında Hristiyan birliğinin sağlanması değil, Hristiyanların kontrol altına alınması hedeflendi Roma İmparatoru Konstantin tarafından. Buraya özellikle dikkat çekmek isterim. Yani şunu özellikle vurgulamak isterim; 325'teki İznik Konsili'nde birleştirme değil, ayrışma söz konusudur. Ariusçuların aforoz edilerek... Arius isimli bir İskenderiyeli din adamı, İsa'nın tanrılığına karşı çıkmıştı. "İsa beşerdir." İsa'nın beşerliğinin öne çıkması çağrısında bulunmuştu. Fakat ana görüş, Hristiyan görüş; İsa hem beşerdir hem tanrıdır. Buna karşı çıkan Arius o zaman aforoz edildi, kiliseden uzaklaştırıldı. Yani bana göre bir birleştirme değil, ayrılığın başlangıcı olmuştur İznik Konsili.
İZNİK'TE İKİNCİ KONSİL
Daha sonra konsiller serisi devam etti. İznik'te ikinci bir konsil daha oldu. Ne zaman oldu o? Ta daha sonra, 787 yılında. Yani 400 sene sonra, 450 sene sonra İznik'te ikinci bir konsil daha oldu. Konsiller esasında Hristiyanlık tarihinde Hristiyan inancının oluşmasının mekanlarıdır, toplantılarıdır. Biz nasıl işte şura diyoruz mesela, din şurası... Benzetmek gibi olmasın, biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak geçmişten bu yana 1. Din Şurası, 2. Din Şurası... Mesela en son 7. Din Şurası'nı yaptık geçtiğimiz yıl, 2024 yılında. Bu şuralarda çeşitli konuları masaya yatırıyoruz, onlar üzerinde ilim adamlarının tartışmaları oluyor. İşte konsiller de buna benzer Hristiyanlık teolojisinin oluştuğu konsillerdir ki Hristiyanlık tarihinde ilk yedi konsil Katolikler ve Ortodoks'lar, Protestanlar tarafından kabul edilir.
