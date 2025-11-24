Türkiye'ye F-35 tedariki İsrail'i panikletti! Netanyahu'nun asıl korkusu ne?
Terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, F-35'lerin Türkiye'ye tedarikinin sağlanacak olmasından rahatsız olurken ülkeyi korku sardı. Bebek katili F-35'lerin satışına yönelik "Türkiye'ye F-35'leri vermeyin" dedi. A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, Netanyahu'nun Türkiye korkusunu değerlendirerek "İsrail'in asıl korkusu Türkiye'nin güçlenmesidir. İsrail kendine göre Türkiye'yi tehdit olarak görüyor. Halbuki kendisi Orta Doğu'ya tehdit" dedi.
İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, katıldığı bir Telegram kanalına verdiği röportajında Suudi Arabistan'a F-35 satışı konusunda açıklamalarda bulunurken hedefine yine Türkiye'yi aldı. Bebek katili ABD'nin, F-35 savaş uçaklarını Türkiye'ye teslim edilmeyeceğini söylerken satışa ilişkin tutumlarının oldukça sert olacağını ileri sürdü.
Netanyahu yaptığı açıklamasında F-35 savaş uçaklarının yanı sıra Suriye ile devam eden güvenlik anlaşma müzakerelerine de değinerek "Türkiye'nin Güney Suriye'ye girişini ben engelledi. Sınırımıza yakın bir yere girmek istiyorlardı. Ayrıca Suriye'nin merkezindeki T-4 denen bölgeye girmelerini de istemedik. Ve bu hava üssünü bombaladık. Hava Kuvvetleri'ne verdiğim talimat buydu ve onlar bunu gerçekleştirdi. Türkiye'ye F-35 vermek yakın zamanda olacak bir şey değil. Olursa bile bu konuda tavrımız Suudi Arabistan'a F-35 verilmesine yönelik tavrımızla aynı hatta ondan daha sert." dedi.
İSRAİL TÜRKİYE'DEN NEDEN KORKUYOR?
Netanyahu'nun F-35 rahatsızlığı A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programında ele alınırken, Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe İsrail'in Türkiye korkusunun nedenlerini açıkladı.
Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe; Netanyahu'nun 2 yıl önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda "Büyük İsrail" planı doğrultusunda Orta Doğu'da saldırı hazırlığında olduğu ve dünyaya ilan ettiği haritada Türkiye'nin üzerinin de çizildiğini hatırlatarak asıl hedefin Türkiye olduğunu vurguladı:
"Netanyahu Birleşmiş Milletler'de yapmış olduğu konuşmada Suriye, Irak ve İran'ın üzerini siyah renkle boyamıştı. Aslında orada bir dördüncü ülke de vardı: Türkiye. Fakat Türkiye'yi orada açıklamaktan korkuyordu. Tabii, şu an da açık etmeye başladı bunu ama bunu farklı şekillerde söylüyor. Türkiye'ye gücü yetmiyor ama Trump da çok güzel bir şey söylemişti: "Makul ol," demişti. Yani şunu söyledi Netanyahu'ya: "Sen, tamam, bir şeyler yapmaya çalışıyorsun ama senin karşında Irak yok, Suriye yok, işte oradaki diğer ülkeler yok, Türkiye var" anlamında. "Makul ol" dedi."
"TRUMP'IN ERDOĞAN İLE ÇOK YAKIN İLİŞKİLERİ VAR"
Gökçe, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesini hatırlatarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin "Makul ol" çıkışını hatırlatırken, ABD'nin Türkiye ile iyiye giden ilişkilerinin özellikle derin devlet ve İsrail lobileri tarafından bozulmasının istendiğini belirtti:
"Amerika'daki bütün askeri kaynaklar da bunu söylüyorlar aslında. Yani Türkiye bir şeye benzemez diye çok ciddi endişe ediyorlar bundan Amerika'da. Şimdi hem onu yapıyorlar, söylüyorlar, dikkat ediyorlar, hem de Trump'ın şahsının dışında, yönetiminin dışında, bazı Amerika'daki gruplar... İşte kimi müessesenizam diyor, kimi derin devlet diyor... İsrail'le aynı politikayı izlemeye çalışıyorlar. O da çok ilginç. Yani diğer taraf, Trump Sayın Cumhurbaşkanı'yla çok yakın ilişkileri var, Türkiye'nin politikalarını destekliyor, bölgede özellikle Suriye'de ve Irak'ta Türkiye'yle hareket etmek istiyor, Türkiye'nin buradaki gücünü görüyor ama diğer tarafta İsrail politikalarını destekleyen grup var. Onlar da Netanyahu'yu destekliyor, lobi faaliyeti yaparak etkili olmaya çalışıyorlar Trump üzerinde.",
"İSRAİL'İN SURİYE'DE SDG ÜZERİNDEN HAREKET ETMESİ ÇOK TEHLİKELİ"
Ali Fuat Gökçe, terör devletinin Suriye'nin güneyindeki Golan Tepeleri'nde askeri bölgeye giderek yaptığı provokasyona dikkat çekerek, İsrail'in Suriye'de iç karışıklığı sürdürmek istediğini Dürzi topluluğunu ve terör örgütü SDG'yi kullandığının altını çizdi:
"Normalde anlaşmasına katılmadı ama Suudi Arabistan ama sesi de çıkmıyor. Şimdi Netanyahu Suriye'ye girmek istedi, Suriye'de provokasyon yapmak istedi, Türkiye engel oldu. Türk istihbaratı, Türk askeri, Türk siyaseti orada engel olmaya kalktı, engel oldu daha doğrusu ve onlar başaramadı. Bakın, bu çok önemli. Bu yılın Şubat ayında ilk provokasyonunu yaptı. Dürzi bölgesinde yaptı, Nusayri bölgesinde yaptı. İşte SDG üzerine yaptı, hala daha SDG üzerinde çalışıyor ama Dürzi bölgesi şu anda sessizliğe büründü. Nusayri bölgesi keza aynı. Orada başaramadı ama yine de potansiyeli duruyor, kaşıyabilir ama SDG üzerinden hareket etmek istiyor, o çok tehlikeli."
"İSRAİL TÜRKİYE'NİN GÜÇLENMESİNİ KENDİNE TEHDİT OLARAK GÖRÜYOR"
Netanyahu'nun Türkiye'ye tedarik edilecek olan F-35 savaş uçaklarına yönelik korku duyduklarını açıkça ifade eden Gökçe, Türkiye'nin tehdit unsuru olmadığını ve diplomatik kanallar üzerinde Orta Doğu'da stratejisini sürdürdüğünü belirtti:
"Özellikle F-35 konusunda çok gidiyor çünkü Türkiye'nin güçlenmesi demek, kendisinin bu bölgede, kendine göre Türkiye'yi tehdit olarak görüyor. Halbuki Türkiye tehdit değil ki kendisine. Kendisi bu bölgeye tehdit. Bakın, "Türkiye'nin güney Suriye'ye girmesini engelledik" dedi. Nasıl engelledin, ne yaptın engelledin? Türkiye seninle sıcak çatışma isterse zaten oraya girer. Türkiye olayları diplomasiyle çözmeye çalışıyor."T-4 Üssüne girmelerini engelledik hatta o havaalanını vurduk" diyor. Şimdi o havaalanında zaten Türk askeri olsa sen vuramazsın ki orayı. Vurduğun andan itibaren NATO devreye girer ve Türkiye ile savaşa girersin. O yüzden cesaret edemiyorsun"
"İSRAİL TÜRKİYE İLE OLASI BİR SAVAŞI GÖZE ALAMAZ"
Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, İsrail, Türkiye'ye savaşa girer mi? sorusunu yanıtlarken terör devletinin olası bir saldırıya cesaret edemeyeceğini ve Gazze'deki soykırım nedeniyle savaşma gücünün olmadığını vurguladı:
"Ben hep şunu söylüyorum. İsrail'in kara kuvvetleri zayıftır. Bakın bunu söyleyelim. Burada bir savaşı, kara savaşını Türkiye'yle göze alamaz. Aynısını Gazze'de gördük. Gazze dümdüz bir toprak, dümdüz bir arazi, çok küçük bir arazi. Sen orada halen daha kontrol edemedin. Edebilseydin eğer oradaki rehinelerini kurtarırdın. Gazze'yi kontrol edemedin, Yaktın yıktın ama edemedin. Şimdi Hizbullah'a karşı bir başarısı var mı? Bana göre yok. Neden? 2 kilometre ilerleyemedin sen. Hizbullah'ın tamam, liderlerini öldürdün, hepsine teknolojik saldırı yaptın, siber saldırı yaptın, öldürdün ama yok. Sen peki Hizbullah'a ve Hamas'a karşı başarısız bir İsrail ordusu Türkiye'ye karşı nasıl savaşacak? Bu soru işareti. Cevabı belli zaten. " ifadelerini kullandı.
