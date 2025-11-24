Türkiye’ye F-35 tedariki İsrail’i panikletti! Netanyahu’nun asıl korkusu ne?

A Haber - Ekran Görüntüsü

"TRUMP'IN ERDOĞAN İLE ÇOK YAKIN İLİŞKİLERİ VAR"

Gökçe, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesini hatırlatarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin "Makul ol" çıkışını hatırlatırken, ABD'nin Türkiye ile iyiye giden ilişkilerinin özellikle derin devlet ve İsrail lobileri tarafından bozulmasının istendiğini belirtti:

"Amerika'daki bütün askeri kaynaklar da bunu söylüyorlar aslında. Yani Türkiye bir şeye benzemez diye çok ciddi endişe ediyorlar bundan Amerika'da. Şimdi hem onu yapıyorlar, söylüyorlar, dikkat ediyorlar, hem de Trump'ın şahsının dışında, yönetiminin dışında, bazı Amerika'daki gruplar... İşte kimi müessesenizam diyor, kimi derin devlet diyor... İsrail'le aynı politikayı izlemeye çalışıyorlar. O da çok ilginç. Yani diğer taraf, Trump Sayın Cumhurbaşkanı'yla çok yakın ilişkileri var, Türkiye'nin politikalarını destekliyor, bölgede özellikle Suriye'de ve Irak'ta Türkiye'yle hareket etmek istiyor, Türkiye'nin buradaki gücünü görüyor ama diğer tarafta İsrail politikalarını destekleyen grup var. Onlar da Netanyahu'yu destekliyor, lobi faaliyeti yaparak etkili olmaya çalışıyorlar Trump üzerinde.",

"İSRAİL'İN SURİYE'DE SDG ÜZERİNDEN HAREKET ETMESİ ÇOK TEHLİKELİ"

Ali Fuat Gökçe, terör devletinin Suriye'nin güneyindeki Golan Tepeleri'nde askeri bölgeye giderek yaptığı provokasyona dikkat çekerek, İsrail'in Suriye'de iç karışıklığı sürdürmek istediğini Dürzi topluluğunu ve terör örgütü SDG'yi kullandığının altını çizdi:

"Normalde anlaşmasına katılmadı ama Suudi Arabistan ama sesi de çıkmıyor. Şimdi Netanyahu Suriye'ye girmek istedi, Suriye'de provokasyon yapmak istedi, Türkiye engel oldu. Türk istihbaratı, Türk askeri, Türk siyaseti orada engel olmaya kalktı, engel oldu daha doğrusu ve onlar başaramadı. Bakın, bu çok önemli. Bu yılın Şubat ayında ilk provokasyonunu yaptı. Dürzi bölgesinde yaptı, Nusayri bölgesinde yaptı. İşte SDG üzerine yaptı, hala daha SDG üzerinde çalışıyor ama Dürzi bölgesi şu anda sessizliğe büründü. Nusayri bölgesi keza aynı. Orada başaramadı ama yine de potansiyeli duruyor, kaşıyabilir ama SDG üzerinden hareket etmek istiyor, o çok tehlikeli."