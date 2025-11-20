20 Kasım 2025, Perşembe
Haberler Dünya Haberleri Katil Bibi'de F-35 paniği! Önce korktu sonra tehdit etti: Türkiye'ye verilirse tutumlar sertleşir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 20.11.2025 22:50 Güncelleme: 20.11.2025 23:15
İşgalci İsrail'in Başbakanı Netanyahu, f-35'lerin Türkiye'ye tedariki konusunda rahatsız oldu. Netanyahu, Suudi Arabistan'a F-35 satışı konusunda ABD yönetiminden Tel Aviv'in "niteliksel avantajının" korunacağına ilişkin teminat aldığını söyledi. ABD'nin F-35 savaş uçaklarını Türkiye'ye vereceğine inanmadığını söyleyen Katil Bibi söz konusu Türkiye olduğu takdirde F-35 satışına ilişkin tutumlarını daha da sertleştireceklerini ileri sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan'a F-35 satışı konusunda ABD yönetiminden Tel Aviv'in "niteliksel avantajının" korunacağına ilişkin teminat aldığını ileri sürdü.

Başbakan Netanyahu, Abu Ali Express isimli bir Telegram kanalına verdiği röportajda, ABD yönetiminin Suudi Arabistan'a F-35 satışı başta olmak üzere bölgesel meselelere ilişkin konuştu. Netanyahu, "F-35 satışından önce bize sormadılar, ancak satış gerçekleştiğinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştüm ve emin oldum. Muhammed Bin Selman, (ABD Başkanı Donald Trump'tan) istediği her şeyi alamadı." dedi.

Suudi Arabistan'la normalleşmeye ilişkin 'temkinli bir iyimserlik' taşıdığını söyleyen Netanyahu, ancak bir Filistin devletinin kurulmasına izin vermeyeceklerini ileri sürdü. Riyad yönetiminin İsrail ile normalleşme için Filistin Devleti'nin kurulmasını şart koştuğu basına yansıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a ileride teslim edilmek üzere F-35'lerin yanı sıra 300 tankın satışını içeren anlaşmayı 19 Kasım'da onaylamıştı.

F-35'LERİN TÜRKİYE'YE TRANSFERİNDE RAHATSIZ OLDU: TUTUMLAR SERTLEŞECEK

ABD'nin F-35 savaş uçaklarını Türkiye'ye vereceğine inanmadığını da söyleyen Netanyahu, "Mevcut olsa bile bunun çok uzak bir ihtimal olduğunu biliyorum." iddiasında bulundu.

Suudi Arabistan'ın İsrail ile çatışma halinde olmadığını söyleyen Netanyahu, söz konusu Türkiye olduğu takdirde F-35 satışına ilişkin tutumlarını daha da sertleştireceklerini ileri sürdü.

Netanyahu, Suriye ile yürütülen güvenlik anlaşması müzakerelerine de değinerek, "Suriye'nin bizimle bir güvenlik anlaşmasına varma konusunda İsrail kadar, hatta belki daha da fazla çıkarı var." dedi.

