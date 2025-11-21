İsrail'i panikletecek gelişme! Suriye'de koalisyon gücünden üs hazırlığı
Katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Suriye'de işgal ettiği Golan Tepeleri'ne gitmesi bölgede gerilimi giderek tırmandırırken yaşanan gelişmeler "Yeni bir saldırı sinyali mi?" sorusunu beraberinde getirdi. A Haber'de Merve Türkay'ın sunduğu Memleket Meselesi programına katılan uzmanlar bölgedeki son durumu değerlendirerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, Trump-Şara görüşmesinin ardından İsrail'in, Suriye'deki normalleşme adımlarını engellemeye çalışarak saldırılarını artıracağını ve ABD'ye gözdağı verdiğini belirtti. Sohtaoğlu özellikle kritik bir noktaya dikkat çekerek aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Terörle Mücadele Koalisyon Gücü'nün bir üs hazırlığında olduğunu vurguladı.
Eli kanlı İsrail, Gazze başta olmak üzere Suriye ve Lübnan'da saldırılarına yeniden başlamasıyla Orta Doğu'daki gerilimi tekrar tırmandırdı. Bebek katili Netanyahu, Suriye-İsrail sınırında olan ve Birleşmiş Milletler (BM) denetiminde olmasına rağmen işgal ettiği Golan Tepeleri'ne gitmesi birçok tartışmayı beraberinde getirdi. Netanyahu'nun basına yansıyan görüntülerde ekibi ile askeri birliklere yaptığı baskın Suriye tarafından tepki gösterildi.
Suriye'nin normalleşme sürecinde İsrail'in saldırgan tutumu yeni bir saldırının sinyali mi? A Haber'de Merve Türkay'ın sunduğu Memleket Meselesi programına katılan Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu ve Gazeteci Abdulkadir Selvi Suriye'deki son gelişmelere yönelik bilinmeyenleri ilk kez açıklayarak süreci değerlendirdi.
"İSRAİL İŞGALİNİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYOR"
Gazeteci ve Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, terör devleti İsrail'in özellikle Suriye'yi 3 bölgeyi bölmek istediğini ifade ederken özellikle Golan Tepeleri'nin yakınında olan Kuneytra bölgesinin kritik bir nokta olduğunu belirtti.
"İsrail işgalinin kalıcı olabileceğine dair Washington yönetimine bir mesaj veriliyor. Çünkü burada istenen daha öncede çok spekülatif oldu ama özellikle İsrail içerisinde bir beklenti var. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle beraber baktığımız zaman özellikle Suriye'nin Kuneytra, Dera gibi neredeyse Şam'ın bütün güneyini tampon bölgeler halinde üçe bölerek İsrail'in tatmin edilmesi bekleniyor. Fakat burada özellikle dikkatinizi çekmek istediğim bölge Kuneytra bölgesi. Bu Golan Tepeleri'nin yanındaki olan bölge. Burada anladığımız kadarıyla İsrail tatmin olana kadar bu işgali devam ettirmek istiyor. Aynı zamanda Şam yönetimi de bir güvenlik anlaşmasına boyun eğdirmeye ya da razı etmeye çalışıyor."
"ŞEYH DAĞI KRİTİK BİR NOKTADA"
Sohtaoğlu, harita üzerinde İsrail'in Suriye'de işgal ettiği toprakları gösterirken, Golan Tepeleri'nde Birleşmiş Milletler'in (BM) askeri gücü olmasına rağmen katil Netanyahu'nun ve ekibinin ziyaretine dikkat çekerek yapılanların ciddi bir sorun oluşturduğunu belirtti. Orta Doğu Uzmanı ayrıca Netanyahu'nun Heder bölgesinden görüntülerinin paylaşıldığını ve o alana yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta olan Şeyh Tepeleri'nin kritik bir önemi olduğunu vurguladı.
"Burada tabii en önemli mesele belki bir anlaşma olsa dahi İsrail bir gün çekilse dahi ya da ani bir çekilme de olsa 2026 yılında burada kritik olan bir tek yer var ki o da Şeyh Dağ. Bakın bu gördüğünüz Hader bölgesi biraz önce size gösterdiğim Netanyahu'nun bulunduğu nokta. Buradan 2 km batısındaki bir askeri mevzide biraz önce gördüğünüz fotoğrafı verdi Netanyahu. Konum olarak da tam burası. Hader'in 2 km batısında. Şimdi Hader'e gelebilmesi için baktığınız zaman yaklaşık 20 ila 40 diyelim hadi. Yaklaşık 40 kilometrelik Şam'a bir uzaklıkta Hader bölgesinden fotoğraf vermesi ve burada mevcudiyetini bir tampon bölgeden size sesleniyorum cümlesiyle başlaması dikkat çekici. Burası neresi derseniz Suriye'nin işgal altındaki toprağı. Burada gördüğünüz taralı alanda aslında normalde işgal edilmiş Suriye toprakları olan Golan Tepeleri ama sözle Birleşmiş Milletler'in burada bir askeri gücü var. Normalde Birleşmiş Milletler gücü olmasa bile İsrail bu bölgeyi de işgal ederek artık Suriye toprakları içerisinde faaliyet gösteren bir hale büründü. Bu fotoğraf şu açıdan önemli. Özellikle Suriye hiçbir şekilde bir İbrahim Anlaşmaları meselesi içerisinde kendini görmüyor. Ama bu fotoğraf biraz önce de Şam resmi olarak bu işgal altındaki topraklara izinsiz gidilmesini kınadı sert bir biçimde. Birleşmiş Milletler nezdinde de girişimlerde bulunacak. Çünkü burası Suriye toprağı. Burada gördüğünüz kişiler de kabinenin aşırı sağcı kişileri ve aynı zamanda burada logolarını gördüğünüz kişiler de İsrail Özel Kuvvetlerinin askerleri. Yani burası bir İsrail toprağından ziyade bir tampon bölge. Kendi tek taraflı oluşturduğu bir tampon bölgeye alıştırmaya çalışıyor. Bu ziyaretler normal değil. Güçlü bir tepkiyle karşılaşmazsa çünkü burada İsrail'in daha önce yaptığı yerlerdeki gibi çit çekerek, güvenlik duvarı inşa ederek orada tek taraflı kendince birtakım önlemler aldığını duyuruyor ve sahada bir gerçeklik yaratıp etrafındaki ülkelerin de bunu kabul etmesini istiyor."
"RUS VE TÜRK HEYETLERİN KUNEYTRA'YA GİRDİĞİNE DAİR BİLGİLER VAR"
Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, Suriye'de İsrail'in saldırılarının yoğunlaşmasının ardından Türk ve Rus heyetlerinin Kuneytra ilinde olduğunu ifade etti.
"Daha önce Esad rejimi zamanı İsrail ile Rusya arasında bir anlaşmadan dolayı burada en az 8-9 tane, sonra İsrail'in talebiyle yaklaşık 18'e kadar çoğalan bir gözetleme noktası vardı Rusların. Esad rejimi devrilmeden bir süre önce Ruslar buradaki kontrol noktalarını, gözetleme noktalarını boşalttılar. Bu kontrol noktalarının amacı da Lübnan Hizbullah'ı başta olmak üzere diğer grupların silah kaçakçılığını İsrail lehine önlemekti. Fakat burada iki gün önce bir Rus heyeti ki benim edindiğim bilgi Türkiye'den de bir heyetin ortak bir şekilde Kuneytra'ya girdiği yönünde. Burada tabii fotoğraf ya da görsellerin ne kadar hani itinalı sızmaması için tabii çalışılsa da Kuneytra halkından ya da bölgedekilerden o konvoy siyah camlı vesaire olduğu için dikkat çekti ve görüntülendi. Basın mensupları da vardı. Ama benim edindiğim bilgi burada Rus heyetiyle beraber Türk heyetinin de, artık istihbarat ya da askeri bilemem, ama Türk ve Rus heyetinin Kuneytra bölgesine kadar gelip orada bir ne yapabiliriz diyelim hadi böyle özetleyeyim, ne yapabilirizi sahada görmüş olduğu."
"ABD'NİN SURİYE KONUSUNDA İSRAİL'E KARŞI TAVIR KOYMASI GEREKİYOR"
Gazeteci Abdulkadir Selvi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmasının İsrail'i oldukça rahatsız ettiğini ve bu sebeple katil Netanyahu'nun ABD'ye rağmen özellikle Golan Tepeleri'nde işgalinin sürdüreceğini belirtti. Selvi ayrıca Netanyahu'nun saldırılarının ABD'ye karşı bir gövde gösterisi olduğunu ve Trump'ın herhangi bir tavır göstermesi gerektiğini ifade etti.
"Ahmed Eş-Şara Beyaz Saray'da kabul edildi, Suriye üzerindeki yaptırımlar kaldırıldı, Ahmed Eş-Şara'nın başına konulan 10 milyon dolarlık ödül kaldırıldı ve Suriye'nin normalleşmesi yönünde çok ciddi bir adım atıldı. Burada bunun üzerine bundan en çok kim rahatsız oldu? İsrail rahatsız oldu ve katil Netanyahu rahatsız oldu. Netanyahu'nun bu işgal ettiği topraklara gelmesi tabii ki katil cinayet mahalline döndü de denilebilir ama Amerika'ya da bir mesaj. Diyor ki: "Sen ne kadar Ahmed Eş-Şara'yla görüşürsen görüş ey Trump, sen ne kadar Suriye'nin normalleşmesi için çaba gösterirsen göster, ben burayı işgal edeceğim ve Mete Bey'in dediği nokta çok çok önemli: Ben burada kalıcıyım" diyor. Bu bir meydan okuma. Aslında bu tavır zaten Suriye'yi vuruyor, zaten Suriye'yi işgal ediyor. Esed döneminde de vuruyordu, şimdi de vuruyor. Suriye açısından yeni bir şey değil. Yeni olan şey, Amerika'nın Suriye ile ilgili geliştirmek istediği yeni projesine karşı burada bir dayatma söz konusu. Diyor ki: "Ben işgalimi genişleteceğim ve ben burada kalıcıyım." Amerika'nın buna bir tavır göstermesi lazım. Hatırlarsanız Amerika Katar'ı vurduğunda o zaman ne yaptı Trump? İşte Katar devlet başkanıyla Netanyahu yanından Katar emrini arattı, özür diletti. Neydi orada? Çünkü Katar'ın tüm güvenlik sistemlerine Amerika, biraz önce konuştuğumuz gibi Suudi Arabistan'da olduğu gibi garanti vermişti. Ama Amerika'nın bir garantisinin işe yaramadığını, o garantiyi hiçe saydığını Netanyahu ortaya koymuştu. Fakat Trump bunu unutmadı ve arattı özür diletti. Şimdi burada da bu tavır Suriye'ye karşı değil, elbette ki Suriye'ye de karşı da, bölgeye karşı da, ama özellikle Trump'ın geliştirmek istediği politikalara karşı bir meydan okuma. Trump'ın bu konuda, Amerika'nın bu konuda bir tavır koyması gerekiyor. Yoksa bu "Ben işgali kalıcı hale getireceğim" demektir. Amerika sessiz kalırsa Netanyahu bu tür ziyaretlerini artırır."
"TERÖRLE MÜCADELE KOALİSYON GÜCÜ BİR HAVA ÜSSÜ OLUŞTURABİLİR"
Mete Sohtaoğlu açıklamalarının devamında Suriye'nin terörle mücadele koalisyon gücünün olduğunu ve Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke tarafından bu gücün Palmira bölgesine asker göndererek bir üs oluşturulabileceğini belirtti. Sohtaoğlu özellikle Palmira bölgesinin bir çöl alanı olduğunu ve bu sebeple muhtemel bir hava üssünün hazırlığı yapıldığına dikkat çekti.
"Burada unutmamamız gereken bir mesele, Türkiye'nin Irak'la, Ürdün'le beraber Suriye toprakları içerisinde Şam yönetimiyle beraber bir terörle mücadele koalisyon gücü oluşturduğunu bir hatırlatmak isterim. Ve Suriye'nin de IŞİD'le mücadele koalisyon gücüne katıldığını alt alta koyduğumuz zaman şimdi bu askeri güçlerin ya da komuta kademesinin Suriye'de bir ya da iki tane üsse ihtiyacı olacak. Sizi aylar öncesine götüreyim. Bir Palmira ismi geçiyordu, başka yerlerde, Şam kırsalında bazı hava üslerinin ismi geçiyordu. Ben şu kadarını söyleyeyim. Bu bazı yerlerin tekrar önümüzdeki haftalarda bizim medyamızın da önüne gelmesi ve tekrar tartışılmaya başlanması olası. Çünkü burada bu mekanizmalar bir askeri gücün konuşlanması için bazı yerlere sevkiyatlar yapmaya başlayacak. Benim iki gün önceki bu Türk ve Rus heyetleri Kuneytra'da bir gezide bulundu, ziyarette bulundular iddiamın diyeyim hadi ya da haberimin, bilgimin paylaşmamın sebebi İsrail'i burada rahatsız edebilecek, askeri anlamda, siyasi ve diplomatik anlamda tamamen bir işgalci güç konumuna sokabilecek askeri ve diplomatik bazı hazırlıkların ben yapıldığını anlıyorum. Yani burada ABD'yi olumlamak anlamında söylemiyorum lakin sahada bir gerçeklik var. İstikrara kavuşması gereken bir Suriye meselesi olduğu için Netanyahu yönetimindeki İsrail hükümeti bir gece ansızın Palmira taraflarında, bir Tenef üssünde ya da bir başka yerde, Şam kırsalında hiç ummadığı bir yerde bir bakarsınız ki Suriye terörle mücadele koalisyon güçlerinin asker göndermeye başladığı haberlerini alabilir. Ya da Suriye IŞİD'le mücadele koalisyon gücü kapsamında Palmira'da Türkiye, Amerika, Suriye ile ortak bir artık ne üssü olacaksa hava gücü muhtemelen olacak Palmira çöl tarafı çünkü, orada böyle bir üsle karşılaşabilir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan "Kanun-ı Esasi" hangi padişah döneminde ilan edilmiştir?
- Network filminde Oscar kazanan Beatrice Straight filmde kaç dakika görünmüştür?
- Türkçeye Fransızcadan geçen "gladyatör" kelimesinin Latincedeki anlamı hangisidir?
- Ay'a en son ayak basıldığından bu yana yaklaşık kaç yıl geçmiştir?
- Okçulukta okçunun hedefe uzaklığı kaç metredir?
- Ekim 2025'te Veli Efendi Hipodromu'nda 15 tay arasından rekor fiyatla satılan tayın fiyatı hangisi olmuştur?
- Sakatlanma korkusu bitiyor! Koşarken gözden kaçırdığınız o detay
- Bilimin yeni gözdesi! Damarları temizleyen o baharatın gizli gücü açıklandı
- Cuma namazı vakitleri: 21 Kasım Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir…
- Yıllardır çöpe atıyorduk! En önemsiz sandığımız yeri meğer doğal kolajen bombasıymış
- Play-off yarı final maçı: Türkiye-Romanya maçı ne zaman, nerede oynanacak?
- 2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman, nerede oynanacak?