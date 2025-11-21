İsrail’i panikletecek gelişme! Suriye’de koalisyon gücünden üs hazırlığı

Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü

"ŞEYH DAĞI KRİTİK BİR NOKTADA"

Sohtaoğlu, harita üzerinde İsrail'in Suriye'de işgal ettiği toprakları gösterirken, Golan Tepeleri'nde Birleşmiş Milletler'in (BM) askeri gücü olmasına rağmen katil Netanyahu'nun ve ekibinin ziyaretine dikkat çekerek yapılanların ciddi bir sorun oluşturduğunu belirtti. Orta Doğu Uzmanı ayrıca Netanyahu'nun Heder bölgesinden görüntülerinin paylaşıldığını ve o alana yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta olan Şeyh Tepeleri'nin kritik bir önemi olduğunu vurguladı.

"Burada tabii en önemli mesele belki bir anlaşma olsa dahi İsrail bir gün çekilse dahi ya da ani bir çekilme de olsa 2026 yılında burada kritik olan bir tek yer var ki o da Şeyh Dağ. Bakın bu gördüğünüz Hader bölgesi biraz önce size gösterdiğim Netanyahu'nun bulunduğu nokta. Buradan 2 km batısındaki bir askeri mevzide biraz önce gördüğünüz fotoğrafı verdi Netanyahu. Konum olarak da tam burası. Hader'in 2 km batısında. Şimdi Hader'e gelebilmesi için baktığınız zaman yaklaşık 20 ila 40 diyelim hadi. Yaklaşık 40 kilometrelik Şam'a bir uzaklıkta Hader bölgesinden fotoğraf vermesi ve burada mevcudiyetini bir tampon bölgeden size sesleniyorum cümlesiyle başlaması dikkat çekici. Burası neresi derseniz Suriye'nin işgal altındaki toprağı. Burada gördüğünüz taralı alanda aslında normalde işgal edilmiş Suriye toprakları olan Golan Tepeleri ama sözle Birleşmiş Milletler'in burada bir askeri gücü var. Normalde Birleşmiş Milletler gücü olmasa bile İsrail bu bölgeyi de işgal ederek artık Suriye toprakları içerisinde faaliyet gösteren bir hale büründü. Bu fotoğraf şu açıdan önemli. Özellikle Suriye hiçbir şekilde bir İbrahim Anlaşmaları meselesi içerisinde kendini görmüyor. Ama bu fotoğraf biraz önce de Şam resmi olarak bu işgal altındaki topraklara izinsiz gidilmesini kınadı sert bir biçimde. Birleşmiş Milletler nezdinde de girişimlerde bulunacak. Çünkü burası Suriye toprağı. Burada gördüğünüz kişiler de kabinenin aşırı sağcı kişileri ve aynı zamanda burada logolarını gördüğünüz kişiler de İsrail Özel Kuvvetlerinin askerleri. Yani burası bir İsrail toprağından ziyade bir tampon bölge. Kendi tek taraflı oluşturduğu bir tampon bölgeye alıştırmaya çalışıyor. Bu ziyaretler normal değil. Güçlü bir tepkiyle karşılaşmazsa çünkü burada İsrail'in daha önce yaptığı yerlerdeki gibi çit çekerek, güvenlik duvarı inşa ederek orada tek taraflı kendince birtakım önlemler aldığını duyuruyor ve sahada bir gerçeklik yaratıp etrafındaki ülkelerin de bunu kabul etmesini istiyor."