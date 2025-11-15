Otopsi raporu anne ve çocukların ölümü için ne diyor?

Sokak lezzeti kâbusa döndü… Yemekten zehirlenen iki kardeşin ardından anne de hayatını kaybetti. Baba entübe edildi. İşletme mühürlendi, 4 kişi gözaltına alındı. Peki ön otopsi raporunda hangi çarpıcı bulgular yer aldı? A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, Dahiliye Uzmanı Dr. Ali Vardar ile kritik detayları konuştu.

