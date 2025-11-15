15 Kasım 2025, Cumartesi

Haberler Gündem Videoları Otopsi raporu anne ve çocukların ölümü için ne diyor?
Otopsi raporu anne ve çocukların ölümü için ne diyor?

Otopsi raporu anne ve çocukların ölümü için ne diyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.11.2025 11:35
Sokak lezzeti kâbusa döndü… Yemekten zehirlenen iki kardeşin ardından anne de hayatını kaybetti. Baba entübe edildi. İşletme mühürlendi, 4 kişi gözaltına alındı. Peki ön otopsi raporunda hangi çarpıcı bulgular yer aldı? A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, Dahiliye Uzmanı Dr. Ali Vardar ile kritik detayları konuştu.
