15 Kasım 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Otopsi raporu anne ve çocukların ölümü için ne diyor?
Sokak lezzeti kâbusa döndü… Yemekten zehirlenen iki kardeşin ardından anne de hayatını kaybetti. Baba entübe edildi. İşletme mühürlendi, 4 kişi gözaltına alındı. Peki ön otopsi raporunda hangi çarpıcı bulgular yer aldı? A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, Dahiliye Uzmanı Dr. Ali Vardar ile kritik detayları konuştu.