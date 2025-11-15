15 Kasım 2025, Cumartesi
Altın için rekor tahmin! İslam Memiş: Gram altın 8 binleri görecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.11.2025 13:06 Güncelleme: 15.11.2025 13:19
A Haber muhabiri Meral Dağlılar'ın sorularını cevaplayan finans analisti İslam Memiş, altında yaşanan düşüşlerin geçici olduğunu belirterek orta ve uzun vade için çarpıcı bir tahmin yaptı. 2026 yılını işaret eden Memiş, gram altının 8 bin liralı rakamları görebileceğini söyledi.

ALTINDAKİ DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Finans analisti İslam Memiş, altında yaşanan dalgalanmaları A Haber canlı yayınında değerlendirerek çarpıcı tahminlerde bulundu. Altının bir günde 113 TL'lik düşüş yaşamasının ardından konuşan İslam Memiş, bu düşüşlerin yıl sonuna kadar özellikle altın alacaklar, düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar için bir "alım fırsatı" olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

PİYASALARDAKİ SON DURUM VE DÜŞÜŞÜN NEDENİ

Geçtiğimiz haftalarda ons altının 4 bin 243 dolar gram altının ise 5 bin 970 TL seviyelerine kadar yükseldiğini hatırlatan Memiş, düşüşün sebebini Amerika'daki borsaların sert geri çekilmesiyle başlayan teminat tamamlama çağrılarına bağladı. Bu süreçte yatırımcıların altın satarak pozisyonlarını kapattığını ve bunun da fiyatlarda gerilemeye yol açtığını ifade etti.

Sonuç olarak gram altının 200 TL, ons altının ise 200 dolardan fazla değer kaybettiğini söyleyen Memiş, anlık olarak fiziki altında Kapalıçarşı fiyatının 5 bin 788 TL, ons altının ise 4 bin 85 dolar seviyesinde olduğunu aktardı.

KISA VE UZUN VADELİ BEKLENTİLER

Önümüzdeki hafta için çok sert düşüşler beklemediğini, hafif kâr satışları görülebileceğini ifade eden Memiş, ons altında 4 bin dolar seviyesinin kritik destek olduğunu ve bu seviyenin altındaki sarkmaların takip edileceğini belirtti. Gram altın için ise kısa vadede 5 bin 650-5 bin 950 TL bandının izlenmeye devam ettiğini söyledi.

2026 İÇİN REKOR TAHMİN

Uzun vadeli görünümde ise yükseliş beklentisini koruduğunu vurgulayan analist, 2026 yılı için tahminlerini paylaştı. Merkez bankalarının talepleri, küresel ekonomideki belirsizlikler ve jeopolitik gerilimler gibi faktörlerin altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini belirten Memiş, 2026 yılında ons altın için 4 bin 800-4 bin 888 dolar seviyelerini, gram altın için ise 8 binli rakamları beklediklerini dile getirdi.

YATIRIMCILAR NE YAPMALI?

İslam Memiş, "Elinde altın bulunduran ve nakit ihtiyacı olmayan yatırımcı beklemeye devam etmeli. Ancak nakde ihtiyacı olanlar ve altın almayı düşünenler, yıl sonuna kadar yaşanabilecek düşüşleri bir fırsat olarak değerlendirmeli." dedi.

Memiş, kısa vadede düşüşlerin, orta ve uzun vadede ise yükselişlerin devamını beklediklerini sözlerine ekledi.

