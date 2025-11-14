Gazze’de kış yaklaşıyor acı derinleşiyor: Böyle yaşamak mı olur?

Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'de başlattığı saldırılar nedeniyle on binlerce kişi hayatını kaybetti, yüz binlerce insan yaralandı ve milyonlarca sivil yerinden edildi. Yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen bölgedeki bombardıman sürerken, yaklaşan kış Gazze'deki insani krizi daha da derinleştiriyor.

Yerle bir edilen kentte on binlerce Filistinli, kumaş ve naylondan yaptıkları geçici çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Geceleri yağmur sularıyla uyanan aileler, soğuk hava ve ağır yaşam koşullarıyla baş etmeye çalışıyor.