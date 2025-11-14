Gazze’de kış yaklaşıyor acı derinleşiyor: Böyle yaşamak mı olur?
Katil İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze’de başlattığı, on binlerce insanın hayatını kaybettiği, yüz binlerce kişinin yaralandığı ve milyonlarca sivilin zorla yerinden edildiği saldırılar, yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen sürmeye devam ediyor. Terör devletinin aralıksız saldırıları sonucu Gazze’de kış kapıya dayanırken, bölgedeki yaşam koşulları her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Bölgede yaşamını sürdürmeye çalışan Filistinliler, yaşadıkları insanlık dışı koşullara dikkat çekerek, “Çocuklarımıza yemek alamıyoruz, kıyafet alamıyoruz. Böyle yaşamak mı olur?” diyerek yardım çağrısında bulunuyor.
Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'de başlattığı saldırılar nedeniyle on binlerce kişi hayatını kaybetti, yüz binlerce insan yaralandı ve milyonlarca sivil yerinden edildi. Yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen bölgedeki bombardıman sürerken, yaklaşan kış Gazze'deki insani krizi daha da derinleştiriyor.
Yerle bir edilen kentte on binlerce Filistinli, kumaş ve naylondan yaptıkları geçici çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Geceleri yağmur sularıyla uyanan aileler, soğuk hava ve ağır yaşam koşullarıyla baş etmeye çalışıyor.
GAZZE'DE HAYATTA KALMA SAVAŞI: ÇADIRLAR SU ALTINDA, AÇLIK KAPIDA
Bölgede yaşayan Filistinli bir baba, "Kumaş ve naylondan bir çadırımız var. Üzerine biraz çiğ düşse bile ıslanıyoruz. Kış gelince ne olacağını siz düşünün. Çadırda kalmışsın, dışarıda kalmışsın fark etmiyor. Bütün gece üzerimize su yağıyor, yataklarımız sırılsıklam." sözleriyle acı tabloyu gözler önüne serdi.
Masum Filistinliler, su basmış çadırlara, yıkık dökük barınaklara ve insanlık dışı koşullara mahkûm edilmiş durumda. Aileler, enkazın ortasında ıslak yatakların üzerinde hayata tutunmaya çalışıyor. Kış yaklaşırken acı daha da derinleşiyor.
Bir tabak sıcak yemek artık bir lüks haline geldi. Gazzeliler, hayır kuruluşlarının dağıttığı sıcak yemeğe ulaşabilmek için uzun kuyruklarda bekliyor. Kadınlar ve çocuklar, bir tas çorba ya da bir kap pilav alabilmek için adeta mücadele veriyor.
"BÖYLE YAŞAMAK MI OLUR?"
Katil İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürdüğünü vurgulayan Filistinli bir kişi, "Çektiğimiz sıkıntılar bir nebze bile hafiflemedi. Koskoca adamlarız ama çocuklarımıza ne yemek alabiliyoruz ne kıyafet. Böyle yaşamak mı olur?" diyerek yaşanan dramı anlattı.
Gazze'nin güneyinde de manzara farklı değil. Han Yunus'ta derme çatma çadırlarda yaşamaya çalışan siviller, yaklaşan kışa karşı direniyor. Yerinden edilmiş Filistinliler, yakıt yokluğu, soğuk ve açlıkla her gün yeni bir mücadele veriyor.
Yağmur yağsa çadırlarını su basacak, deniz kabarsa geriye ne varsa sürükleyip götürecek…
