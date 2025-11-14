Gazze’de kış yaklaşıyor acı derinleşiyor: Böyle yaşamak mı olur?

14 Kasım 2025, Cuma
Giriş: 14.11.2025 20:00 Güncelleme: 14.11.2025 20:26
Katil İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze’de başlattığı, on binlerce insanın hayatını kaybettiği, yüz binlerce kişinin yaralandığı ve milyonlarca sivilin zorla yerinden edildiği saldırılar, yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen sürmeye devam ediyor. Terör devletinin aralıksız saldırıları sonucu Gazze’de kış kapıya dayanırken, bölgedeki yaşam koşulları her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Bölgede yaşamını sürdürmeye çalışan Filistinliler, yaşadıkları insanlık dışı koşullara dikkat çekerek, “Çocuklarımıza yemek alamıyoruz, kıyafet alamıyoruz. Böyle yaşamak mı olur?” diyerek yardım çağrısında bulunuyor.

GAZZE'DE KIŞ YAKLAŞIYOR ACI DERİNLEŞİYOR

Yerle bir edilen kentte on binlerce Filistinli, kumaş ve naylondan yaptıkları geçici çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Geceleri yağmur sularıyla uyanan aileler, soğuk hava ve ağır yaşam koşullarıyla baş etmeye çalışıyor.

Derme çatma çadırlarda yaşamaya çalışan yüz binlerce Filistinli, yağmur, soğuk ve açlıkla mücadele ediyor (Ahaber.com.tr - Ekran görüntüsü)Derme çatma çadırlarda yaşamaya çalışan yüz binlerce Filistinli, yağmur, soğuk ve açlıkla mücadele ediyor (Ahaber.com.tr - Ekran görüntüsü)

GAZZE'DE HAYATTA KALMA SAVAŞI: ÇADIRLAR SU ALTINDA, AÇLIK KAPIDA

Bölgede yaşayan Filistinli bir baba, "Kumaş ve naylondan bir çadırımız var. Üzerine biraz çiğ düşse bile ıslanıyoruz. Kış gelince ne olacağını siz düşünün. Çadırda kalmışsın, dışarıda kalmışsın fark etmiyor. Bütün gece üzerimize su yağıyor, yataklarımız sırılsıklam." sözleriyle acı tabloyu gözler önüne serdi.

Masum Filistinliler, su basmış çadırlara, yıkık dökük barınaklara ve insanlık dışı koşullara mahkûm edilmiş durumda. Aileler, enkazın ortasında ıslak yatakların üzerinde hayata tutunmaya çalışıyor. Kış yaklaşırken acı daha da derinleşiyor.

Bir tabak sıcak yemek artık bir lüks haline geldi. Gazzeliler, hayır kuruluşlarının dağıttığı sıcak yemeğe ulaşabilmek için uzun kuyruklarda bekliyor. Kadınlar ve çocuklar, bir tas çorba ya da bir kap pilav alabilmek için adeta mücadele veriyor.

Bölgede yaşayan Filistinli bir baba, “Çocuklarımıza ne yemek alabiliyoruz ne kıyafet. Böyle yaşamak mı olur?” diyerek bölgede yaşanan dramı anlattı (Ahaber.com.tr - Ekran görüntüsü)Bölgede yaşayan Filistinli bir baba, “Çocuklarımıza ne yemek alabiliyoruz ne kıyafet. Böyle yaşamak mı olur?” diyerek bölgede yaşanan dramı anlattı (Ahaber.com.tr - Ekran görüntüsü)

"BÖYLE YAŞAMAK MI OLUR?"

Katil İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürdüğünü vurgulayan Filistinli bir kişi, "Çektiğimiz sıkıntılar bir nebze bile hafiflemedi. Koskoca adamlarız ama çocuklarımıza ne yemek alabiliyoruz ne kıyafet. Böyle yaşamak mı olur?" diyerek yaşanan dramı anlattı.

Gazze'nin güneyinde de manzara farklı değil. Han Yunus'ta derme çatma çadırlarda yaşamaya çalışan siviller, yaklaşan kışa karşı direniyor. Yerinden edilmiş Filistinliler, yakıt yokluğu, soğuk ve açlıkla her gün yeni bir mücadele veriyor.

Bölge halkının yaşamak zorunda kaldığı derme çatma çadırlar su alarak yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor. (Ahaber.com.tr – Ekran görüntüsü)Bölge halkının yaşamak zorunda kaldığı derme çatma çadırlar su alarak yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor. (Ahaber.com.tr – Ekran görüntüsü)

Yağmur yağsa çadırlarını su basacak, deniz kabarsa geriye ne varsa sürükleyip götürecek…

Bölge halkı, yardım kuruluşlarının dağıttığı yemeklerle hayatta kalmaya çalışıyor (Ahaber.com.tr - Ekran görüntüsü)Bölge halkı, yardım kuruluşlarının dağıttığı yemeklerle hayatta kalmaya çalışıyor (Ahaber.com.tr - Ekran görüntüsü)

Küçük bir dalga ya da hafif bir fırtına bile hayatlarını altüst edebilecek güçte. Gazze'de kış yaklaşırken endişe büyüyor; havalar soğumadan umutlar soğuyor.

