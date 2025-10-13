İsrail medyasında Türkiye depremi: Yeni düzenin başaktörü! Uzman isimden çarpıcı yorum: Türkiye'nin Türkiye'den büyük olan etkisi ortaya çıktı
Gazze'de ateşkes sağlanmasının ardından İsrail basınından Türkiye'nin süreçteki etkisi ele alınarak çarpıcı birçok yazı kaleme alındı. İsrail'e ait Maariv, Hayom, Ynet, Eilam, Mako gibi gazeteler Türkiye'nin Gazze'deki müzakere ve ateşkes sürecindeki etkisine vurgu yaparak "Türkiye, Orta Doğu'da bölgesel güç, Ateşkesin gerçek kazananı, Yeni düzenin başaktörü ve mimarı" gibi birçok ifadeye yer verdi. Ele alan haberlerde İsrail'in yeni gerçeklerle yüzleşmek zorunda kaldığı belirtilirken A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan uzman isimler İsrail medyasında yer alan haberleri değerlendirdi. Gazeteci Kurtuluş Tayiz, Başkan Erdoğan'ın Gazze'de ateşkes sağlanması sürecinde ciddi çabalarının olduğuna dikkat çekerken "ABD artık Türkiye'yi bölgesel bir güç olarak görüyor ve ilişkilerini ona göre kuruyor. İsrail bunun farkında değil. Türkiye, Gazze'nin oluşumunda ve geleceğinde söz sahibi oldu." dedi. Toplum ve sosyoloji dünya çapında İsrail'in gerçek yüzünü ve Türkiye'nin Türkiye'den büyük olan etkisini gördü. Türkiye'nin Çin'e kadar uzanan etkisi ve muhattabı var." ifadelerini kullandı.
Gazze'de ateşkesin sağlanmasının ardından bugün Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde Liderler Zirvesi gerçekleşecek. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve ABD Başkanı Trump'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek zirveye Başkan Recep Tayyip Erdoğan katılacak. 20 ülkenin liderlerinin ya da Dışişleri Bakanları'nın katılması beklenirken İsrail'de ise ateşkes sonrası Türkiye'nin barış sürecindeki etkisi gündem oldu. İsrail'e ait bazı medyalar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye' nin barış sürecinin merkezinde bulunduğunu belirtirken Mısır'dan daha etkili olduğuna dikkat çekti. Öte yandan yer alan haberlerde ateşkesin gerçek kazananın Türkiye olduğu vurgulanırken İsrail'in yeni gerçeklerle yüzleşmek zorunda olduğu yazıldı. A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan uzman isimler, İsrail medyasında yer alan haberleri değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu.
"GAZZE ZİRVESİ TARİHİ BİR GÖRÜŞME"
Gazeteci Kurtuluş Tayiz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'de ateşkes sağlanmasında ciddi katkılarının olduğunu hatırlatarak, Hamas'ın elindeki esirlerin birimlerine ulaşamadığı süreçte MİT'in devreye girerek önemli bir bilgiye imza attığını belirtti. Tayiz; "Trump dedi ki: "Bu işi Türkiye ve Erdoğan olmadan asla çözebilme ihtimalimiz yok." Sayın Cumhurbaşkanı da daha sonra bunu kendisi açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti devleti araya girdi. O masaya gitti. Sayın Cumhurbaşkanı'nın temsilcisi olarak İbrahim Kalın o masaya gitti. Mesela öyle detaylar var ki, ya Hamas'ın rehineleri tuttuğu birimlere kimse ulaşamıyor. Hamas'ın kendisi bile ulaşamıyor. Bakın, Hamas'ın kendisi Gazze'deki rehin tutulan, rehin tutan birimlerine ulaşamıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı buna ulaştı.
Tayiz sözlerinin devamında dünya liderlerinin Mısır'daki Liderler Zirvesi'ne katılacak olmasıyla bu toplantının tarihi bir önem taşıdığını vurgulayarak; "Türkiye'nin Gazze'de ateşkesin sağlanması, birinci adımın sağlanmasında bir başarı ihtimali doğdu. Trump'ın ve Sisi'nin eş başkanlığında ve onların davetine icabetle Sayın Cumhurbaşkanı Mısır'a gidiyor. Amaç ne? Gazze'deki hem bu ateşkesi pekiştirmek hem de bu Gazze'deki savaşı sonuçlandırabilmek için bölgesel güveni, istikrarı ve önlemleri bu devletler görüşecek. Ama çok büyük bir çıkarma, çok tarihi bir görüşme. Bakın, İngiltere, Fransa, İtalya, ABD , Türkiye, bölge devletleri, Körfez ülkeleri, herkes buraya geliyor. Böyle bir tarihi zirve var mı? Hatırlıyor muyuz son 10 yılda, 20 yılda, 30 yılda böyle bir, yani o klasik NATO buluşmalarının, BM buluşmalarının dışında?
"DÜNYA DEVLETLERİN GAZZE İÇİN GÖRÜŞMESİ İSRAİL İÇİN BİR HEZİMET"
Kurtuluş Tayiz, İsrail medyasında Gazze'de ateşkesin sağlanmasının ardından Türkiye'nin bölgesel güç unsuru olduğunu haberlerinin yer aldığını ifade ederken "İsrail için hezimet olduğu kesin. Bu kadar dünya devleti lideri gelmeden önce Filistin Devleti'ni tanıdıklarını açıkladıktan sonra toplantıya geliyorlar. Filistin Devleti'nin yolunu açan zirve olacak bu. Ama şunu da söyleyelim: Soykırımın durdurulması, Gazze'nin geri alınması, İsrail'in bu Gazze ile ilgili hedeflerine ulaşamaması, bunu anlaşmayla da teyit etmesi, imza altına alması çok büyük bir başarı. İsrail'e karşı çok büyük bir başarı. İsrail'in Maarif, Hayom ve birkaç tane medyası: "Türkiye'yi biz dışlamıştık, fakat şu an Türkiye Gazze'de de söz sahibi oldu. Mısır'ı da geçti, diğer söz sahibi olan Körfez ülkelerini de geçti. Gazze'de ve Gazze'nin siyasi geleceğinde Türkiye, Erdoğan rol sahibi oldu." diyor. ABD Türkiye'yi bölgesel merkezi bir güç olarak bakıyor artık. İsrail'in yüzleşeceği gerçek ABD ve Türkiye arasında ilişkiler değişti. ABD artık Türkiye'yi bölgesel bir güç olarak görüyor ve ilişkilerini ona göre kuruyor. İsrail bunun farkında değil. Türkiye, Gazze'nin oluşumunda ve geleceğinde söz sahibi oldu." dedi.
"TÜRKİYE'NİN DENGE UNSURU OLDUĞU ÖNE ÇIKTI"
Akademisyen Dr. Ufuk Necat Taşçı, Türkiye'nin son yıllarda dünya üzerindeki etkisine değinirken İsrail medyasında yer alan ifadelerin ise sadece Gazze meselesi üzerinden değil, geniş perspektiften bakılması gerektiğini vurgulayarak; "Türkiye nasıl bir denge unsuru bunu anlayalım. Rahmetli Alev Alatlı şöyle derdi: 'Türkiye çok büyük ülkedir, Türkiye batarsa okyanuslar taşar' diye. Gerçekten bence bunun tezahürü olan bir sahne bu. Bunu neden söylüyorum? Bakın, ABD işte Çin'e kendini hazırladı, Pasifik'e doğru çatışmanın kaydığı bir ortamda gerçekten bir birleşim noktası, yani bütün ülkelerin birleşim noktası. Şimdi Amerika diyor ki ben özellikle 2000'li yılların başından beri Afganistan, Irak, son 2 yıllık soykırım, sosyolojik olarak buradan silindim. Yani İsrail'e biraz daha koşulsuz destek verirsem ve onu dengelemezsem bana çok daha fazlasına mal olacak. Çin'e karşı kırılganlaşacağım. Çin zaten bu bölgeye girmeye çalışıyor, Ortadoğu'ya girmeye çalışıyor. Diğer taraftan bakıyorsunuz, özellikle Amerika'da yani şöyle bir durum var. Herkes Amerika'nın planı o, İsrail'in planı bu, Rusya, Çin bunu yapar. Burada bence gerçekten çok büyük bir haksızlık var, bizim içimizde Türkiye'de bile var. Ya Türkiye de plan yapar, Türkiye'nin planı da tutar. Türkiye doğru konjonktür geldiğinde herkesi masaya oturtur. Şimdi burada mesela şu masada, içinde Körfez ülkelerinin bazılarının olduğu, Müslüman ülkeler de, diğer Türkiye'ye bugüne kadar karşı olan ülkeler de ortak müşterek olarak Türkiye'ye başvuruyorlar. Neden? Daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin de içinde bulunduğu bazı ülkeler, özellikle Gazze soykırımı esnasında ortak barış gücü fikri çıktığında, Türkiye de olsun masada dendiğinde, onlar reddedip Amerika'yla bu işi nasıl çözeceklerine bakıyorlardı. On binlerce daha insan katledildi, şehit edildi ve gün sonunda hem Amerika tarafının, hem Müslüman ülkelerin, hem Doğu tarafının, herkesin ortak müşterekinin Türkiye olduğu öne çıktı." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'NİN TÜRKİYE'DEN BÜYÜK OLAN ETKİSİ ORTAYA ÇIKTI"
Akademisyen Dr. Ufuk Necat Taşçı açıklamalarının devamında Türkiye'nin Batı ve Doğu coğrafyasında büyük bir etkisi ve muhattabı olduğuna dikkat çekerek; "Toplum ve sosyoloji dünya çapında İsrail'in gerçek yüzünü ve ABD-Çin rekabetinde Türkiye'nin Türkiye'den büyük olan etkisini gördü. Balkanlarda Türkiye var, Akdeniz temel denkleminin mimarı Türkiye, Karadeniz aynı şekilde ve Malaka Boğazı'na kadar orada da bir Türkiye var. Türk Devletleri Teşkilatı Çin'e uzanana kadar o coğrafyaya uzanana kadar kendi bir etkisi ve muhattabı var. Türkiye bu saatten sonra bu geniş coğrafyada Türkiye sosyoloji ve askeri bakımdan hep bir şekilde var. " dedi.
"ARZ-I MEV'UD HİKAYESİ BİTTİ"
Askeri Stratejist Doç Dr. Kemal Olçar: "Yüz yıl önce Arap dünyası hakikaten İngilizlerle bu konuda bağımsızlık kazanmak, işte bir devlet kurmak vaatleriyle kandı. Bugün aynı senaryo geçerli. Artık kanmıyorlar. Çünkü o zamanki Osmanlı yöneticileri elbette ki bir Dünya Savaşı'nın verdiği ezikliklerle filan boğuşuyordu. Şimdi Türkiye o halde değil. Türkiye tarihteki Türk devletlerinde olmadığı kadar bölgede hakim. Onun için artık herhangi bir İngiliz'in gidip de işte bilmem Arap dünyasındaki kanaat liderlerine mektup yazması işe yaramayacak. Çok da büyük nefret yok. Osmanlı'ya karşı ayaklanmanın kutlanması falan da bitti artık. Dolayısıyla burada yeni gerçeklik dediği Canan Hanım'ın sorduğu soruda gizli. Nedir o? Bu artık teoloji çalışmıyor Yahudi topluluklarında. Dediniz ya 15 milyon, altısı dışarıda, dokuzu içeride. Bunlara bu artık mevut hikayeleri ya da Arz-ı Mev'ud, Arz-ı hakimiyet hikayeleri bitti. İkincisi, Türkiye'nin buradaki rolünü zaten Yahudi gazeteleri yazmışlar teker teker. Biz söylemiyoruz, onlar söylüyorlar. Diyorlar ki: 'Yeni gerçeklikte bu motivasyon çalışmıyor. İkincisi, biz öyle büyük toprağa erişmek için önce Türkiye'yi halletmemiz lazım.' diyor." dedi.
