İsrail medyasında Türkiye depremi: Yeni düzenin başaktörü! Uzman isimden çarpıcı yorum: Türkiye’nin Türkiye’den büyük olan etkisi ortaya çıktı

Gazze'de ateşkesin sağlanmasının ardından bugün Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde Liderler Zirvesi gerçekleşecek. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve ABD Başkanı Trump'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek zirveye Başkan Recep Tayyip Erdoğan katılacak. 20 ülkenin liderlerinin ya da Dışişleri Bakanları'nın katılması beklenirken İsrail'de ise ateşkes sonrası Türkiye'nin barış sürecindeki etkisi gündem oldu. İsrail'e ait bazı medyalar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye' nin barış sürecinin merkezinde bulunduğunu belirtirken Mısır'dan daha etkili olduğuna dikkat çekti. Öte yandan yer alan haberlerde ateşkesin gerçek kazananın Türkiye olduğu vurgulanırken İsrail'in yeni gerçeklerle yüzleşmek zorunda olduğu yazıldı. A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan uzman isimler, İsrail medyasında yer alan haberleri değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu.

"GAZZE ZİRVESİ TARİHİ BİR GÖRÜŞME"

Gazeteci Kurtuluş Tayiz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'de ateşkes sağlanmasında ciddi katkılarının olduğunu hatırlatarak, Hamas'ın elindeki esirlerin birimlerine ulaşamadığı süreçte MİT'in devreye girerek önemli bir bilgiye imza attığını belirtti. Tayiz; "Trump dedi ki: "Bu işi Türkiye ve Erdoğan olmadan asla çözebilme ihtimalimiz yok." Sayın Cumhurbaşkanı da daha sonra bunu kendisi açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti devleti araya girdi. O masaya gitti. Sayın Cumhurbaşkanı'nın temsilcisi olarak İbrahim Kalın o masaya gitti. Mesela öyle detaylar var ki, ya Hamas'ın rehineleri tuttuğu birimlere kimse ulaşamıyor. Hamas'ın kendisi bile ulaşamıyor. Bakın, Hamas'ın kendisi Gazze'deki rehin tutulan, rehin tutan birimlerine ulaşamıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı buna ulaştı.