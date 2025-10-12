14 Ekim 2025, Salı
Gazze ateşkesinde kritik aşama! Canlı esirlerin takası tamamlandı

CANLI ANLATIM DÜNYA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.10.2025 15:11 Güncelleme: 14.10.2025 09:28
Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının ardından dün bölgede geniş çaplı bir esir takası yapıldı. Hamas 20 siyonisti serbest bırakırken 2 bine yakın Filistinli siyonist zulmünden kurtuldu. 4 İsraillinin naaşı daha Kızılhaç Komitesi'ne teslim edilirken Hamas'ın diğer naaşları da serbest bırakması bekleniyor.

AHaber CANLI YAYIN

İŞTE GAZZE ŞERİDİ'NDEN 13 EKİM TARİHİNDE GERÇEKLEŞEN ANBEAN GELİŞMELER

