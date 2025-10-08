Netanyahu’dan skandal sözler: Gazze’yi Hiroşima gibi yapabilirdik | A Haber’de çarpıcı yorum: Müzakerelerden sonuç çıkmazsa katliam devam eder

Gazze'de ateşkesin sağlanması için Mısır'da Hamas-İsrail müzakereleri sürerken bebek katili Netanyahu, ABD medyasında röportaj vererek skandal ifadeler kullandı. Netanyahu, dünyanın Gazze'de gördüğü insanlık dramını inkar ederek soykırım yapmadıklarını ve 'İstesek yapardık' diyerek uyguladıkları katliamı meşrulaştırmaya çalıştı. Terör devleti İsrail Başbakanı ayrıca 2. Dünya Savaşı'nda ABD'nin Almanlar'ı daha çok öldürdüğünü belirterek kan dökme yarışına girdi.

"NETANYAHU'DAN SKANDAL SÖZLER: GAZZE'Yİ HİROŞİMA GİBİ YAPABİLİRDİK"

Netanyahu kan donduran açıklamalarında; "Bence ABD 2. Dünya Savaşı'nda daha fazla Alman öldürdü. Ortalama en az 10 kattan daha fazla. Aynı şekilde Japonya size Perl Harbor'da sürpriz bir saldırı yaptı. Yani bilmiyorum birkaç bin Amerikalı öldürdüler. Orada ne olacağına baktığımda ve nasıl olduğuna baktığımıdzda savaşın nasıl bittiğini biliyorsunuz. Kimse burada nasıl biteceğini öneremez. Hiroşima ve Nagazaki'ye bakın. Bu arada biz Gazze'ye halı bombardıman yapmadık. Gazze'ye halı bombardıman yapabilirdik. Bu korkunç sayıda ölüme yol açardı. Biz bunu yapmadık. Çünkü bu bizim politikamız değil: Bizim politikamız Hamas'ı yok etmek."