Netanyahu'dan skandal sözler: Gazze'yi Hiroşima gibi yapabilirdik | A Haber'de çarpıcı yorum: Müzakerelerden sonuç çıkmazsa katliam devam eder
Bebek katili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'de bir kanala verdiği röportajda skandal ifadeler kullanarak Gazze'deki soykırımı meşrulaştırmaya çalıştı. Netanyahu yaptığı açıklamada Gazze'de katliam yapmadığı ve yapabileceklerini, asıl hedefin Hamas olduğunu söylerken sözlerinin devamında ABD'yi 2. Dünya Savaşı'nda daha fazla Alman öldürmekle kıyasladı. Netanyahu'nun kan donduran ifadeleri A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında değerlendirildi. Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Netanyahu'nun ve ordusunun soykırım için tüm parametreleri kullandığını belirterek Mısır'da devam eden Hamas-İsrail müzakerelerinde herhangi bir sonuç çıkmaması durumunda sonuçların daha da ciddi boyuta gideceğini belirtti. Olçar "Müzakerelerde sonuç çıkmazsa bundan sonraki safha daha şiddetli olacağını öngörmek çok zor değil" dedi. A Haber Washington muhabiri İrfan Sapmaz ise Netanyahu'nun müzakere sürecini istemediğini ifade ederek "Netanyahu barış anlaşmasını istemiyor. Bunu bozmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Trump bunun bildiği için Türkiye'yi ve Sayın Cumhurbaşkanı'nı devreye sokarak bir anlamda barış anlaşmasını garanti altına almaya çalışıyor." şeklinde konuştu.
Gazze'de ateşkesin sağlanması için Mısır'da Hamas-İsrail müzakereleri sürerken bebek katili Netanyahu, ABD medyasında röportaj vererek skandal ifadeler kullandı. Netanyahu, dünyanın Gazze'de gördüğü insanlık dramını inkar ederek soykırım yapmadıklarını ve 'İstesek yapardık' diyerek uyguladıkları katliamı meşrulaştırmaya çalıştı. Terör devleti İsrail Başbakanı ayrıca 2. Dünya Savaşı'nda ABD'nin Almanlar'ı daha çok öldürdüğünü belirterek kan dökme yarışına girdi.
"NETANYAHU'DAN SKANDAL SÖZLER: GAZZE'Yİ HİROŞİMA GİBİ YAPABİLİRDİK"
Netanyahu kan donduran açıklamalarında; "Bence ABD 2. Dünya Savaşı'nda daha fazla Alman öldürdü. Ortalama en az 10 kattan daha fazla. Aynı şekilde Japonya size Perl Harbor'da sürpriz bir saldırı yaptı. Yani bilmiyorum birkaç bin Amerikalı öldürdüler. Orada ne olacağına baktığımda ve nasıl olduğuna baktığımıdzda savaşın nasıl bittiğini biliyorsunuz. Kimse burada nasıl biteceğini öneremez. Hiroşima ve Nagazaki'ye bakın. Bu arada biz Gazze'ye halı bombardıman yapmadık. Gazze'ye halı bombardıman yapabilirdik. Bu korkunç sayıda ölüme yol açardı. Biz bunu yapmadık. Çünkü bu bizim politikamız değil: Bizim politikamız Hamas'ı yok etmek."
"NETANYAHU VE SAVAŞ KABİNESİ TÜM PARAMETRELERİ KULLANIYOR"
Askeri Stratejist Doç Dr. Kemal Olçar, Netanyahu'nun skaldal sözlerinin Gazze'deki soykırımı meşrulaştırmaya çalıştığını belirtirken bebek katilinin ifadelerinden endişe duyduğunu vurgulayarak "Yarın ya da öbür gün fosfor bombasını, halı süpürge bombasını veya taktik nükleer silahları kullanabilirdi. İstediklerini elde edemedikleri anda felaket tellallahı yapmak istemem ama Netanyahu ve savaş kabinesi elindeki tüm parametreleri kullanıyor." dedi.
"MÜZAKERELERDEN SONUÇ ÇIKMAZSA BİR SONRAKİ SAFHA ŞİDDETLİ OLACAK"
Olçar, sözlerinin devamında Mısır'da devam eden Hamas-İsrail müzakerelerine değinerek bu görüşmede herhangi bir uzlaşı oluşmadığı durumda Gazze'de sonuçların daha da ciddi boyuta doğru gideceğini belirterek "Eğer bu müzakerelerde sonuç çıkmazsa bundan sonraki safha daha şiddetli olacağını öngörmek çok kolay." ifadelerini kulandı.
Olçar Netanyahu'nun açıklamalarında ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nda Almanları öldürmesi, Hiroşama ve Nagazaki'deki atom bombası saldırısının Gazze'deki soykırım ile kıyaslamanın doğru olmadığını belirterek "Bir savaşta ölen insanlar ile Gazze'de uygulanan soykırımı kıyaslamak doğru değil. Gazze'de etnik bir gruba hedeflenir. Bile isteye bir soy tüketilir. Katil Netanyahu'nun yaptığı şey şu: Bile isteye, hedef gözeterek hava kuvvetleri ile birlikte bizzat Filistin kökenli insanları toptan kaldırmak. Netanyahu'nun açıklamaları Gazze'deki soykırımı meşrulaştıracak bir emsal olamaz." şeklinde konuştu.
"TRUMP BAŞKAN ERDOĞAN SAYESİNDE MÜZAKERELERİ GARANTİ ALTINA ALDI"
A Haber Washington muhabiri İrfan Sapmaz Netanyahu'nun müzakere sürecine karşı çıktığını ve Trump'ın müzakere sürecini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde garanti altına aldığını ifade ederek; "Netanyahu kesinlikle Gazze'de barış anlaşmasını istemiyor. Bunu bozmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Trump bunun bildiği için Türkiye'yi ve Sayın Cumhurbaşkanı'nı devreye sokarak bir anlamda barış anlaşmasını garanti altına almaya çalışıyor. Netanyahu bu sebeple çok rahatsız bu işten." ifadelerini kullandı.
"NETANYAHU GAZZE'DE KATLİAMLARI SÜRMESİNİ İSTİYOR"
Sapmaz sözlerinin devamında katil Bibi Netanyahu'nun Gazze'de masum sivilleri katletmeye devam etmek istediğini vurgulayarak "Netanyahu ne yapıp edip Gazze üzerindeki katliamların devam etmesini istiyor. Çünkü devam ederse kendi siyasi hayatı son bulacak. Gündem normale dönecek İsrail'de belki. O açıdan da sürekli olarak Trump'ı bir arada köşeye sıkıştırarak röportajda da çok rahatsız olduğunu anlıyoruz. Netanyahu New York'a geldiğinde 'TikTok ve X'i satın almalıyız' dedi. Arkasından da Netanyahu, Elon Musk ile Epstein dosyaları açıklandı. Bir yandan da susturmaya çalışıyor bir anlamda ama çok geç artık. Bunu karşısında ne Trump ne de Demokratlar durabiliyor." dedi.
