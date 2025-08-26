Orta Doğu’daki savaş tehdidine Türkiye’den tedbir! MİT’ten dikkat çeken rapor: 81 ile sığınak mı yapılacak?

A Haber - Ekran Görüntüsü



"SIĞINAK PLANI TEDBİR AMAÇLI BİR ÇALIŞMADIR"

Şahin, dünyanın savaş çağında bulunduğunu belirterek 81 ile yapılması planlanan sığınak çalışmasının son derece önemli ve Türkiye'nin tedbir amaçlı yapılacak bir çalışma olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

Günümüz konjonktründe düşünecek olursak bu sığınak projesi bir zorunluluk haline geldi. Dün ABD Başkanı Donald Trump bile Savunma Bakanlığı'nın ismini Savaş Bakanlığı olarak değiştirdi. Bizler kabul edelim ya da etmeyelim dünyanın tansiyonun yükseldiği, savaşın ayak seslerinin çok daha fazla duyulduğu bir dönemdeyiz. Yakın coğrafyamız adeta ateş çemberi. İki komşumuz son 20 yılda üçe bölündü. İran yakın bir tarihte İsrail tarafından bombalandı. Ukrayna ve Rusya'daki savaşın da devam etmesiyle Türkiye, bu tedbirleri almak zorundadır. Sığınak planı korku pompalamak için değil tedbir amaçlı bir çalışmadır. Bence bu çalışma çok önemlidir. Haritayı açıp baktığımızda bizim gibi bir ülkede kitlesel sığınaklara ihtiyaç var.