Orta Doğu’daki savaş tehdidine Türkiye’den tedbir! MİT’ten dikkat çeken rapor: 81 ile sığınak mı yapılacak?

Giriş: 26.08.2025 23:34 Güncelleme: 27.08.2025 00:05
Terör devleti İsrail, Gazze başta olmak üzere düzenlediği saldırılarla Orta Doğu'da tansiyonu giderek yükseltirken Türkiye de olası savaş tehlikesine karşın bir dizi yeni tedbirleri ele alıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bünyesindeki Milli İstihbarat Akademisi (MİA) tarafından İsrail-İran savaşına yönelik '12 gün Savaşı ve Türkiye için Dersler' başlıklı raporda 81 il için sığınak yapılmasına ilişkin madde yer aldı. Hazırlanan raporda sığınak detayı dikkat çekerken planda başka hangi maddeler bulunuyor? Türkiye'de sığınak projesinin önemi ve hangi alanlara yapılması gerektiğini ilişkin tüm merak edilenler A Haber'de Memleket Meselesi programında uzman isimler tarafından ele alındı. Gazeteci Zafer Şahin, sığınak projesinin TOKİ marifetiyle yapılacağını belirtirken 'Yakın coğrafyamız adeta ateş çemberi. Türkiye, bu tedbirleri almak zorundadır. Sığınak planı korku pompalamak için değil tedbir amaçlı bir çalışmadır.' dedi.

İsrail'in Orta Doğu'da sürekli olarak Gazze, Lübnan, İran, Yemen gibi ülkelere saldırı düzenleyerek savaş gerilimini tırmandırmasının ardından Türkiye de söz konusu saldırılara ilişkin biz dizi yeni tedbirleri masaya yatırıyor.

81 İL İÇİN SIĞINAK PROJESİ Mİ HAYATA GEÇİRİLECEK?

13 Haziran'da İsrail'in İran'a başlattığı savaşın ardından Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bünyesinde bulunan Milli İstihbarat Akademisi (MİA), Türkiye'nin güvenliğine ilişkin hazırladığı "12 Gün Savaşı ve Türkiye için Dersler" başlıklı raporda ülkemizin savunma ve iç güvenlik alanında yapılması gereken acil tedbirleri işaret etti.

Hazırlanan raporda 81 il için sığınak yapılması maddesi dikkat çekerken raporda ayrıca şu maddeler ele alındı:

-Hava saldırılarına karşı uyarı ve alarm sistemleri tesisi edilmeli,
-Stratejik tesislere alçak hava savunma sistemlerine özel önem verilmeli
-İsrail gelişmiş hava savunma sistemlerine rağmen hipersonik füzeleri engellemede tam başarılı değil
-Türkiye balistik ve hipersonik füze konusunda yatırıma hız vermeli
-Büyük şehirlerde ulaşımı kolay kitlesel sığınaklar yapılmalı

Peki Milli İstihbarat Akademisi (MAİ) tarafından hazırlanan raporun ardından Türkiye'de sığınak projesi nerelere inşaa edilmeli? Sığınakların koruma etkisi ve çalışmaya dair detaylar A Haber'de Merve Tepe'nin sunumuyla ekrana gelen Memleket Meselesi programında uzman isimler tarafından değerlendirildi.

"SIĞINAKLAR TOKİ MARİFETİYLE İNŞAA EDİLECEK"

Ağustos ayının başında yayınlanan Milli İstihbarat Akademisi'nin raporunun daha önceki bir kabine toplantısında konuşulduğunu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu rapora ilişkin çalışma yapılması talimatı verdiğini belirten Gazeteci Zafer Şahin, "Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimat sonrasında 81 ilde özellikle büyükşehirlerden başlanılarak kitlesel sığınaklar inşaa edilmesine dair bir çalışma var. Sığınak projesi ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üzerinden TOKİ marifetiyle yapılacak." dedi.

"SIĞINAK PLANI TEDBİR AMAÇLI BİR ÇALIŞMADIR"

Şahin, dünyanın savaş çağında bulunduğunu belirterek 81 ile yapılması planlanan sığınak çalışmasının son derece önemli ve Türkiye'nin tedbir amaçlı yapılacak bir çalışma olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

Günümüz konjonktründe düşünecek olursak bu sığınak projesi bir zorunluluk haline geldi. Dün ABD Başkanı Donald Trump bile Savunma Bakanlığı'nın ismini Savaş Bakanlığı olarak değiştirdi. Bizler kabul edelim ya da etmeyelim dünyanın tansiyonun yükseldiği, savaşın ayak seslerinin çok daha fazla duyulduğu bir dönemdeyiz. Yakın coğrafyamız adeta ateş çemberi. İki komşumuz son 20 yılda üçe bölündü. İran yakın bir tarihte İsrail tarafından bombalandı. Ukrayna ve Rusya'daki savaşın da devam etmesiyle Türkiye, bu tedbirleri almak zorundadır. Sığınak planı korku pompalamak için değil tedbir amaçlı bir çalışmadır. Bence bu çalışma çok önemlidir. Haritayı açıp baktığımızda bizim gibi bir ülkede kitlesel sığınaklara ihtiyaç var.

"OLASI BİR AFETTE İNSANLARIN GÜVENLE SIĞINABİLECEĞİ ALANLAR OLMASI GEREKİYOR"

Mevcut savaşların komşu ülkelerde devam ettiğini vurgulayan Zafer Şahin, "Sığınak planının sadece savaş gözüyle bakılmaması lazım. Örneğin Ukrayna-Rusya savaşında en çok panik oluşturan konu nükleer sızıntılardı. Bu sığınaklar ayrıca Allah korusun ama olası bir nükleer sızıntı durumunda da sığınakların önemi ortaya çıkacaktır. Yakın geçmişe baktığımız zaman Çernobil olayının Türkiye'yi nasıl etkilediğini unutmamamız gerekiyor. Sığınaklar, savaş, nükleer sızıntı ya da başka bir afet söz konusu olduğunda insanların güvenle sığınabileceği alanlar olması gerekiyor." dedi.

KİTLESEL SIĞINAKLAR NASIL OLMALI?

Askeri Stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, 81 il için planlanan sığınaklara ilişkin kitlesel sığınakların nerelerde ve nasıl olmalı sorusunu ayrıntı olarak yanıtlayarak; "İsrail'in kullandığı silahlara bakıldığı zaman mermi ya da füze patladığı zaman yerin altında çok büyük bir etki oluşturduğunu gördüğümüz için sığınakların yerin altına uygun şekilde tasarlanması lazım. Diğer yandan büyükşehirler için her mahallede parklar, hastaneler ve okulların bina altlarında ya da bahçelerinde sığınaklar oluşturulmalıdır. En az birkaç bin kişinin aynı anda barınabileceği şekilde, minimum 72 saat bağımsız yaşamın sürebileceği sığınaklar olmalıdır." ifadelerini kullandı.

"RESMİ KURUMLARDA SIĞINAKLAR MUTLAKA OLMALI"

Gökçe sözlerinin devamında resmi kurumlarında binalarında sığınakların inşaa edilmesi gerektiğini vurgularken ; "Mutlaka kamu kurum ve kuruluşlarının binaları, bakanlıklar, bakanlıkların taşra teşkilatları, belediyeler vb. tüm kurum ve kuruluşların binalarında
altında ya da etrafında sığınakların olması gerekir." dedi.

