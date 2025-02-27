28 Şubat’ın yaralarını Başkan Erdoğan sardı! Mağdur Ayşe Ekici: Cumhurbaşkanımız cezaevinde verdiği sözü tuttu

Derslerde, yoklamada ismimiz alınmaya başlandı. Bu duyuruyu ilk duyduğunuzda tabii tedirgin olduk. Ancak ben, inancım gereği başörtüsüyle okula gelmeye devam ettim. Sınıfta başörtülü 3 kişiydik. İlk gün bazı arkadaşlarımız maalesef hiçbir zorlama olmamasına rağmen başörtülerini çıkarmayı tercih ettiler. Yaşlarımız çok küçüktü. Yani 18, 19 yaşındaydık ve o zamanlar yetiştirilme tarzımız şimdikinden çok farklıydı. 'Büyüklerin yanında konuşulmaz, otoriteye karşı saygı gösterilir.' diye yetiştirildik. Yani bu şekilde büyüdüğümüz için devlet gibi bir otoritenin sözünün dışına çıkmak, manevi olarak da bir güç gerektiriyor." ifadesini kullandı.