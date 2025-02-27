28 Şubat'ın yaralarını Başkan Erdoğan sardı! Mağdur Ayşe Ekici: Cumhurbaşkanımız cezaevinde verdiği sözü tuttu
28 Şubat postmodern darbe ile muhafazakar kesimin yaşamını kısıtlayan, eğitim haklarını ellerinden alan zulmün mağdurlarından biri olan Ayşe Ekici, yaşadıklarını anlattı. Başkan Erdoğan'ın özgürlükçü siyasetiyle yeniden eğitim hakkına kavuşan Ekici ailesiyle Pınarhisar Cezaevi'nde ziyaret ettiğini ve Erdoğan'ın kendisine "Sabret kızım, bugünler geçecek." diye teselli ettiğini söyledi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.02.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 09:14