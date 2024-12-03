Muhaliflerin lideri Hadi El Bahra A Haber’de: Esad, Erdoğan’ın teklifini reddetti

Muhaliflerin lideri Hadi El Bahra A Haber canlı yayınına katıldı ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. El Bahra, "Rejim nedeniyle insanlar şu anda acı çekiyor ve rejim siyasi süreci erteliyor. Hedefimizi insanlarımızı kendi evlerine kavuşturmak. Esad, Erdoğan'ın teklifini reddetti. Türkiye siyasi süreci ilerletmek istedi ancak rejim uymadı." dedi.

Suriye'de siyasi sürecin önemine dikkat çeken Hadi El Bahra, "Yolumuz kapatıldı, rejim daha şiddetli saldırıyor. Siyasi süreç olursa operasyon olmaz. Saldırı sürerse yanıt veririz. Düşman olmak istemiyor, barış içinde yaşamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhaliflerin lideri Hadi El Bahra A Haber’de! MUHALİFLERİN LİDERİ HADİ EL BAHRA A HABER'DE! MUHALİFLERİN 3 ANA HEDEFİ

Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Hadi El Bahra'nın öne çıkan açıklamaları şöyle:

Yaptığımız operasyonlar bizim 3 ana hedefimiz var. Rejimin saldırının devam etmesini engellemek ve durdurmak. Geçtiğimiz aylarda İdlib ve diğer alanlarda 52'den fazla saldırı gerçekleşti. Biz alanı güvenli hale getirmek istiyoruz. Günlük sivillere yönelik yapılan saldırıları durdurmak istiyoruz. Bunun yapmanın tek yolu rejimini kullandığı alanları hedef almaktır.

Suriye'nin üst bölgelerinde 7 milyondan fazla insan var ve 1 milyondan fazla insan kamplarda kalıyor. İnsanlar şu anda özgürleştirilmiş alanlara gelmeye devam ediyor. Yerinden edilmiş insanların tekrardan kendi evlerine dönmelerini istiyoruz. Askeri operasyonların sonucuyla rejim siyasi süreci erteliyor, yıllardır bunu yapıyor ve bunla karşılaşmak istemiyor. Bizim hedefimiz çoktan açıklandı. Güvenli bir alan ve yeni anayasa istiyoruz. BM ve Türkiye'nin siyasi süreci canlandırmak istemesine rağmen bundan kaçıyorlar. Bundan dolayı rejimin hareketleri insanlara Suriye'de acı çektiriyor. Biz askeri olarak bu süreci değiştirmek istiyoruz.

Muhaliflerin Suriye'deki 3 hedefini açıkladı (Ekran görüntüsü / A Haber)

İRAN REST ÇEKTİ

Askeri operasyonlarda insani, politik şekilde ilerleyeceğiz. Eğer politik süreç ileriye giderse başka bir askeri operasyon yapmamıza gerek kalmaz. Şu anda bizim yolumuz kapalı. İran'da bunu yapıyor ve rejim şiddetli aldırıyor. Siyasi olarak bizden kaçtıkları için bizim yapabileceğimiz bir şey kalmıyor. Eğer Şam'da bütün alanı özgürleştirmek gerekiyorsa biz bunu yaparız ve operasyonlara devam ederiz. Buradan geri dönüş yok bize başka seçenek bırakmadılar.

İran rejime olan desteğini açıkladı. Onlar zaten Suriye'de birçok savaş suçunu ve insanlık suçunu işledi. Suriyeli insanlar İran'ın bu yaptıkları asla unutmayacak. Biz İran halkı ile kardeş olmak istiyoruz kimse ile düşman olmak istemiyoruz. Eğer insanlarımıza saldırırlarsa biz de onlara saldıracağız.

İran ile düşman değiliz ancak saldırı olursa karşılık veririz (Ekran görüntüsü / A Haber)

PKK BÖLGEDEN ÇIKARILIYOR

Biz Suriyeli insanlarız. Biz hedefi aynı olan insanlar olarak bir araya geldik. PKK rejim ile beraber hareket ediyor. Rejim ve YPG havaalanı ve başka yerlerde konuşlanma gösteriyor. Buralardan temizleniyorlar. Biz Suriyeliler arasında bir savaş çıkarmak derdinde değiliz. Biz muhalifler olarak ele geçirdiğimiz yerlerde insanlara güvende olduklarının mesajı verdik. Terör temizleniyor. PKK'nın bölgeden çıkmasını istiyoruz. Onlar devrimin bir parçası değiller. Askeri operasyonlar sağlam bir şekilde ilerlemeye devam ediyor.

Bizim amacımız alanı güvenli ve stabil hale getirmek Kamu hizmetlerini de sağlayıp daha iyi hale getirmek istiyoruz. İnsanların Şam'ın kölesi olmaması sağlamak için mücadele veriyoruz. Hama'ya yönelik operasyonlar sürüyor. Bölgede askeri güçlendirmelerle devam ediyoruz. Hama'da büyük ilerlemeler kaydediyoruz.

Esad Erdoğan'ın barışçıl tekliflerini reddetti (Ekran görüntüsü / A Haber)

ESAD TEKLİFİ REDDETTİ

Esad'ın geçtiğimiz günlerde askeri liderle bir toplantısı oldu ve bize yönelik olarak 'terörist' ifadesini kullandı. Esad burada İdlib ve Halep için burada bulunan insanlar için Suriye'nin yarıdan fazlasına terörist dedi. Herkesin yok edileceğini söylüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de daha barışçıl ve demokratik süreç için Esad'a teklifte bulundu ve defalarca bunu söyledi. Esad yapılan tüm teklifleri reddetti ve bunları asla kabul etmiyor. Bir ülkenin başkanı olduğunu söylüyor ancak kendi insanlarını ve vatandaşlarını düşünmüyor. Onun tek umurunda ola başta olmak ve güçlü kalmak. Türkiye elinden gelen her şeyi yaptı kaç defa çözüm için uğraştı. Politik süreci de ilerletmeye çalıştı ancak rejim politik ve barışçıl çözümü kabul etmiyor.