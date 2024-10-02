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A Haber’de çarpıcı yorum! Prof. Dr. Küntay: Bir tanesi İsrail’e taş atmaz

ahaber.com.tr Haber Merkezi Aslı Bilger Kutludağ
Giriş: 02.10.2024 11:20 Güncelleme: 02.10.2024 11:22
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A Haber’de çarpıcı yorum! Prof. Dr. Küntay: Bir tanesi İsrail’e taş atmaz

İran’ın dün gece İsrail’e hipersonik füze atışları gerçekleştirmesinin ardından Demir Kubbe delindi ve çok sayıda yere füzeler düştü. Bölge ateş çemberine döndü. Netanyahu tehdit mesajları yayınlandı. İran daha sert karşılık geleceğini açıkladı. Bölgedeki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay değerlendirdi. Olası bir savaşta İsrail’e ABD ve Avrupa’dan ülkelerin destek vereceğini söyleyen Prof. Dr. Burak Küntay, Rusya ve Çin’in İran için İsrail’e bir taş bile atmayacağını söyledi.

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