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Hasan Nasrallah sonrası ne olur? Uzman isim A Haber’de

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 12:30 Güncelleme: 28.09.2024 12:44
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Hasan Nasrallah sonrası ne olur? Uzman isim A Haber’de

İsrail’in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı öldürdüğünü açıklamasından sonra A Haber canlı yayınına katılan Mete Sohtaoğlu önemli değerlendirmeler bulundu. Sohtaoğlu, Hasan Nasrallah’ın yerine Irak’tan birinin atanmasından sonra İsrail’in önce Irak’a sonra Suriye’ye saldıracağını söyledi.

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