CHP’nin yol haritası Kandil’den! DEM ile yapılan kirli ittifak A Haber’de ele alındı

AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Kösen Ayan

"Ben hafta sonu Bakırköy'de sahadaydım. Herkesin "Kent uzlaşısı"nın ne olduğu konusunda kaygı duyduğunu düşünüyorum. PKK'nın siyasi uzantısı olan DEM Partisi'nin Özgür Özel ile yaptığı görüşmede "Eş başkanımız demek istiyorum" söylemi aralarındaki organik bağın güçlü bir göstergesidir.

Bu masada 6'lı masa gibi devrilir. Türk milleti böyle oyunlara kolay kolay taviz vermez. Bunların hepsinin faturası 31 Mart günü sandıkta ödetilir. Bugün Kandil'le yaptıkları açık ittifakın yerel seçimlerde mutlaka cezası kesilir."