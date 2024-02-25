CHP'nin yol haritası Kandil'den! DEM ile yapılan kirli ittifak A Haber'de ele alındı
Türkiye adım adım yerel seçimlere doğru ilerlerken CHP ile PKK'nın partisi olan DEM Parti ile arasındaki kirli pazarlık deşifre oldu. CHP, DEM'le yürüttüğü kirli ittifakın diyetini bölücü talep ve emellere göz yumarak ödemeye devam ederken, yaşanan tüm gelişmeler A Haber'de ele alındı.
31 Mart 2024'ta yapılacak yerel seçimler öncesi aday belirleme sürecinde büyük krizler yaşayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul'da terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı DEM Parti'nin desteğini almak için "kent uzlaşısı" adı altında ittifak kurdu.
KİRLİ İTTİFAK KANDİL'DEN SES BULUYOR
Yürütülen pazarlıklar ve Kandil'den gelen talimatla CHP ve DEM Parti, kent uzlaşısı adı altında pek çok bölgede ortak aday çıkarma kararı aldı.
KANDİL UZLAŞISI A HABER'DE ELE ALINDI
Yerel seçimlere giderayak CHP ve terörün siyasi ayağı DEM Parti'nin kirli ittifakı A Haber'de tüm detaylarıyla ele alındı. İşte açıklamalarda yer alan satır başları:
AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Kösen Ayan
"Ben hafta sonu Bakırköy'de sahadaydım. Herkesin "Kent uzlaşısı"nın ne olduğu konusunda kaygı duyduğunu düşünüyorum. PKK'nın siyasi uzantısı olan DEM Partisi'nin Özgür Özel ile yaptığı görüşmede "Eş başkanımız demek istiyorum" söylemi aralarındaki organik bağın güçlü bir göstergesidir.
Bu masada 6'lı masa gibi devrilir. Türk milleti böyle oyunlara kolay kolay taviz vermez. Bunların hepsinin faturası 31 Mart günü sandıkta ödetilir. Bugün Kandil'le yaptıkları açık ittifakın yerel seçimlerde mutlaka cezası kesilir."
Akademisyen Profesör Doktor Süleyman Doğan
"Bu zamana kadar AK Parti, 4 tane yerel seçim 7 tane ise genel seçim geçirdi ve bu seçimlerin hepsinde birinci parti çıktı.
İmamoğlu, İstanbul'u omuzlayamaz. O hizmet İstanbul'da yapılmadı. İlk bombayı Bakırköy belediye başkanı söylemişti "İmamoğlu'nun bize attığı kazıktır" tarzında bir şey söyledi ve İmamoğlu onu bir daha aday yapmadı.
İmamoğlu'nun hizmetten ziyade en fazla harcama yaptığı şey reklam giderleri… İstanbul'da hizmet durumunda sınıfta kalmış görünüyor. İstanbul'daki seçmen bunu doğru değerlendirerek Murat Kurum yönünde bir tercih kullanacaktır."
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman
"İYİ Parti'nin Ekrem İmamoğlu'ndan desteğini çekmesi, kendisini bir arayışı itti. DEM ile yapılan anlaşma Ekrem İmamoğlu projesidir. Bu kent uzlaşısı demek İmamoğlu'nu kurtarma projesidir.
Ablasıyla sarmaş dolaş görüntü verenler bugün küstüler. İmamoğlu ise seçilemeyeceğini anlayınca DEM ile pazarlığa tutuştu.
Selahattin Demirtaş'ın eşi DEM çevresinde de sevilen bir karakter olarak görülüyordu Başak Demirtaş… Ciddi bir oy potansiyeli vardı.
Daha sonra Kandil ortaya çıkarak ittifak çağrısında bulundu."
Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz
"CHP daha önce 6'lı masanın altına saklamıştı HDP'yi… 2019'daki gibi de bunu tekrar ikinci kez denemeye çalışıyorlar. İYİ Parti gitti DEM'de giderse elde hiçbir şey kalmayacak. Projenin amacı Ekrem İmamoğlu'nu kurtarmak.
DEM İmamoğlu'na el altından kampanya yürütüyor. Kılıçdaroğlu koltuğunu korumak için bütün vekillikleri sağa sola dağıttı. İmamoğlu ise kendi koltuğunu korumak için İBB'deki 20 üyelik bir meclis grubunu DEM'e veriyor.
Esenyurt gibi 22 ilçe daha var. DEM burada blok olarak CHP'yi destekleyecek."
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