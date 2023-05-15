17 Mayıs 2023, Çarşamba
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CHP medyasından Ayşenur Arslan ikinci tur için Selahattin Demirtaş çağrısı yaptı: Demirtaş ve Kavala için sandığa gidin
Ülkemiz tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı oyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu 2,5 milyon oy farkı ile geride bıraktı. Erdoğan'ın aldığı yüzde 49,5'lik oy oranı sonrası seçim ikinci tura kalırken HDP ve PKK desteğine rağmen kazanamayan Kılıçdaroğlu cephesinde üzüntü hakim. Bu gelişmeler yaşanırken Kılıçdaroğlu destekçisi Ayşenur Arslan canlı yayında ikinci turu değerlendirirken terörden tutuklu Selahattin Demirtaş için sandığa gidilmesi için vatandaşlara çağrıda bulundu. Arslan ayrıca "Bakın Reisçilere 'ölümüne ölümüne', bu kadar çabuk moral bozulmasın." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...