Türkiye ekonomisi neden hedefte? Kur ve faiz lobisi neden Türkiye ekonomisini hedef alıyor?

Biz BBP olarak hep doğrudan yana olduk kimden gelirse gelsin kompleks yapmadan ondan yana olduk. Bakın yakın zamanda Asgari Ücret Komisyonu çalışmalarına başlayacak. Biz zamların enflasyonun çok üzerinde olması gerektiği ifade ettik ve inanıyorum zam oranları yüzde 40'ın üzerinde olacak. Milletin şu anda bir erken seçim talebi yok. Milletimiz istikrar istiyor. Millet devlet ve millet için atılan olumlu adımlarda birlik ve beraberlik istiyor.