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İstanbul'da sabah trafiği | Trafik yoğunluk haritasında son durum

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 18.08.2021 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021
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İstanbul’da sabah trafiği | Trafik yoğunluk haritasında son durum

Son dakika haberi... Megakent İstanbul yeni güne nasıl başladı? Trafik yoğunluğu ne durumda? A Haber muhabiri Erdal Kuruçay son durumu canlı yayında anlattı.

İstanbul'da günün ilk saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Trafik yoğunluğu yüzde 50 seviylerinde.

Beylerbeyi ve Altunizade katılımı oldukça yoğun. Anadolu Yakası'nda Pendik Kartal arası akıcı. Bostancı'dan köprüye kadar yoğunluk yaşanıyor.

Mecidiyeköy Haliç köprüsü arasında da yoğunluk yaşanıyor. Öte yandna Bahçelievler'den Avcılar'a kadar yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul’da sabah trafiği İSTANBUL'DA SABAH TRAFİĞİ

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