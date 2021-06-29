PKK'nın sözde yöneticisi terörist Mustafa Karasu CHP İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne seslendi! "Ayaktaysanız bu HDP sayesinde oldu"
PKK terör örgütünün sözde yöneticilerinden Mustafa Karasu CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne göndermede bulunduğu bir video paylaştı. Videoda Millet İttifakı üyesi partilere seslenen Karasu, bu partilerin ayakta kalmasının HDP'nin direnişi sayesinde olduğunu söyledi. Sözde elebaşı ayrıca "On binler çıksa sokağa bu iktidar bitmiştir." ifadelerini kullanarak açıkça bir sokak çağrısında bulundu. Terörist Karasu geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamalarda "Türkler önceden sadece sınırlarını korurlardı, bir yere girip çıkarlardı. Şimdi ise çıkmak bilmiyorlar" demişti.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe - Yıldırım ve Pençe - Şimşek operasyonları kapsamında ağır darbe alan bölücü terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Mustafa Karasu bir video yayınladı.
Yayımladığı video ile Kuzey Irak'taki operasyonlarla HDP'ye yönelik kapatma davası arasındaki bağlantıya değinen Karasu, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne göndermede bulundu.
HDP SAYESİNDE AYAKTALAR
Karasu, "HDP'ye selam veren bile düşman görülüyor. Şimdi yapılması gereken bu iktidarı yerle yeksan etmektir. Kemal Kılıçdaroğlu linç edilmek istendi Meral Akşener linç edilmek istendi. CHP'sinden Saadet Partisi'ne kadar birçok parti ayakta kaldıysa bu HDP'nin direnişiyle oldu. On binler çıksa sokağa bu iktidar bitmiştir." dedi.
TÜRKLER ARTIK ÇIKMAK BİLMİYORLAR
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, SİHA korkusundan yer altında video çekerek örgüt üyelerine mesaj vermiş Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarına değinmişti. Karasu, "Türk devleti politika değiştirdi. Önceden sadece sınırlarını korurlardı, bir yere girip çıkarlardı. Şimdi ise çıkmak bilmiyorlar' ifadelerini kullanmıştı.
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