PKK'nın sözde yöneticisi terörist Mustafa Karasu CHP İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne seslendi! "Ayaktaysanız bu HDP sayesinde oldu"

HDP SAYESİNDE AYAKTALAR

Karasu, "HDP'ye selam veren bile düşman görülüyor. Şimdi yapılması gereken bu iktidarı yerle yeksan etmektir. Kemal Kılıçdaroğlu linç edilmek istendi Meral Akşener linç edilmek istendi. CHP'sinden Saadet Partisi'ne kadar birçok parti ayakta kaldıysa bu HDP'nin direnişiyle oldu. On binler çıksa sokağa bu iktidar bitmiştir." dedi.