CHP'den Ankara ve Çeşme'de çevre katliamı! Turizm cenneti çöplüğe döndü
Çevre katili CHP'nin neden olduğu Ankara ve Çeşme'deki görüntüler vatandaşları çileden çıkardı. Başkentte çöp kovalarını ağaçlara çivileyen CHP, turizm cenneti Çeşme'yi de çöplüğe çevirdi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Ankara'daki, Gamze Elçi ise Çeşme'deki CHP rezaletini gözler önüne serdi.
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi sokaklarda bulunan çöp kovalarını ağaçların gövdesine çiviledi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu başkentteki skandalı gözler önüne serdi, Ankaralılara mikrofon uzattı. Ağaçlara zarar verilmesine öfkelenen vatandaşlar "Bir zamanlar 'ağaç kesilmesin' diyorlardır asıl ağaç düşmanı bunlar" sözleriyle tepki gösterdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi eleştirilen uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. "Çiviler bu ağaçları çürütür" ifadeleriyle tepki gösteren vatandaşlar, ağaçlara zarar verildiğini ve karardan dönülmesi gerektiğini dile getirdi.
A Haber muhabiri Hacıalioğlu'nun görüşlerini aldığı vatandaşlardan biri de "Düşünen bunu mantıklı bulmuş olabilir ama bu mantıksız bir şey" dedi.
BİR CHP SKANDALI DA ÇEŞME'DEN
Türkiye'nin önemli turizm yerlerinden Çeşme adeta çöp kente dönüştü. A Haber muhabiri Gamze Elçi, CHP'li belediyenin temizlemediği için çöp yuvasına dönen bölgeyi ekranlara getirdi.
Bölgedeki son durumu aktaran Elçi, "Turizm yerinin en önemli bölgelerinden Çeşme ve Alaçatı'nın yanında çöp alanı görüntüsü oluştu. Burası bir çöp depolama noktası değil. Malesef buna rağmen rezalet bir görüntü var. Burada göründüğü gibi inşaat pislikleri, yataklar, dolaplar ve pek çok malzeme bulunuyor. Sağlık açısından ciddi anlamda zararlı olan malzemeler de çöplüğe dönen yerde bulunuyor." dedi.
Yetkililerin görevlerini yerlerine getirmediğini belirten A Haber muhabiri Gamze Elçi, "Çeşme Belediyesi'nin koyduğu "sadece bahçe atığı atılabilir" tabelasının altı bile çöplüğe dönüşmüş durumda. Belediye yetkilerinin önlem almaması üzerine bahçe atığı noktası değil çöp alanı haline gelmiş." şeklinde konuştu.
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