CHP'den Ankara ve Çeşme'de çevre katliamı! Turizm cenneti çöplüğe döndü

Bölgedeki son durumu aktaran Elçi, "Turizm yerinin en önemli bölgelerinden Çeşme ve Alaçatı'nın yanında çöp alanı görüntüsü oluştu. Burası bir çöp depolama noktası değil. Malesef buna rağmen rezalet bir görüntü var. Burada göründüğü gibi inşaat pislikleri, yataklar, dolaplar ve pek çok malzeme bulunuyor. Sağlık açısından ciddi anlamda zararlı olan malzemeler de çöplüğe dönen yerde bulunuyor." dedi.